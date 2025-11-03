【後編】60代の飲食店選びを徹底分析！『信頼できる情報』が意思決定を左右する(SEO会社ランクエスト調べ)

株式会社eclore

飲食店選びの環境は、単なる情報収集の段階から、情報の信頼性を見極める段階へと進化しています。現在、グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの普及により、写真、価格、口コミ、位置情報といった多様な要素を簡単に比較できるようになりました。しかし、選択肢が増える一方で、どの情報を信じて決断するかが、ますます重要なテーマとなっています。

特に、経験に基づいた確かな判断を重んじる60代にとって、膨大な情報の中から何を“信頼できる基準”とし、自分に合った店を選ぶかが大きなポイントです。

そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、60代男女100名を対象にアンケートを実施。日常的に利用する情報源やグルメサイトの使い分け、来店を決定する要素、検索方法など、60代の情報収集と意思決定の実態を多角的に分析しました。

本調査結果が、60代の外食行動に基づいた確かな選択を理解する一助となり、今後のマーケティング戦略やSEO対策、情報発信の最適化に役立つヒントを提供できることを期待しています。

4．記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトを選んでください。※Q3で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注4）

5．最終的に来店を決める"決め手"として、重視するのはどれですか？（複数回答可：注5）

6．あなたの検索・発見の方法として当てはまるものを選んでください。（複数回答可：注6）

まとめ：60代の飲食店選びに見る『信頼×利便性』とSEO対策のヒント

注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「ぐるなび」で63.3％（19人）が選択しています。店舗情報の多さや多彩な検索条件、クーポン機能の充実などが支持されており、利便性の高さが評価されているようです。- 次いで「食べログ」が53.3％（16人）、「ホットペッパーグルメ」が40.0％（12人）と続き、いずれも口コミや写真、予約機能など実用的な要素が充実しています。信頼できる情報と使いやすさの両面から選ばれていることがうかがえ、普段使いから特別な場面まで幅広く対応できる点が支持を集めている理由と考えられます。- 「一休.comレストラン」は13.3％（4人）で、特別な場面や上質なレストランを選ぶ際に活用されているようです。- 一方で、「Retty」と「OZmall（オズモール）」はいずれも3.3％（1人）にとどまり、実名口コミや特集コンテンツといった特徴を持ちながらも、利用層は限定的と考えられます。- 「ヒトサラ」および「その他」は0.0％（0人）となり、特定の人気サイトに利用が集中している様子が見て取れます。注5：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、来店を決める"決め手"として重視している事柄をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「メニュー内容・価格・コスパ」で66.0％（66人）が選択しています。料理の内容や価格の妥当性を基準に、費用に対して満足できる体験を得られるかを重視する傾向がうかがえます。- 次に多かったのは「現在地からの近さ・行きやすさ（混雑／待ち時間含む）」で49.0％（49人）でした。アクセスの良さや移動の負担を意識し、行きやすい立地条件を重視する人が多いことが分かります。- 「口コミの評価点・件数」は28.0％（28人）で、他者の体験を参考にして安心感を得たいという意識が見られます。信頼できる評価が多いほど、店選びに対する確信を持ちやすい傾向があるようです。- 「写真・動画の見栄え（料理／店内の雰囲気）」は12.0％（12人）にとどまり、視覚的な印象よりも、実質的な内容や利便性を重視している様子がうかがえます。- そのほか、「お店の世界観・ストーリー（コンセプト／接客の評判）」が4.0％（4人）、「予約の取りやすさ（オンライン予約可否）」が2.0％（2人）、「衛生・安全・アレルギー等の情報」が0.0％（0人）、「その他」が3.0％（3人）となりました。これらの項目はいずれも少数にとどまり、独自性や演出よりも、価格・アクセス・信頼性といった現実的な要素が重視されていることが分かります。注6：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、よく利用されている検索・発見の方法をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「エリア×ジャンル検索（例：渋谷 カレー）」で42.0％（42人）が選択しています。特定の地域と料理ジャンルを掛け合わせて探す方法が主流で、場所と目的を明確にして効率的に店を絞り込む行動が定着しているようです。- 次いで「現在地ベースで地図から探す（『近くの○○』・距離・評価ルート）」が29.0％（29人）、「目的・条件検索（個室／子連れ可／喫煙可／食べ放題など）」が27.0％（27人）でした。利便性や利用シーンを重視し、地図や条件をもとに最適な店を見つける実用的な検索スタイルが多く見られます。- 「料理名・こだわりワード検索（例：グルテンフリー、辛い）」は20.0％（20人）で、特定の好みやテーマに沿って店を探す人も一定数存在します。- 「グルメ・予約サイトの特集／ランキングで選ぶ（一休・OZmallなど）」は15.0％（15人）、「地図の口コミ・写真を掘って決める（Googleマップのレビューなど）」は10.0％（10人）となり、比較的信頼性の高い情報源を活用して検討していることがうかがえます。- そのほか、「Webメディアの比較・まとめ記事」「保存リストや共有から選ぶ」「ハッシュタグ検索」「SNSの短尺動画から店名を特定」「その他」はいずれも4.0％（4人）以下にとどまりました。

