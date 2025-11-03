ST2RECOVERY株式会社

ST2RECOVERY株式会社（本社：京都府京都市中京区、代表取締役：水野安祥）が運営する整体スクール「S-BODY SCHOOL」は、2024年8月の開校から約1年で全国21校舎での展開を達成いたしましたことをお知らせいたします。

■ 21校舎展開達成の背景

近年、予防医療や未病ケアへの関心が高まる中、整体・ボディケア市場は拡大を続けており、質の高い整体師の需要が急増しています。一方で、業界全体で深刻な人材不足が課題となっています。

S-BODY SCHOOLは、この課題解決に貢献すべく、2024年8月の開校以来、実践的なカリキュラムと充実したサポート体制により、即戦力となる整体師の育成に注力してまいりました。その結果、開校からわずか約1年で全国21拠点での展開を実現し、既に累計200名以上の卒業生を輩出。より多くの地域で質の高い整体師育成の機会を提供できる体制が整いました。

■ S-BODY SCHOOLの特徴

- 業界未経験者も歓迎！最短1日で学べる実践型カリキュラム

整体業界の深刻な人材不足を解消するため、未経験者や異業種からの転身を積極的に支援。多忙な方でも受講しやすい1日講習を実施し、これまで整体に触れたことのない方でも現場で即戦力となる技術を習得できるプログラムを提供しています。

2. 充実した集客サポート

整体業界の人材不足解消と、ボディケアの重要性をより多くの消費者に届けることを目的に、受講後の独立開業を全面的にサポート。集客ノウハウの提供から実践的な運営アドバイスまで、受講生が地域で長く愛される整体院を開業できるよう手厚くフォローアップしています。

3. 日本最大級の校舎数を誇る整体スクール

2024年8月の開校からわずか1年で21拠点を実現し、既に200名以上の受講者を輩出。業界トップクラスの展開スピードと規模で、全国各地で整体師を目指す方々に学びの機会を提供しています。

■ 全国21校舎の展開エリア

関東エリア：11校

関西エリア：4校

中部エリア：3校

中国エリア：1校

九州エリア：2校

※詳細な所在地はお問い合わせください。

■ 今後のビジョン

S-BODY SCHOOLは、2026年までに全47都道府県での展開を目指し、さらなる拠点拡大を計画しています。全国どこにいても質の高い整体技術を学べる環境を整備し、整体師不足の解消と業界全体の質向上に貢献してまいります。

また、オンライン教育の強化も視野に入れ、整体技術の普及とプロフェッショナル人材の育成を通じて、人々の健康で豊かな生活に貢献してまいります。

■ ST2RECOVERY株式会社について

会社名 ：ST2RECOVERY株式会社

代表者 ：代表取締役 水野安祥

本社所在地：〒604-8174 京都府京都市中京区室町通三条上る役行者町376番地

設立 ：2022年3月

事業内容 ：整体スクール「S-BODY SCHOOL」の運営