【新連載】転生した破壊神の規格外バトル in JAPAN!!『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』11月3日(月)昼12時より「竹コミ！」にて連載スタート
株式会社竹書房
『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』作品バナー
かつての紅の破壊神・真田辰季（さなだたつき）は日本に転生して、平穏な毎日を送っていた。しかし高校生になったある日、異世界から来たという美少女・狐塚日花里（こづかひかり）に魂を狙われて――。
「恋愛感情のまるでない幼馴染漫画」のヒロイン・空良（そら）も登場します!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』（漫画：よしだひでゆき 原作：渡井亘）を「竹コミ！」で2025年11月3日(月)12：00より、連載開始いたします。
【掲載サイト】
竹コミ！：https://takecomic.jp/
【あらすじ】
謎めく女性・エルの助けを借りて…自らの安寧を守る戦いが始まる!!
「恋愛感情のまるでない幼馴染漫画」のヒロイン・空良（そら）も登場します!!
【作家情報】
漫画：よしだひでゆき
著者X：https://x.com/YOSHIDA_HD
原作：渡井亘
著者X：https://x.com/Watarai_Kou
■「竹コミ！」について
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
編集部公式X
竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
【試し読み】
続きは『竹コミ！(https://takecomic.jp/)』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/