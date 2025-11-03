世界最大級の自動車アフターマーケット展示会「SEMA SHOW2025」へ出展

林テレンプ株式会社

自動車内装の総合企業、林テレンプ株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：林 貴夫）は、11月4日(火)から７日(金)までの4日間、米国ネバタ州ラスベガスで開催される世界最大級の自動車アフターマーケット展示会「SEMA SHOW2025」にコンセプトカーを出展※1いたします。

※1 当社の北米拠点であるHTNA(Hayashi Telempu North America )からシエナ、国内拠点からレクサスNXのコンセプトカー 2台を出展。

◆出展目的

本出展は、当社の取り組みを業界関係者や顧客・取引先に広く発信するとともに、市場ニーズやエンドユーザーの声を直接収集し、今後の製品開発や提案活動に反映させることを目的としています。継続的な提案活動を通じ付加価値の高い製品開発と受注拡大を目指してまいります。

◆出展車両

シエナ ー コンセプト「Hideaway Package 和(わ)OW」

米国市場で高い人気を誇るミニバンのシエナをコンセプト車両に選定。今回は日本文化や伝統美と先進機能を融合させたデザインを通じ、クルマを所有する喜びに加え驚きのある新たな価値、可能性をもたらす車載アイテムを提案します。

レクサスNX ー コンセプト「Nature experience」

自然から着想を得た本モデルは、都会の喧騒を離れ、上質なアウトドア体験を提案。LEXUSならではの洗練されたデザインとアウトドアテイストを融合し、日常と非日常をつなぐ“懸け橋”として新たな価値を創出します。

■「SEMA SHOW」とは

SEMA SHOWは、毎年秋にラスベガスで開催される世界最大級の自動車アフターマーケット展示会です。世界中から自動車メーカーやパーツブランドが集まり、最新のカスタムカーやEV技術などが展示されます。2025年は2,400社以上が出展予定で、業界のトレンドを牽引する重要な舞台として、多くの注目を浴びています。

・名称 ：SEMA SHOW2025

・開催期間：2025年11月4日(火)～7日(金) 9:00-17:00 (11月7日は9:00-16：00) ※北米時間

・会場 ：LAS VEGAS CONVENTION CENTER ラスベガス コンベンション・センター

・公式HP : SEMA SHOW 2025 | semashow.com(https://www.semashow.com/)

■林テレンプについて

林テレンプ株式会社は、創業から110年を超える歴史を持つ自動車内装の総合企業です。独立系サプライヤーとして、国内大手自動車メーカーすべてと取引を行っています。主力製品の「フロアカーペット」は、年間1,000万台以上の生産能力を保有しており、グループ会社トータルで世界トップクラスのシェアを誇ります。近年は自動車用防音材に力を入れており、2021年にドイツの防音材大手、アドラーペルツァー社と資本提携を行うなど、グローバル展開を強化しています。