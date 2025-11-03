獲得単価50%UPの事例も！治療業界向け集客支援サービス「リズベル for Wellness」提供開始

株式会社GAKUSHIKI

株式会社GAKUSHIKI（本社：大阪府大阪市、代表取締役：入江 俊充）は、整骨・接骨院や鍼灸院、整体院など治療業界の店舗運営企業向けに、広告手数料を定額制とした新サービス「リズベル for Wellness」の提供を開始しました。従来の広告代理店でありがちな「広告費の20％」といった手数料体系ではなく、定額制でコストを抑えながら、治療業界に特化した戦略立案・広告運用・クリエイティブ制作まで行い、結果にコミットした集客施策を一気通貫で提供。

事前に導入いただいた企業様の実績では、同業他社より獲得単価を約40％抑えつつ、反響件数を1.6倍に増加させています。

※獲得単価は手数料を含んだ費用

◼️ サービス開始の背景

複数の治療系の店舗運営企業のマーケティング担当者に話を伺ったところ、企業内のWEBマーケティング施策に対して



・改善サイクルが遅い

・反響があっても実際の来店に繋がりにくい

・改善の際に追加費用が多く発生する



という悩みを抱えていらっしゃいました。



鍼灸整骨院などの店舗の反響獲得を広告代理店に依頼する際、多くの場合広告費の20％前後を手数料として支払い、さらに別の管理費用など様々な費用が発生するケースが一般的です。加えて、包括的な代理店は治療業界特有のターゲットニーズを十分に把握できていないことも多く、効率的な集客に結びつかないケースが散見されていました。これらを解決するため、手数料を定額制としながらも質の高く「結果」に繋げるサービスを提供するに至りました。

◼️ サービスの特徴

「リズベル for Wellness」では、治療業界に特化したノウハウを活かし、以下を強みとしています。

◼️ 実績例

- 広告戦略の立案：治療業界の店舗のターゲット特性を踏まえた戦略設計- 広告運用の最適化：運用を元に課題を抽出、迅速なPDCAサイクルによる成果改善- クリエイティブ制作・改善：店舗の独自性など魅力を最大化する広告表現- 定額制の手数料モデル：広告費が増えても手数料は一定 → 長期的なコスト削減

広告費200万円（全店合計）を投下したケースでは、

- 他社平均：獲得単価4,000円、反響数500件- 当社運用：獲得単価2,000円、反響数1,000件

同じ広告予算でも、費用対効果を大幅に改善できる点が評価されています。

◼️ サービス導入メリット

リズベルは、治療業界の導入をさらに拡大し、治療業界全体の広告効率を高めることで、ウェルネス業界の成長を後押ししてまいります。

広告費が増えても手数料が固定 → 費用対効果が安定

美容業界特化の知見 → 獲得単価を大幅に削減

戦略～運用～制作を一気通貫 → スピード感のある集客強化

◼️ 概要

【サービス概要】

サービス名：リズベル for Wellness

URL：https://esthethic-plus.com/rizbell-wellness/(https://esthethic-plus.com/rizbell-beauty/)

提供開始日：2025年11月3日

提供形態：治療業界専門の広告代理店による定額制支援サービス

主な対象企業：整骨・接骨院、骨つぎ、鍼灸院、矯正、カイロ、整体院、ストレッチ専門店などの店舗運営企業

※ただし、機器の性能や社内体制など事前にヒアリングをさせていただき、サービス提供をお断りする場合がございます。

【会社概要】

会社名：株式会社GAKUSHIKI

所在地：大阪府大阪市中央区北浜東4-33 北浜ネクスビルディングB1F

代表者：代表取締役 入江俊充

設立：2024年6月

事業内容：インターネット広告運用、ホームページ制作、SEO対策、WEBメディア運営、美容商品の国内外輸出入

URL：https://gakushiki.jp/