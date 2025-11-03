自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車サドル(GC-FlowMax C1)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～11/6(木)AM11:59まで】

GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、

2025年11月3日(祝)～11月6日(木)AM11:59まで

新商品の「自転車サドル(GC-FlowMax C1)」のXプレゼントキャンペーンを開催!

応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。



「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!





「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)

商品の詳細

商品名：GORIX 自転車サドル(GC-FlowMax C1)



販売先：

●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gc-flowmaxc1/

●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gc-flowmaxc1

●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGCDTBLC



販売価格：2,299円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。

商品内容

自転車サドル

サイズ

250 × 175 mm

厚み

前方 約65mm ～ 後方 約75mm

重量

約630 g

取付規格

Φ7mmレール（一般的なシートポストに対応）

素材

表皮：PUレザー (UV高光沢プリント加工による撥水仕様 / ※縫製部は非防水） /クッション：高反発ポリウレタンフォーム（CNC研磨成形）/底部：ポリプロピレン（PP）樹脂製＋内蔵型スプリング+中央通風穴構造 /レール：スチール製 Φ7.0mm（冷間引抜鋼材・ED焼付塗装・ポジション調整メモリ付）

使用上の注意・備考

・耐荷重はメーカー基準に準拠（通常100kg前後を想定）・表面は防水加工ですが、縫製部は完全防水ではありません。・水没や高圧洗浄は内部浸水の原因となります。