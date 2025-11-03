ワクワク（waC×2）する不思議なチカラをもったアート作品で彩られたラッピングピアノを公開

株式会社河合楽器製作所

株式会社河合楽器製作所は、障がいのあるアーティストを中心に構成され静岡県藤枝市を拠点に活動するアートグループ「waC（ワック）」の作品でラッピングしたアップライトピアノを公開いたします。

当社はピアノを作り続け、まもなく100周年を迎えます。長い歴史の中で、ピアノづくりだけでなく、音楽・絵画造形・体育の教室も行い、それぞれの教室で生徒の個性と向き合い、創造性を伸ばすことを目標に活動しています。「ピアノ」と聞くと、格式が高く近寄りがたいイメージを持たれる方もいるかもしれません。しかし、鍵盤を叩くだけで綺麗な音を出すことができるため、最もやさしい楽器のひとつと言えます。誰でも鍵盤を叩いた瞬間から表現者になれる――私たちはそう考えています。

今回、waCのみなさまが描いたアート作品でピアノを彩りました。一つ一つの作品を見ていくとそれぞれ個性があり、その色彩やダイナミックさに驚かされます。それらを一台のピアノに施すことで、全ての個性が輝き、彩られた世界を表現しています。音楽とアートの垣根を超えて、表現者に寄り添い応援していく――カワイの強い想いを込めた、世界に一台のラッピングピアノです。

waC（wonderful art COMMUNITY）

「waC」は、静岡県藤枝市を拠点に活動するアートグループです。特別支援学校の卒業生など、障がいのあるアーティストを中心に構成され、月に一度の創作活動を通じて、自由で個性豊かな作品を生み出しています。動物や日常を題材にしたユーモラスな絵画や、色彩あふれる抽象表現など、その作風は多彩です。地域や企業との連携にも積極的で、展覧会や商品デザインなどを通じ、アートを介して人と地域をつなぐ活動を続けています。芸術を通じて社会参加の機会を広げる、あたたかなコミュニティです。

https://wac.is-mine.net/

展示予定場所（11月3日現在）

2025年11月6日

静岡音楽館AOI 8階ロビー（村上開明堂 秋の福祉コンサート2025）

2025年11月7日～11月24日

藤枝市役所

2025年11月29日～11月30日

アクトシティ浜松 展示イベントホール（HAMAMATSU CREATIVE BOX）

2025年12月4日

浜松市福祉交流センター ホール ロビー（ジェイミーのコンサートin浜松）