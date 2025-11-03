発売後約1週間※1で出荷計画比200%を突破！「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」が日経トレンディ「2026年ヒット予測100」にランクイン！

大王製紙株式会社

大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）が展開する衛生用紙製品No.1ブランド※2の「エリエール」は、ドライ面とウエット面の表裏一体化を実現したワイパーシート「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」（読み方：ドライバイウエットシート）が日経トレンディ（2025年11月4日発売）の「2026年ヒット予測100」にて16位に選出されましたのでお知らせします。

「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」シートを裏返すだけでドライ面とウエット面の交換が可能

■日経トレンディ「2026年ヒット予測100」について

日経トレンディ編集部が情報収集した2025年から26年にかけて発売・販売予定の商品やサービスのうち、「売れ行き」「新規性」「影響力」の3つのポイントでベスト30を選定する企画です。

■「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」について

「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」は、当社紙おむつの防水シートを使用して独自開発した3層構造シートを採用し、機能が異なるドライ面とウエット面の表裏一体化を実現した画期的なワイパーシートです。ホコリや髪の毛を繊維で絡め取るドライ面と、飲みこぼしや皮脂などのべたべた汚れを洗浄成分でスッキリ落とすウエット面が一体なので、裏返すだけでシート交換ができ、シートを取りに行く・付け替えるといった手間を削減できます。また、本商品だけで床掃除を済ませることができるため、収納スペースやごみ削減にも繋がります。

■「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」マーケティング担当者からコメント

このたびは「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」を選出いただき、大変光栄です。本商品は「掃除にかける手間や時間を減らしたい」「シートを使いきれずにもったいない」「使うならしっかり掃除しなきゃ」といった生活者の小さなモヤモヤに応え、時間や気持ちに余裕がない忙しい日々でも“ちょこっと掃除”をしていただけるように開発しました。実際に使用いただいた方からは「“ドライの後ウエットで拭く”作業を裏返すだけでできるため、シート交換の手間が省けて床掃除が楽になった」「シートの節約ができる」「これ1枚で床掃除のストレスが軽減した」などの評価をいただき、出荷数は当社計画比200％と、大変好評をいただいております。ぜひお手に取っていただき、「キレキラ！」のコンセプトである“キレイを気楽に。”をご体感ください。

※1:2025年9月末時点「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート 16枚」および「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート 32枚」の当社出荷実績データ

※2:インテージSRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2024年度メーカー別売上金額）

ー「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」商品概要 ー

【商 品 名】キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート

【発 売 日】2025年10月1日（水）から全国販売中

【商品内容】2商品／オープン価格

◎キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート 16枚

◎キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート 32枚（16枚×2パック）

【商品規格】各社共通タイプ（シートサイズ：約300mm×200mm）

【公式HP】https://www.elleair.jp/kirekira/wiper/

【商品特長】

・独自開発の「キレキラ！ドライ×ウエット3層構造シート」で、ドライ面とウエット面が表裏で一体化！いつでもパパっと、キレイをササっと 「ちょこっと掃除」に片面ずつがちょうどいい！

ドライ面：ホコリ・髪の毛・花粉などを繊維で絡め取りしっかりキャッチ

中層：当社紙おむつで使用している防水シート。水分を通さないため、表と裏で異なる機能を持つシートを実現

ウエット面：洗浄成分を含んだ湿ったシートで、こびりつき・飲みこぼし・皮脂汚れなどをすっきり落とす

＜「ちょこっと掃除」シーン＞

一部屋だけを掃除したい時汚れを見つけた時時間や気持ちに余裕がない時

・除菌99.9%※3、ウイルス除去※3※4、24時間抗菌※3効果で、床も心もすっきり！

・ウエット面に、除菌99.9%、ウイルス除去、24時間抗菌効果を備え、清潔な床を保ちます。

※3:特定の菌(及びウイルス)・条件下でウエット面での効果を検証。すべての菌・ウイルスに同様の効果が得られるものではありません。

※4:エンベロープタイプのウイルス1種でウエット面での効果を検証。液が多い状態でご使用ください。

【お問い合わせ】

エリエールお客様相談室 フリーダイヤル：0120-205205

お問い合わせフォーム：https://www.elleair.jp/inquiry/rules