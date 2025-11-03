【新連載】転生した破壊神の規格外バトル in JAPAN!!『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』11月3日(月)昼12時より「竹コミ！」にて連載スタート

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』（漫画：よしだひでゆき 原作：渡井亘）を「竹コミ！」で2025年11月3日(月)12：00より、連載開始いたします。

『イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい』作品バナー

【掲載サイト】

竹コミ！：https://takecomic.jp/

【あらすじ】

かつての紅の破壊神・真田辰季（さなだたつき）は日本に転生して、平穏な毎日を送っていた。しかし高校生になったある日、異世界から来たという美少女・狐塚日花里（こづかひかり）に魂を狙われて――。

謎めく女性・エルの助けを借りて…自らの安寧を守る戦いが始まる!!

「恋愛感情のまるでない幼馴染漫画」のヒロイン・空良（そら）も登場します!!

【作家情報】

漫画：よしだひでゆき

著者X：https://x.com/YOSHIDA_HD

原作：渡井亘

著者X：https://x.com/Watarai_Kou

■「竹コミ！」について

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O

竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen

【試し読み】

続きは『竹コミ！(https://takecomic.jp/)』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/