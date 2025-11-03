株式会社中央組

株式会社中央組（本社：愛知県名古屋市）は、2025年11月より、発達障がいの方を対象とした専門的な求人窓口「発達障がいの方向けの専門的な求人窓口」を開設いたしました。

本サービスは、建設業界での就労を希望する発達障がい当事者とそのご家族に向け、きめ細やかな採用支援を提供します。特に、ADHD（注意欠如・多動症）をはじめとする発達障がいの特性を理解し、個々の強みを活かした職場定着を目指します。

近年、日本国内では成人期ADHDの有病率がおおよそ2.5～4％と推定されており（厚生労働省）、適切な就労支援の重要性が高まっています。障がい者職業総合センターによると、就労支援を受けた場合の職場定着率は70～80％に達し、支援を受けない場合と比較して高い傾向が見られます。

建設業界でも発達障がいを持つ人材の雇用は年々増加しており、当社はこうした多様な人材が長期的に活躍できる環境を整えるべく、この取り組みを開始いたしました。

創業58年の歴史を持つ当社は、建設・設備工事の専門企業として、セントレア（中部国際空港）やジブリパークをはじめとした愛知県を中心に数多くの大型プロジェクトに携わってきました。今回の取り組みでは、発達障がいの特性を活かせる職務設計や職場環境整備を行い、長期的なキャリア形成を支援します。

具体的には、作業手順の視覚化、タスク管理のデジタル化、メンター制度の導入などを実施し、特性を強みに変える支援体制を整えていく予定です。

当社の企業理念である「安全は目配り・気配り・心配りから」のもと、今後は発達障がいの方々が安心して働ける柔軟な勤務体制や段階的なスキル習得プログラムを提供していきます。

また、採用後の定着支援や職場環境の継続的な改善を通じ、建設業界におけるダイバーシティ＆インクルージョンの実現を推進します。また、本取り組みで得られたノウハウを業界内で共有し、発達障がいを持つ方々の雇用促進に向けた活動を展開してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社中央組

所在地：〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木1丁目53番地

設立：1967年（昭和42年）

事業内容：建築・設備工事における重量物・大型設備の搬入、据付、撤去

主要施工実績：中日ビル、セントレア（中部国際空港）、IGアリーナ、ジブリパーク ほか

企業理念：「安全は目配り・気配り・心配りから」

従業員数：37名

代表者：吉川 誠

担当者：発達障がい採用担当窓口

担当者電話番号：07037928385

メール：kishimoto.chuogumi@gmail.com