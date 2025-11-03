【基本無料婚活ツール「カスタネット」対応版】年収200万円時代の婚活マニュアル『カスタネットで年収200万円婚活』

特定非営利活動法人 結婚相談NPOカスタネットで年収200万円婚活: 年収200万円時代を勝ち抜く婚活戦略

東京都認証特定非営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）は、これまで会員限定で公開していた電子書籍『無料で婚活する方法』を、企画・監修を担当する恋活・婚活用オンライン名刺「カスタネット」に対応させてフルリニューアル！

『カスタネットで年収200万円婚活: 年収200万円時代を勝ち抜く婚活戦略』（200円（税込）・ kindle unlimited対応）をkindle出版致しました。

低年収により結婚を諦めている方々に向けた婚活攻略本です。

▼紹介ページ

https://bridal-npo.org/castanet-200man-konkatsu/

■年収200万円時代の婚活

結婚相談NPOは普段から経済的二極化による婚活格差を目の当たりにしていることから、2023年より「年収200万円の婚活」をテーマとして参りました。

そこには「結婚を諦めている層」が多く存在し、孤立社会を招く可能性を危惧しております。

また、近年は婚活男性だけではなく婚活女性にも年収が求められる傾向が現場から見て取れますが、年収200万円の男女にとって従来の婚活方法で結果を出すのは非常に困難です。

結婚相談NPOが企画・監修を担当し、株式会社ロジナスが開発・運営を担当する「カスタネット」は結婚を諦めている層に結婚の可能性を創出すべく「基本無料」にこだわった婚活ツールです。

今回の電子書籍では、年収200万円の方が知っておくべき「基礎知識・婚活計画の立て方・実際に取るべき戦略」を、カスタネット活用法を交えて体系的かつ長くなり過ぎないようシンプルにまとめています。

■カスタネットとは

ユーザー視点で「恋活・婚活用オンライン名刺」を標榜しています

カスタネットは基本無料にこだわった「恋活・婚活用オンライン名刺サービス（ウェブアプリ ※特許出願中）」です。偽装プロフィールや売買春を防ぐための「出会いの信用情報サービス」として開発され、独身性や最終学歴・居住地など出会いの信用情報をお互いに確認し合うことで世の中で増加している出会いのトラブルを減らし、未婚化・晩婚化の解消を目指しております。

▼カスタネット 公式ページ

https://bridal-npo.org/castanet/(https://bridal-npo.org/castanet/)

結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

取引銀行： 中央労金、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、東京信用金庫、日本政策金融公庫

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/

株式会社ロジナス 企業概要

企業名： 株式会社ロジナス

本部所在地： 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿一丁目1番10号

代表取締役：山本 啓一

事業内容： デジタルコンテンツの企画、制作、配信および販売、ネットワークシステムを利用した情報の配信、コンピュータシステムの企画、開発、販売および運営管理、旅行業・旅行代理業

取引銀行： 横浜銀行 逗子支店、かながわ信用金庫 逗子支店

ホームページ： https://www.loginas.co.jp/