今回の調査では、60代がどのように飲食店を探し、選び、来店に至るのかを明らかにしました。結果から見えてきたのは、華やかさよりも「信頼できる情報」と「納得感」を重視する行動傾向です。以下では、その特徴を４つの観点から整理します。

◆信頼できる情報源を起点に

◆定番サイトの活用が定着

◆決め手は「納得感」と「利便性」

◆検索・発見は「目的を持った探し方」が主流

◆60代に選ばれるためのSEO対策とは！信頼と利便性の両立が鍵

- 日常の外食では、口コミやレビューが集まるグルメサイトや地図アプリ、検索結果ページなど、第三者の意見が確認できる情報源が中心に利用されています。- 友人や家族からの紹介も一定の影響力を持ちますが、選択の軸は「個人の経験」よりも「信頼できる客観的情報」へと移っている様子がうかがえます。- 外食時によく使われるグルメサイトとしては、食べログ、ぐるなび、ホットペッパーグルメが上位を占めています。特に、掲載店舗数や口コミ件数の多さ、クーポンや予約機能など、利便性と安心感を兼ね備えたプラットフォームが支持されています。- 記念日や接待など特別なシーンでもこの傾向は変わらず、信頼性の高い情報源を軸に選ぶ行動が定着しているといえます。- 最終的にお店を決める際に重視されるのは、メニュー内容や価格、アクセスのしやすさといった現実的な条件です。華やかな写真や雰囲気よりも、「費用に見合った満足感」や「行きやすさ」を重視する傾向が強く見られます。- 評価点やレビュー件数も重要視されており、他者の体験を参考に安心して選びたいという心理が働いているようです。- 飲食店の検索では、「エリア×ジャンル検索」や「条件指定検索」など、目的や利用シーンを明確にした探し方が多く見られました。- SNSや短尺動画による発見は少なく、場所・条件・料理内容といった実用的な要素を軸に、比較検討しながら探すスタイルが主流になっています。

60代は、経験や信頼を重んじる世代であり、飲食店選びにおいても「慎重で確実な選択行動」を取る傾向があります。そのため、飲食店や情報発信者にとっては、SEO対策の観点から「信頼性」と「利便性」を両立させた情報設計が重要になります。主なポイントは以下の通りです。

- 口コミ・評価データの明示：点数や件数を分かりやすく表示し、信頼できる根拠を提示する- メニュー・価格・アクセス情報の整理：必要な情報を一目で比較できる構成に整える- ローカルSEO対策の強化：Googleマップなどでの露出と正確性を高める- キーワード設計の最適化：エリア・ジャンル・条件を意識したロングテールSEOを実施- 予約・問い合わせ動線の整備：迷わず行動につなげられる導線設計とスマートフォン対応

これらの施策を行うことで、検索ユーザーの「確実な選択」に応え、信頼を基盤とした集客が可能になります。SNSや動画プラットフォームの活用は今後の余地として残るものの、現時点ではグルメサイトや地図検索といった“比較・検討の場”でのSEO対策強化が最も効果的といえるでしょう。

飲食業界においては、「見やすく・分かりやすく・一貫した」情報発信こそが選ばれる基準です。自社サイトや掲載ページをこの視点で見直し、安心して選ばれる情報環境を整えることが、今後の集客とブランド価値向上の鍵となるでしょう。

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年9月24日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 60～69歳の男女100名

