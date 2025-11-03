呪いと運命は、どこか似ている。『この呪いを恋と呼び』(柚原沙月)が、コミックDAYSで11月3日より連載配信スタート！

株式会社講談社

「ねぇ颯太、アレを見たんでしょう」――大学生の颯太は、友人のフィールドワークの付き添いで人里離れた村のお祭りに行くことに。そこで出会ったのは、外から来た颯太たちを暖かく歓迎する村の人々、そして”神通力”があるという一人の巫女だった。親切なのにどこか違和感がある村人たち。颯太を何かから「守る」と語る巫女。この村は、何かがおかしい――。二人をつなぐ因縁、それは呪いか運命か。謎がうずまく恋と怪奇の物語。





