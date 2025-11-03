【グランドメニューリニューアル】「豊後高田どり酒場 静岡北口駅前店」のグランドメニューが新しくなります！リニューアルを記念して4日間限定の大感謝セールを開催します。

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2025年11月4日(火)に静岡県静岡市の「豊後高田どり酒場 静岡北口駅前店」のメニューをリニューアルします。

「豊後高田どり酒場 静岡北口駅前店」大感謝セール！

◆大感謝セール第１弾（※1）

開催期間：2025年11月4日（火）～2025年11月5日（水）の2日間限定

実施内容：キリン一番搾り（生）ジョッキ 1杯88円（税込）

（※1）留意事項

・お一人様2品以上の料理をご注文ください。（税込298円以上の商品が対象）

・別途、チャージ料（348円）がかかります。

・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

◆オープン記念セール第2弾（※2）

開催期間：2025年11月6日（木）～2025年11月7日（金）の2日間限定

実施内容：料理全品半額

（※2）留意事項

・店内でご飲食の場合のみ。宴会コース、テイクアウト、デリバリー商品はセール対象外です。

・お一人様1ドリンク以上のご注文又は“飲み放題プラン”のご利用をお願いいたします。

・別途、チャージ料（348円）がかかります。

・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

皆様のご来店をお待ちしております。

「新メニュー」について

◆いち推しメニュー

もも肉・皮（かわ）・手羽を使った当店いち推しのバリヤス価格メニュー！

スパイシーな味がお酒に良く合います。

ぜひご賞味ください。

・スパイシーペッパー串 1本99円（税込）

鶏もも肉を特製スパイスでしっかり味付けした、やみつきになる1品です。

鶏皮パリパリ揚げ串 1本99円（税込）

パリパリに揚げた鶏皮を特製の甘だれとスパイスで仕上げました。

ジューシーチキンバー 1本77円（税込）

醤油ベースのタレと厳選した複数のスパイスで漬け込んだジューシーな特製の手羽中揚げです。

豊後高田どり酒場 静岡北口駅前店 店舗情報

開店日時：2025年11月4日(火) 16：00～

営業時間：日～木・祝 16：00～0：00

金・土 16：00～1：00

住 所：静岡県静岡市葵区御幸町8-3 パレスＶ 2階

電話番号：054-653-8188

席 数：147席

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes