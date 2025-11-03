【あんこ×洋菓子の新境地】福岡・八女発「ANKO and」阪神梅田本店に初の常設店オープン！

隆勝堂フーズ株式会社

ANKO and ブランドサイト：https://ankoand.com/

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/ankoand_2023/

■ 創業100年の和菓子屋が挑む、“あんこ”の進化

2025年11月5日（水）、福岡・八女発の和洋スイーツブランド「ANKO and（アンコアンド）」が、阪神梅田本店1階「スイーツファーム」に初の常設店をオープンします。運営は、創業100年を迎えた老舗和菓子メーカー「隆勝堂フーズ株式会社」。

これまで全国の百貨店催事で人気を集めてきたANKO andが、ついに常設店として関西に上陸。地元・観光客双方から支持を集める阪神梅田本店を拠点に、あんこの魅力を新たな形で発信します。

■ ブランド紹介：「あんこ」でつながる、和と洋のいいとこどり

ANKO andは、「日本の伝統“あんこ”が世界中のスイーツと出会う」をテーマにした新感覚ブランド。人気No.1のあんバターサンドをはじめ、あんフィナンシェ、フロランタンあんラスク、あんこロールケーキなど、“あんこ”を主役にした多彩なスイーツを展開しています。

北海道産小豆を使用し、職人が気温・湿度を見極めながら日々丁寧に炊き上げています。100年の歴史に裏打ちされた技と感性が、ANKO andの味わいを支えています。

■ 出店の背景：あんこの無限の可能性を、ここから

これまで催事のみで展開してきたANKO and。

「ブランドの世界観を安定して伝えたい」との想いから、初の常設出店を決断しました。

選ばれたのは、全国のスイーツファンが集う阪神梅田本店1階「スイーツファーム」。

新しいローカルブランドを育て発信するこのエリアで、あんこの新しい魅力を伝えていきます。

「“あんこ”は、まだまだ進化できる。」隆勝堂フーズは、100年の伝統を礎に、“あんこ文化”の次の100年を創造していきます。

■ 人気商品のご紹介

あんバターサンド

あんは、北海道産の小豆を使用し、ずっしりとしたボリュームの中にも、すっきりとした甘さの味わいの粒あんを追求。バターは北海道産のみを厳選し、たっぷり使用しました。

フレーバー》

プレーン/八女抹茶/ラムレーズン/アップルティー/あまおう苺

あんフィナンシェ

あんは、小豆の粒の食感を残すため、職人が手間暇かけ丁寧に炊き上げました。生地は北海道バターを使用し、焦がしバターの豊かな風味を醸した、しっとり食感に仕上げています。

フレーバー》

プレーン / 八女抹茶 / フランボワーズ/アールグレイ/あまおう苺

フロランタンあんラスク

厳選した北海道産の小豆かのこと小豆餡を練りこんだフランスパン生地に、ヌガーとアーモンドスライスを丁寧に一つ一つ塗り、カリッとしっかり焼き上げました。

■ 常設店オープン記念キャンペーン

オープンを記念したキャンペーンをおこないます。

【キャンペーン概要】

1.公式Instagram（@ankoand_2023）をフォローする

2.ANKO and 阪神梅田本店で1500円(税抜)以上ご購入

3.お会計時にフォロー画面を提示いただいたお客様に、 お好きなフレーバーの「あんフィナンシェ」1個をプレゼントします。

期間：11/5(水)～11/18(火)

■ 店舗情報

店舗名： ANKO and 阪神梅田本店

所在地： 阪神梅田本店 1階「スイーツファーム」 大阪市北区梅田1丁目13番13号

営業時間／定休日： 阪神梅田本店に準ずる

取扱商品： バターサンド/焼菓子/ロールケーキ/あんこ

オープン日： 2025年11月5日（水）

■ コメント

和菓子の魅力を、日本人にこそ伝えたい。

当社はこれまで、地元八女を中心に展開してまいりましたが、近年は福岡市内での店舗出店やブランド展開、全国各地での催事出店にも力を入れております。

お客様は常に、新鮮で、そして“ちょっと面白い”商品を自然と求めている--私たちはそう考えております。

このたびのANKO and出店を通じて、より多くの方々に「あんこ」を身近に感じていただける機会を創出できればと考えております。

安心感のある“手作りの味”を大切にしながら、新しい食材や発想を取り入れ、伝統と革新が融合した新しい食体験をお届けしてまいります。

隆勝堂フーズ株式会社

代表取締役 鬼頭 麦

■ トピックおよび今後の展望

この夏に公式LINEショップを開設し、オンライン販売も強化中。また、来年には2店舗目の出店も計画中です。

【運営会社概要】

社名 ：隆勝堂フーズ株式会社

所在地：〒834-0064 福岡県八女市蒲原729-1

創業：大正13年11月

代表者：代表取締役 鬼頭 麦

URL ：https://www.ryushodo.com/

■ 公式情報・お問い合わせ先

公式サイト： https://ankoand.com/(https://ankoand.com/)

公式Instagram： @ankoand_2023(https://www.instagram.com/ankoand_2023/)

問い合わせ先： 隆勝堂フーズ株式会社 企画営業部 担当：蓮尾（はすお）

MAIL : t.hasuo@ryushodo.com

TEL : 080-2708‐3912