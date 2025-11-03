【名古屋タカシマヤ】＜タビオ＞から、”小倉トースト”や”鉄板ナポリタン”など名古屋めしをモチーフにした靴下が新登場！

株式会社 ジェイアール東海高島屋

＜タビオ＞ポップアップショップ

期間：11月5日（金）～11日（火）10時～20時

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 4階 ランジェリー＆リラクシング イベントスポット

ジェイアール名古屋タカシマヤ 4階 ランジェリー＆リラクシング イベントスポットでは、11月5日（金）～11日（火）の期間、＜タビオ＞ポップアップショップを開催します。11月11日（火）の靴下の日に合わせて、”小倉トースト”や”鉄板ナポリタン”などの名古屋めしをモチーフにした靴下6種類が、ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売で新登場。また限定販売に加え、期間中はハンバーガーやコーヒーゼリーなど食べ物をデザインした靴下を豊富に取り揃えます。見ているだけでお腹がすいてしまいそうな遊び心満載のユニークな靴下で、秋のファッションのワンポイントとして楽しめます。

【ジェイアール名古屋タカシマヤ 先行販売】名古屋めしをモチーフにした靴下6種類

「小倉トースト」「鉄板ナポリタン」「ひつまぶし」をあしらったプリントタイプと、「エビフライ」「みそかつ」「小倉トースト」の刺繍タイプの靴下が登場します。プリントタイプは、リアルな絵柄が他にはないインパクトを、刺繍タイプはかわいらしさもありワンポイントなので普段履きとしても履きやすい1足です。自分用にはもちろんですが、旅の土産にもぴったりな靴下です。ポップアップショップ終了後は、4階 ランジェリー＆リラクシング ＜タビオ＞店舗で名古屋地区百貨店当店限定で販売いたします。

- プリントタイプ

（靴下 各2,310円、22.5～24.5cm対応）

- 刺繡タイプ

（靴下 各1,430円、22.5～24.5cm対応）

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。