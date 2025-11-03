医療法人先進会、本院を大阪へ　関西から“見える感動”をより多くの方へ届ける

医療法人先進会

先端医療を全国へ届ける、日本唯一の全国ネットワーク・先進会グループ（理事長：岡 義隆）は、2025年11月1日に開院から24年目を迎えるとともに、『全てのひとと「見える感動」を。』という理念を達成するため、国内最高峰の設備を備えるフラッグシップ拠点である先進会眼科 大阪を本院といたしました。これまでに積み重ねてきた実績と信頼を基盤に、次の時代の医療を大阪から全国へ発信してまいります。

先進会グループは2002年の創立から、移植手術、白内障手術、緑内障手術、硝子体手術、屈折矯正手術など眼科全般の手術に注力し、誰もが安心して最良の医療を受けられる社会をつくることを目指してきました。特に近年ではICLやレーシックなどの屈折矯正手術を中心に、患者一人ひとりの見え方と生活の質を向上させる医療を追求しています。創立以来24年以上、術後感染症ゼロを継続し、ICL手術の症例数は累計31,000症例を超える実績を誇ります。また、全国を結ぶ眼科ネットワークを通じて、どの地域でも良質な医療を受けられる体制を構築し、患者が安心して治療を選べる環境づくりを進めてきました。

そして今、先進会グループは医療の質と体制のさらなる向上を目指し、次のフェーズへと歩みを進めます。私たちの掲げるMission・Vision・Value（MVV）の実現を加速させるため、先進会のフラッグシップ拠点であり、国内最高水準の設備とチーム体制を整えた大阪を本院の中心に据えることを決定いたしました。

この場所から、技術・教育・チーム体制をさらに磨き上げ、MVVの実現と医療の新しい基準を創り出していきます。

私たちはこれからも、変化する社会の中で安心して任せられる医療を追求し続けます。

大阪を拠点に、全国の方々へ「見える感動」を広げ、医療がより身近で、より信頼される存在となる未来を築いてまいります。

■理事長メッセージ

このたび、医療法人先進会は創立から24年目を迎えることができました。

ひとえに、患者様、医療関係者の皆様、地域の皆様のご支援とご信頼のおかげでございます。

私たちは『全てのひとと「見える感動」を。』というミッションのもと、「自分自身が受けたいと思う医療を提供する」という信念を胸に、医療と向き合ってまいりました。

国内最高水準の設備、そして信頼できる人材とチームが集まるこの地から、これまで以上に多くの方へ安心して信頼いただけるような医療を届けてまいります。

医療は常に変化し続けます。

私たちはその変化の中心に立ち、“見える感動”をより多くの人に届ける存在であり続けます。

医療法人先進会 理事長 岡義隆

～先進会眼科について～

医学的根拠に基づく治療と研究で、"見える未来"を拓く先進会眼科グループは、「東京」「名古屋」「大阪」「福岡」にクリニックを持ち、ICL（眼内コラマーレンズ）レーシックをはじめ老眼治療やレーザー白内障・多焦点眼内レンズ手術など、眼に関して幅広くお悩みが相談できる、全国展開の「眼科治療クリニック」です。

『全てのひとと「見える感動」を。』をテーマに、患者さまのお悩みに寄り添った治療を提供できるよう、日々努めています。手術を終えた方へのお電話での症状の確認、痛みをできるかぎり感じないような麻酔の工夫、ウェブやLINEでの予約、スタッフとチャットでコミュニケーションが取れる仕組づくりなど、患者さま一人一人にとっての「生涯の目のパートナー」としてありたいと考えています。

会社概要

社 名 医療法人先進会

所在地 福岡県飯塚市川津３６４番２号

代表者 理事長 岡義隆

設立年月 2002年11月

事業内容 ICL・レーシック眼科治療、老眼・白内障手術

拠点 東京、名古屋、大阪、福岡

ウェブサイト https://senshinkai-clinic.jp/