【recri×文化の日】″文活（ブンカツ）″を盛り上げよう！文化芸術活動を発信する「文活アンバサダー」の募集を開始！

「チケットのサブスクrecri（レクリ）」（https://subscription.recri.jp/）を運営する株式会社recri（本社：東京都港区、代表取締役：栗林嶺、以下：recri）は、2025年11月3日（月・祝）の文化の日を記念し、文化芸術の魅力を発信する「文活アンバサダー」の募集を開始いたします。アンバサダーに選ばれた方には、「チケットのサブスクrecri」3ヶ月分を無料でプレゼント。芸術鑑賞体験をSNSなどで発信していただき、日本の"文活（ブンカツ）＝文化芸術活動"を一緒に盛り上げていただきます。

“文活（ブンカツ）”とは

"文活"とは、「文化芸術活動」の略称で、文化芸術的な鑑賞体験や創作活動を指します。対象は、ミュージカル・演劇・バレエ・音楽などの舞台鑑賞や美術鑑賞にとどまらず、編み物、華道、陶芸などの創作活動など、多岐にわたります。 これらの文化芸術活動は、私たちに感動や発見をもたらし、時には生きがいにもなる、豊かな人間性を育むための大切な営みです。AI時代においても決して代替されることのない、人間性や表現力が息づく分野のひとつでもあります。コロナ禍を経て、自分の趣味や創作に時間をかける人が増えたことをきっかけに、近年"文活"はより身近な存在として広がりを見せています。

「チケットのサブスクrecri」は、より多くの人が文化芸術に触れることで、感性溢れる刺激的な世の中を目指しています。その取り組みの一環として、文化の日を記念し「文活アンバサダー」の募集を開始いたしました。アンバサダーに任命された方には、「チケットのサブスクrecri」を3ヶ月間無料でご利用いただける特典をはじめ、活動を全面的にバックアップさせていただくなど、各種特典をご用意しています。文活で心がうごいた瞬間・あなたの人生やライフスタイル、文活の素晴らしさをあなたらしい言葉で発信してください。

アンバサダー募集要項

「チケットのサブスクrecri」とは？

「チケットのサブスクrecri」は、厳選されたおすすめ作品の中から、毎月舞台を観られるチケットのサブスクサービスです。演劇、ミュージカル、歌舞伎、コンサートなど、recriが提案する作品の中から好きなものを選ぶと、チケットが自宅に届きます。自分では選ばない作品を観てみたい方や、あたらしい趣味をつくりたい方にご利用いただいています。月に一度の自分へのご褒美や、ご家族やご友人へのプレゼントにも最適です。必見の名作から話題の最新作まで、作品との心がうごく出会いを、お届けいたします。

株式会社recriについて

「感性溢れる、刺激的な世の中を」をミッションに掲げ、厳選されたおすすめ作品の中から、毎月舞台を観られる「チケットのサブスクrecri」を運営しています。敷居の高さを感じている鑑賞初心者と、新しい顧客との出会いを必要としている興行主をマッチングすることで、両者の課題を解決しています。多くの大手興行主の皆様と連携し、会員数も急拡大中しています。エンターテインメントや芸術には人生を豊かにしてくれる力があると信じています。心がうごく素晴らしい作品との出会いを、より多くの方にお届けするべく、recriは新時代のエンターテインメントプラットフォームとして進化してまいります。

会社名：株式会社recri（レクリ）

代表者：代表取締役社長 CEO 栗林嶺

所在地：東京都港区元麻布三丁目10番4号 Re-Flat 503

