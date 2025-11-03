【最大15,000円OFF♪奄美群島しまめぐり割】スカイマーク公式・期間限定・先着順でお一人様最大15,000円OFF！アンケートに答えてお得に奄美大島へGO♪《羽田発・中部発・神戸発・鹿児島発》
たす旅 「奄美群島しまめぐり割」
《スカイパックツアーズ公式サイト》
https://www.skypaktours.co.jp/
《たす旅》
https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp
スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになった旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の「奄美群島しまめぐり割」クーポンキャンペーンの販売を開始しました。
期間中は2泊3日でおひとり様10,000円、3泊以上でおひとり様15,000円割引！
※「3泊4日以上で15,000円OFF」適用の最長旅行期間は、旅行者全員が全日程宿泊で13泊14日までとなります。
【キャンペーン概要】
予約対象期間：2025年10月31日（金）12:00 ～ 2026年2月26日（木）18:00
旅行対象期間：2025年11月1日（土）出発 ～ 2026年3月3日（火）帰着
対象ホテル：奄美大島エリアのホテル
※OFFクーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。
【クーポン内容】
2泊3日でおひとり様10,000円、3泊以上でおひとり様15,000円割引！
《下記内容をご確認ください》
＊本事業は奄美群島広域事務組合の助成金により実施しています。
＊宿泊を放棄された場合は本助成金事業の対象外となり、助成金（割引相当額）を別途追加でお支払いいただきます。
＊本助成事業を通じて取得した個人情報は、支援給付の実績照合などを目的として奄美群島広域事務組合に提供します。
＊同伴幼児は助成・クーポン対象外です。
＊キャンセルの場合は割引前の旅行代金を基に取消料を算出します。
●助成金（割引）の適用はアンケートにお答えいただくことが必須となっています。
【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】
『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。
『たす旅』
