「柏レイソル」 オフィシャルスーツサプライヤー　オーダースーツSADA　オフィシャルスーツ予約販売会11月8日（土）開催

株式会社オーダースーツSADA

初回19,800円(税込21,780円)～オーダースーツを提供する株式会社オーダースーツSADA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐田展隆）は、2025年11月8日（土）に開催される明治安田J1リーグ第36節 柏レイソル vs名古屋グランパスの会場にて柏レイソルオフィシャルスーツの予約販売会を実施いたします。オーダースーツSADAは、オフィシャルスーツサプライヤーとして柏レイソルを応援しています！

【 オーダースーツ・ネクタイ予約会＆ガラガラ抽選会について 】

オーダースーツ・ネクタイ予約会

選手と同じスーツ・ネクタイを特別価格でご提供！選手と同じ素材・デザイン・オプションのオーダースーツをあなたのサイズでお仕立ていたします。

柏レイソル公式 オーダースーツ 50,000円(税込) ／ ネクタイ 5,000円(税込)

さらに、公式オーダースーツをご購入いただいた方、先着20名の方に「サイン入りSADAオリジナルポスター」をプレゼント！

また、11月8日(土)～12月6日（土）の期間限定で柏店でも同様のサービスを提供いたします。チラシをご持参の上、ご来店ください！

ガラガラ抽選会

柏レイソルオフィシャルスーツも当たるチャンス！お子様をはじめ、どなたでも無料でご参加いただけます。

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。また、混雑状況により、途中で中止にする場合がございます。予めご了承ください。

【 オーダースーツSADAについて 】

オーダースーツは「高級で敷居が高い…」そんなイメージを打破し、「オーダースーツの着心地と楽しさをひとりでも多くの方に届けたい」との想いのもと、本格的なオーダースーツを、初回19,800円(税込21,780円)～提供。2023年に創業100周年を迎え、直営店「オーダースーツSADA」を全国に46店舗展開しています。