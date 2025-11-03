クラークス オリジナルズ × インヴィンシブル コラボレーションが発売

クラークスジャパン株式会社

― 初のコラボレーションでクラークスの200周年をセレブレイト ―

Clarksのブランド創立200周年を記念し、台湾発のセレクトショップINVINCIBLE(R)（インヴィンシブル）とClarks Originals（クラークス オリジナルズ）が初のコラボレーションを発表します。

本コレクションでは、ブランドの象徴であるWallabee（ワラビー）を現代的な視点から再解釈し、モダンな感性と精緻なクラフトマンシップを融合させた一足へと昇華しています。

伝統と再構築の融合 ― “Asymmetrical Beauty”

INVINCIBLE(R)のデザイン哲学に基づき、“非対称の美”を探求。

アッパーのパネルを不規則に分解・再構築することで、左右で異なる構成を持つアシンメトリーなデザインを実現しました。

伝統的なワラビーのフォルムに立体的な奥行きを加え、履く人それぞれの個性を引き立てます。

Clarks Originals(TM)︎ x INVINCIBLE(R) Wallabee Boot

クラフトマンシップを宿すディテール

本コレクションは、ブラックとトープの2色展開。定番のシルエットを維持しながらも、マテリアルのコントラストと繊細なディテールでINVINCIBLE(R)ならではの洗練された美学を体現しています。

異素材コンビネーション

ブラックはヌバックとスムースレザーを、トープはロングヘアスエードと上質レザーを組み合わせ、控えめながらも奥行きある表情を演出。

アシンメトリックステッチ

左右で異なるヴァンプデザインが特徴。履き込むことで自然なシワやクセが生まれ、唯一無二の風合いに。

コラボレーションロゴ

ヒールとインソールには、両ブランドのロゴを型押し。上品で控えめなコントラストが印象的。

Vibramソール

軽量で安定性に優れたVibramアウトソールを採用。快適性とグリップ力を両立し、日常から都市での探索まで幅広く対応。

Taupe Combi（トープコンビ）\37,400（税込）Black Combi（ブラックコンビ）\37,400（税込）ブランドロゴが刻印されたフォブ3色のシューレースが付属ビブラムソール搭載

2025年11月8日（土）発売開始

Black Combi (ブラックコンビ） Taupe Combi（トープコンビ）2色展開

\37,400（税込） UK6（24cm）- UK10（28anan）

11月8日（土）より、INVINCIBLE(R)各店舗およびClarks Originalsストア(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/)・公式オンラインストア(https://www.clarks.co.jp/)、一部セレクトリテーラーにて世界同時発売予定。

※発売日・取扱詳細は店舗までお問い合わせください。

ABOUT

CLARKS クラークス

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

クラークスオリジナルズ時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

INVINCIBLE(R) インヴィンシブル

2007年に設立されたINVINCIBLE(R)は、「唯一無二の創造」と「現代のクラシックを再定義すること」を理念に掲げるセレクトショップ。アジアとヨーロッパの文化的視点を交差させ、クラフトマンシップと前衛的デザインを融合。

グローバルなカルチャーの架け橋として、革新と伝統が共存するクリエイティブな時代を切り拓いています。

