¡ÈÀ»Ìë¤Ë¡¢Ãæ²Ú¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¡£¡É ·ÃÈæ¼÷¡ÖÃæ²ÚAoki¡×¤¬Â£¤ë¡¢3Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¡£Âç¿Í¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ーÃæ²Ú¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
¢£ ÍÎ¿©¤¬ÄêÈÖ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï ¡ÈÃæ²Ú¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò ――
»ÍÀî ¡ß ÏÂ ¡ß ÍÎ ¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ÇÆÏ¤±¤ë¡¢¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ì»®¡É
»ÍÀî ¡ß ÏÂ ¡ß ÍÎ ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÖÃæ²ÚAoki¡×¡£
¥ï¥¤¥ó¤È¤â¹¥ÁêÀ¤ÊÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¹á¤êÎ©¤Ä¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÎÇ®µ¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢
¸Þ´¶¤ÇÌû¤·¤àÂç¿Í¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¡£3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
▪´ü´Ö¡§12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
▪ÍøÍÑ²ÄÇ½¿Í¿ô¡§2 ～ 8Ì¾
>> ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.tablecheck.com/ja/shops/aoki-ebisu/reserve)
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥³ー¥¹¤Ï¤ªÎÁÍý¤Î¤ß¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª°û¤ßÊª¤ÏÅöÆü¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂÚºß²ÄÇ½»þ´Ö¤Ï¡¢2»þ´ÖÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚXmas¥³ー¥¹¡Û13,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½Ü¿©ºà¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿Á´9ÉÊ¡£»ÍÀî¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤¿¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥¹ÆâÍÆ
¡þ ´¥ÇÕ¤Î°ì¸ý¥¢¥ß¥åー¥º¡Ã¾Æ¤¤¿¤Æ´äÃæÆÚ¤Î¼«²ÈÀ½ºµ¾Æ
¡þ ÌÓ³ª¤È½Õ±«¤Î¥«¥é¥¹¥ßÏÂ¤¨
¡þ ¼«²ÈÀ½Xmas¾®äÆÊñ¡Ã¥È¥ê¥å¥Õ¡¿¾å³¤³ª¡¿Ëãíå
¡þ XmasÆÃÀ½ËÌµþ¥À¥Ã¥¯
¡þ Âç³¤Ï·¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡Ã¥Á¥ê¥½ー¥¹¡õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Þ¥è¥½ー¥¹
¡þ °£¡¹ºÚ¤Èòº¤Î¾å³¤³ªÆùÃÄ»Ò¥¹ー¥×
¡þ ÏÂµí¤Î¥¹¥Æー¥ ～ ÀÄÜ¥Æùå¯»ÅÎ©¤Æ ～
¡þ Çò»ÒËãÇÌÆ¦Éå¤È¥Ðー¥ß¥¥å¥é¿æ¤Î©¤Æ¤´ÈÓ
¡þ ¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥¿¥ë¥È¤ÈÃæ¹ñÃã
¢£¡ÚSpecial Xmas¥³ー¥¹¡Û16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ËÀª³¤Ï·¡¦¥Õ¥«¥Ò¥ì¡¦òº¡¦¹õÌÓÏÂµí¤Ê¤É¡¢¸·Áª¿©ºà¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú9ÉÊ¡£
¡ÈÃæ²Ú¤Ç²á¤´¤¹À»Ìë¡É ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹ÆâÍÆ
¡þ ´¥ÇÕ¤Î°ì¸ý¥¢¥ß¥åー¥º¡Ã¾Æ¤¤¿¤Æ´äÃæÆÚ¤Î¼«²ÈÀ½ºµ¾Æ
¡þ ÌÓ³ª¤È½Õ±«¤Î¥«¥é¥¹¥ßÏÂ¤¨
¡þ ¼«²ÈÀ½Xmas¾®äÆÊñ¡Ã¥È¥ê¥å¥Õ¡¿¾å³¤³ª¡¿Ëãíå
¡þ XmasÆÃÀ½ËÌµþ¥À¥Ã¥¯
¡þ °ËÀª³¤Ï·¤Î¥Á¥ê¥½ー¥¹ ～ ¥ªー¥Ö¥ó»Ñ¾Æ¥¹¥¿¥¤¥ë ～
¡þ ¥Õ¥«¥Ò¥ì¤Èòº¤Î»Ñ¼Ñ¹þ¤ß ～ ¾å³¤³ª¤ÎÇ»¸üÌ£Á¹¥½ー¥¹»ÅÎ©¤Æ ～
¡þ ¹õÌÓÏÂµí¥Ò¥ìÆù¤Î¥¹¥Æー¥ ～ »ÍÀî¥Ïー¥Ö¤Î¥µ¥é¥À¤ÈÀÄ»³Ü¥±ö ～
¡þ Çò»ÒËãÇÌÆ¦Éå¤È¥Ðー¥ß¥¥å¥é¿æ¤Î©¤Æ¤´ÈÓ
¡þ ¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥¿¥ë¥È¤ÈÃæ¹ñÃã
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢Í¾±¤¤Þ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤Ãæ²Ú¤Ç ――
Á¡ºÙ¤Ê²ÐÆþ¤ì¤È¹á¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»ê¹â¤ÎÌë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãæ²ÚAoki ·ÃÈæ¼÷
»ÍÀîÃæ²Ú ¡ß ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë¡¢ÅìµþÃæ²Ú
ÅÁÅýÅª¤Ê»ÍÀîÎÁÍý¤ò¼´¤Ë¡¢ÏÂ¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ÈÍÎ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³ÐÃæ²Ú¤òÄó°Æ¡£
ËãÇÌÆ¦Éå¤ä¥¨¥Ó¥Á¥ê¤Ê¤É¡¢áã¤ì¤È¿É¤µ¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÄêÈÖ¡¦»ÍÀîÎÁÍý¤ä¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¡¢¡È¹á¤ê¡É ¡È¿ÉÌ£¡É ¡È»ÝÌ£¡É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµÚ¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÎÄ´ÍýÉ÷·Ê¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¹á¤ê¡¢²»¡¢Ç®µ¤¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Âç¿Í¤¬½¸¤¦Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Ãæ²ÚAoki ·ÃÈæ¼÷
½êºßÃÏ¡¡¡ÃÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî2-2-7 TS»³ËÜ¥Ó¥ë 2F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ã03-6303-4940
±Ä¶È»þ´Ö¡ÃÁ´Æü 17¡§00 ～ 23¡§30¡ÊLO.22¡§30¡Ë
¸ø¼°HP¡Ãhttps://tyuuka-aoki.jp/ebisu/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤½¤é
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-23-2 Âè25SY¥Ó¥ë9F
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÅÔÃÛ ³Ø
URL¡§ https://www.sola-japan.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©»ö¶È ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Û¥Æ¥ë»ö¶È ¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á»ö¶È ³¤³°»ö¶È ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È ¥«ー¥»ー¥ë¥¹»ö¶È ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹&¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ö¶È ¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥¨¥¹¥Æ»ö¶È