【期間限定出店】チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪」千葉県 高島屋柏店に登場！チーズ菓子専門店のこだわりチーズスイーツをご用意いたしました。
株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市、代表取締役社長：上村 成門)が展開するチーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」は、2025年11月5日 (水)～11月18日(火)に、千葉県 高島屋柏店に期間限定出店いたします。
地域に根ざし幅広い世代のお客様に親しまれる柏高島屋では、お土産やギフトにおすすめの一番人気商品『チーズケーキ ナウ』をはじめとするチーズスイーツ専門店ならではの多彩なチーズスイーツをご用意いたしました。
出店概要
■ 出店期間：2025年11月5日(水)～11月18日(火) 10:30-19:30 ※最終日は19時閉店
■ 開催場所：千葉県 柏高島屋 本館1階 POP UP SPACE ふらりII
■ 取扱商品（一例）
・チーズケーキのおいしさを、かわいらしい焼き菓子にとじこめた「チーズケーキ ナウ」
・Now on Cheese♪で人気のしっかりとしたチーズ感が魅力のラングドシャサンド「クラシックチーズサンド」
一番人気のチーズスイーツ
チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム
【初出品】「チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム」
クラシックなチーズケーキをイメージして作った、かわいらしい一口サイズのスイーツ。
しっとりケイク生地にはカマンベールチーズとエダムチーズを使い、ほんのりレモンでアクセントをプラス。さらに、2種類のチーズを練り込んだチョコレートで華やかに仕上げ、チーズケーキのおいしさをぎゅっととじこめました。
【内容量】6個 ※個包装
【価 格】1,491円（税込）
Now on Cheese♪ こだわりのチーズスイーツ
【初出品】チーズケーキ ナウ アソート」
1番人気の「カマンベール&エダム」とコクのある「カラメル」チーズケーキ ナウ2種のアソート。カラメルフレーバーは、カラメル、カマンベールチーズ、エダムチーズをしっとりとした焼き色の美しい生地に合わせました。さらに、ほんのり塩味のゴルゴンゾーラチョコレートをアクセントに加え、しっかりとした味わいに仕上げています。
内容量：10個 （カマンベール＆エダム 5個、カラメル5個）
価 格：2,484 円（税込）
「クラシックチーズサンド アソート」
ゴルゴンゾーラのチョコレートをカラメルラングドシャでサンドしたチーズのコクが楽しめる「カラメル＆ゴルゴンゾーラ」、カマンベールチーズのチョコレートをスモークチーズラングドシャでサンドした、塩味を楽しむ「スモークチーズ＆カマンベール」、２種類の味をおたのしみください。
内容量：18枚入
（スモークチーズ＆カマンベール・カラメル＆ゴルゴンゾーラ各9枚）
価 格：2,322 円（税込）
「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」ブランド概要
ルミネ新宿に1号店をオープンし、新宿、東京、渋谷、大宮、立川の5店舗で展開するチーズスイーツ専門店。チーズが主役のスイーツを通じて、香り、味わい、口どけまで、チーズの魅力を存分に体験できます。数種類のチーズを組み合わせ、個性豊かに仕上げた本格的な味わいに、さりげない遊び心を添えて、チーズ好きの心を満たすこだわりのお菓子をお届けします。
Now on Cheese♪公式HP：https://nowoncheese.jp/
会社概要
会社名：株式会社ケイシイシイ
代表者：代表取締役社長 上村成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地 90
創 業：1996年4月
資本金：8,000万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業
株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が「今日一人熱狂的ファ ンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。