いきものがかり　デビュー20周年を記念した初の主催フェス「超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～」開催決定！第一弾出演アーティストも発表！

■2026年にメジャーデビュー20周年を迎える”いきものがかり”が初の主催フェスを開催！

株式会社テレビ朝日

2026年3月14日(土)・15日(日)、いきものがかり自身初となる主催フェス 《超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～》 を開催することが決定いたしました。

2006年3月15日に1stシングル「SAKURA」でメジャーデビューしてから20年。これまでの感謝を音楽で届けるべく、縁のある豪華ゲストアーティストをお迎えし、2日間にわたり祝祭を開催いたします。

開催発表と共に、第1弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacciの出演が発表されました。コラボレーションアルバム『いきものがかり meets』での共演やテレビ番組での共演経験がある7組の豪華アーティストですが、アイナ・ジ・エンドはコラボレーションアルバムに参加しているほか、テレビ番組でも吉岡とコラボパフォーマンスを経験、上白石萌音はコラボレーションアルバムにも参加、またいきものがかりのツアーにもサプライズゲストとして登場し、「帰りたくなったよ」を[當間1] 歌唱、スキマスイッチとは長年にわたる交流があり、いきものがかりが彼らのトリビュートアルバム『みんなのスキマスイッチ』に参加したり、彼らが主催する《スキマフェス》にも出演、TOMOOはコラボレーションアルバムで「茜色の約束」を歌唱、秦 基博は、かねてから親交が深く、吉岡聖恵初のソロ楽曲「まっさら」を共同制作、槇原敬之は憧れの存在であり、テレビ番組でもコラボパフォーマンス歌唱を経験[當間2] 、wacciとは元々、事務所もレーベルも一緒で非常に仲が良く、コラボレーションアルバムへの参加はもちろん、吉岡聖恵初のオンラインソロイベントにも橋口洋平(Vocal/Guitar)が参加し、wacciの名曲「別の人の彼女になったよ」をコラボで歌唱しました。

各出演アーティストの出演日程は後日発表！いきものがかりのお祝いに、豪華アーティストがLaLa arena TOKYO-BAYに集結する特別な2日間、今後のアーティスト発表にもぜひご期待ください！

■いきものがかり プロフィール

いきものがかり（Vo. 吉岡聖恵、Gt. 水野良樹）

1999年2月1日、小・中・高校と同じ学校に通っていた水野良樹と山下穂尊が「いきものがかり」を結成。地元の厚木・海⽼名や小田急線沿線で路上ライブ活動をスタート。1999年11月3日、同級生・吉岡くんの1歳下の妹・吉岡聖恵が「いきものがかり」の路上ライブに飛び入り参加したことをきっかけに、3人組となる。

2006年3月15日に「SAKURA」でメジャーデビュー以降、「ありがとう」「YELL」「ブルーバード」「風が吹いている」など数々のヒット曲を世に送り出す。

2021年夏より2人体制での活動がスタート。2024年には、2人体制初となる全国ホールツアーを開催。「青のなかで」「運命ちゃん」「晴々！」「Challenger」「ドラマティックおいでよ」等、タイアップ楽曲を数多くリリースする中、初のノンタイアップシングルとなった「会いたい」は、同年11月11日付オリコン週間シングルランキングでTOP10入りを果たす。グループ結成25周年を迎えた同年11月には、日本武道館にて自身初の弾き語り公演を開催した。

2025年4月には、11枚目のアルバム「あそび」をリリース。同年6月よりアリーナツアー「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 ～ASOBI～」を開催し、東京・愛知・大阪・神奈川の全国4都市8公演で計6万人を動員した。12月10日には、現在NHK総合にて放送中のTVアニメ「キングダム」第6シリーズのために書き下ろした楽曲「生きて、燦々」のCDシングルがリリースされる。

デビュー20周年を迎える2026年は、4月より16年ぶりとなる全県ツアー「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! ～47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!～」を開催することが決定している。

■いきものがかりからのコメント

水野良樹

僕らいきものがかりにとっては、心の底から「ありがとうって伝えたくなる」フェスになるかと思います。だってこんなに素晴らしいアーティストの皆さんたちが出てくれて、デビュー20周年のお祭りに駆けつけてくださるお客様たちがいて。今まで「ありがとうって伝えたくて」と歌い続けて、ついに本当に伝える瞬間が来たなと。僕らが一番楽しみにしていますから！皆さんもお楽しみに！

吉岡聖恵

尊敬するアーティストの方々と、そしてデビュー20周年を一緒によろこんでライブを楽しんでくれるお客さんたち！みんなでつくる最高のフェスに今からワクワクが止まりません！

全ての皆さまに「ありがとうって伝えたくて」。この気持ちを胸に、心を込めてパフォーマンスしたいと思います。お楽しみに！！！

■出演アーティスト（五十音順）

※いきものがかりは両日出演いたします。

※各出演アーティストの出演日程は後日発表いたします。

■11月3日（月・祝）15:00より、いきものがかりオフィシャルファンクラブ「超1年2組」にてチケット最速先行の受付を開始！

本日11月3日（月・祝）15:00より、いきものがかりオフィシャルファンクラブ「超1年2組」にて

チケット最速先行の受付を開始いたします。

詳しくはイベント公式HP、またはいきものがかりオフィシャルサイト（https://ikimonogakari.com/news/live/20251103-3 ）をご確認ください。

《受付詳細》

受付期間：2025年11月3日(月・祝)15:00～11月9日(日)23:59

チケット料金：指定席 \13,150（税込）

〇備考：※4歳以上チケット必要／3歳以下のお子様はご入場頂けません。

■イベント概要

〇タイトル：超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～

〇公演日：2026年3月14日(土)・15日(日)

〇会場：LaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市浜町2丁目5－15）

〇開場時間/開演時間：12:00/13:00

〇料金(税込)：指定席: \13,150

〇出演者(五十音順)：いきものがかり/ アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、

TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacci and more...

〇公式サイト：

公式HP：https://ikimonogakari20thfes.jp/

公式X：https://x.com/ikimono20thfes(https://x.com/ikimono20thfes)

公式Instagram：https://www.instagram.com/ikimono20thfes/

〇いきものがかり公式SNS

○いきものがかり｜オフィシャルサイト： https://ikimonogakari.com(https://ikimonogakari.com)

○いきものがかり｜X：https://twitter.com/IKIMONOofficial(https://twitter.com/IKIMONOofficial)

○いきものがかり｜Instagram：https://www.instagram.com/ikimonogakari_staff/

○いきものがかり｜YouTube：https://www.youtube.com/@ikimonogakari_official(https://www.youtube.com/@ikimonogakari_official)

○いきものがかり｜TikTok：https://www.tiktok.com/@ikimonogakari_official(https://www.tiktok.com/@ikimonogakari_official)

○いきものがかり｜note：https://note.com/ikimono_gakari/(https://note.com/ikimono_gakari/)

○吉岡聖恵｜Instagram：https://www.instagram.com/kiyoe_yoshioka_official/(https://www.instagram.com/kiyoe_yoshioka_official/)

○水野良樹｜Instagram ：https://www.instagram.com/mizunoyoshiki_teke/

〇オフィシャル推奨ハッシュタグ：#超いきものがかりフェス

〇主催・制作・運営・協力

主催：テレビ朝日

制作：WONDER LIVE Inc.

運営：ディスクガレージ

協力：MOAI inc. / Epic Records Japan / FIREBUG Inc.

〇お問合せ：ディスクガレージ カスタマーセンター 問合せフォーム https://info.diskgarage.com/