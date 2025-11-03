【前編】60代の飲食店選びを徹底分析！『信頼できる情報』が意思決定を左右する(SEO会社ランクエスト調べ)

株式会社eclore

飲食店選びの環境は、単なる情報収集の段階から、情報の信頼性を見極める段階へと進化しています。現在、グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの普及により、写真、価格、口コミ、位置情報といった多様な要素を簡単に比較できるようになりました。しかし、選択肢が増える一方で、どの情報を信じて決断するかが、ますます重要なテーマとなっています。

特に、経験に基づいた確かな判断を重んじる60代にとって、膨大な情報の中から何を“信頼できる基準”とし、自分に合った店を選ぶかが大きなポイントです。

そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、60代男女100名を対象にアンケートを実施。日常的に利用する情報源やグルメサイトの使い分け、来店を決定する要素、検索方法など、60代の情報収集と意思決定の実態を多角的に分析しました。

本調査結果が、60代の外食行動に基づいた確かな選択を理解する一助となり、今後のマーケティング戦略やSEO対策、情報発信の最適化に役立つヒントを提供できることを期待しています。

目次

◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源

◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト

◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源

◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト

◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること

◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法

◆ まとめ：60代の飲食店選びに見る『信頼×利便性』とSEO対策のヒント

※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。

▶ 後編はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000298.000140336.html)

1．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注1）

2．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使うグルメサイトをお選びください。※Q1で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注2）

3．記念日・お祝い・接待で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注3）

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「グルメサイト（食べログ、ぐるなび、一休.comレストラン等）」で、29.0％（29人）が選択しています。口コミや評価を参考に飲食店を比較・検討する人が多く、信頼性を重視して選ぶ傾向が見られます。- 続いて「Googleマップ」が26.0％（26人）、「検索結果ページ（Google/Yahoo!の検索結果・一般記事）」が24.0％（24人）と続き、地図アプリや検索エンジンを使って効率的に情報を集める行動が一般的となっているようです。- また、「友人・家族の口コミ」は21.0％（21人）と一定の割合を占め、信頼できる人からの勧めを参考にする人も少なくありません。- 「公式サイト・公式アプリ」は7.0％（7人）、「YouTube（レビュー動画・食レポ・ショート等）」は9.0％（9人）、「SNS（Instagram／TikTok／X等）」は4.0％（4人）と、店側の発信やビジュアル中心の媒体は限定的な利用にとどまっています。- 一方で、「比較・まとめサイト（ランキング／特集／レビュー記事などのWebメディア）」および「その他」はいずれも2.0％（2人）と少数にとどまりました。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「食べログ」と「ぐるなび」で、いずれも55.2％（16人）となりました。両サイトが並んで高い利用率を示しており、信頼性のある情報源として安定した支持を得ていることがうかがえます。飲食店の掲載数や口コミ件数の多さ、検索のしやすさなど、長年培われた使い勝手の良さが選ばれる理由と考えられます。- 次いで多かったのは「ホットペッパーグルメ」で27.6％（8人）でした。クーポンや予約機能の充実など、実用性の高さが評価されているとみられます。- 「一休.comレストラン」は13.8％（4人）で、特別感のある外食や少し上質な食事を選びたい際に利用される傾向が見られます。- 一方で、「Retty」と「OZmall（オズモール）」はいずれも3.5％（1人）にとどまり、実名口コミや編集コンテンツといった特徴はあるものの、利用層は限定的なようです。- 「ヒトサラ」および「その他」は0.0％（0人）となり、主要なグルメサイトへの利用が集中していることが分かります。注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。- 「該当シーンがない」以外で、最も多かったのは「グルメサイト（食べログ、ぐるなび、一休.comレストラン等）」で、30.0％（30人）が選択しています。特別な場面でも口コミや評価を重視し、事前に信頼できる情報を確認してからお店を決める傾向が見られます。- 次に多かったのは「検索結果ページ（Google/Yahoo!の検索結果・一般記事）」で24.0％（24人）でした。検索エンジンを活用して幅広い情報を集め、比較しながら候補を絞り込む行動が一般的となっています。- また、「友人・家族の口コミ」は19.0％（19人）と、身近な人の体験談や勧めを参考にする人も少なくありません。- 「Googleマップ」は12.0％（12人）で、立地やアクセスの利便性を重視し、地図上で具体的に確認してから選ぶ人も一定数いるようです。- 「公式サイト・公式アプリ」は4.0％（4人）、「比較・まとめサイト（ランキング／特集／レビュー記事などのWebメディア）」も4.0％（4人）と少数にとどまり、直接的な発信よりも第三者による評価のほうが重視されている傾向があります。- 一方で、「YouTube（レビュー動画・食レポ・ショート等）」は3.0％（3人）、「SNS（Instagram／TikTok／X等）」は2.0％（2人）と低く、写真や動画による印象よりも、文章で得られる具体的な評価を信頼する傾向がうかがえます。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年9月24日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 60～69歳の男女100名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/(https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/)

