『異世界の沙汰は社畜次第』コミックス最新7巻発売記念！ 池袋で交通広告を掲出
株式会社KADOKAWA
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、コミックス『異世界の沙汰は社畜次第 7』を、10月31日（金）に発売しました。
また新刊発売を記念して、本日から本作のポスター広告を池袋駅オレンジロードの2か所で掲出中です。
QRコードを読み込むと、采 和輝先生の描き下ろし待ち受け画像がゲットできる仕組みも♪
ご利用の際は是非ご覧ください！
◇掲出情報
掲出媒体：東武東上線池袋駅 オレンジボードI
掲出場所：池袋駅オレンジロード
掲出期間：2025年11月3日(月)～11月9日(日)
※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
◇掲出情報
掲出媒体：JR 池袋オレンジロードスペシャルシート
掲出場所：池袋駅オレンジロード
掲出期間：2025年11月3日(月)～11月9日(日)
※駅及び駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※待ち受け画像が獲得できる特設ページは、広告掲出終了後にSNSにて公開いたします
※ご覧になる際や、写真撮影をされる場合は周囲のお客様に十分にご配慮いただきますよう、お願い申し上げます。
※お問い合わせの際は、KADOKAWAカスタマーサポート（https://kdq.jp/kdbook）まで
・編集部SNS
・B's-LOG COMICS 公式X：https://x.com/comibi?s=20
・B's-LOG COMICS 公式instagram： https://www.instagram.com/bslogcomics/