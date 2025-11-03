【新連載】転生した破壊神の規格外バトル in JAPAN!!『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』11月3日(月)昼12時より「竹コミ！」にて連載スタート

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』（漫画：よしだひでゆき　原作：渡井亘）を「竹コミ！」で2025年11月3日(月)12：00より、連載開始いたします。



『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』作品バナー

【掲載サイト】


竹コミ！：https://takecomic.jp/



【あらすじ】


かつての紅の破壊神・真田辰季（さなだたつき）は日本に転生して、平穏な毎日を送っていた。しかし高校生になったある日、異世界から来たという美少女・狐塚日花里（こづかひかり）に魂を狙われて――。
謎めく女性・エルの助けを借りて…自らの安寧を守る戦いが始まる!!



「恋愛感情のまるでない幼馴染漫画」のヒロイン・空良（そら）も登場します!!


【作家情報】


　漫画：よしだひでゆき


　著者X：https://x.com/YOSHIDA_HD


　原作：渡井亘


　著者X：https://x.com/Watarai_Kou



■「竹コミ！」について


毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！


『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


公式サイト：https://takecomic.jp/


編集部公式X


竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O


竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen



【試し読み】






























続きは『竹コミ！(https://takecomic.jp/)』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/