【グランドメニューリニューアル】「豊後高田どり酒場 静岡北口駅前店」のグランドメニューが新しくなります！リニューアルを記念して4日間限定の大感謝セールを開催します。

株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2025年11月4日(火)に静岡県静岡市の「豊後高田どり酒場 静岡北口駅前店」のメニューをリニューアルします。



「豊後高田どり酒場 静岡北口駅前店」大感謝セール！



◆大感謝セール第１弾（※1）


開催期間：2025年11月4日（火）～2025年11月5日（水）の2日間限定


実施内容：キリン一番搾り（生）ジョッキ　1杯88円（税込）



（※1）留意事項


・お一人様2品以上の料理をご注文ください。（税込298円以上の商品が対象）


・別途、チャージ料（348円）がかかります。


・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



◆オープン記念セール第2弾（※2）


開催期間：2025年11月6日（木）～2025年11月7日（金）の2日間限定


実施内容：料理全品半額



（※2）留意事項


・店内でご飲食の場合のみ。宴会コース、テイクアウト、デリバリー商品はセール対象外です。


・お一人様1ドリンク以上のご注文又は“飲み放題プラン”のご利用をお願いいたします。


・別途、チャージ料（348円）がかかります。


・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



皆様のご来店をお待ちしております。



「新メニュー」について







◆いち推しメニュー


もも肉・皮（かわ）・手羽を使った当店いち推しのバリヤス価格メニュー！


スパイシーな味がお酒に良く合います。


ぜひご賞味ください。




・スパイシーペッパー串　1本99円（税込）

鶏もも肉を特製スパイスでしっかり味付けした、やみつきになる1品です。






鶏皮パリパリ揚げ串　1本99円（税込）

パリパリに揚げた鶏皮を特製の甘だれとスパイスで仕上げました。






ジューシーチキンバー　1本77円（税込）

醤油ベースのタレと厳選した複数のスパイスで漬け込んだジューシーな特製の手羽中揚げです。





豊後高田どり酒場 静岡北口駅前店　店舗情報



開店日時：2025年11月4日(火)　16：00～


営業時間：日～木・祝　16：00～0：00


　　　　　金・土　　　16：00～1：00


住　　所：静岡県静岡市葵区御幸町8-3　パレスＶ 2階


電話番号：054-653-8188


席　　数：147席



会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes