近藤健介率いるチーム天城の8選手が福岡に集結！『チーム天城トークショー2025 -福岡遠征-』開催決定！

株式会社HarboR

プロ野球界を代表する8名の現役選手が集結する《チーム天城トークショー2025 -福岡遠征-》が、2025年12月11日(木)に福岡県内で開催されます。

本イベントは、毎年1月に鹿児島県徳之島天城町で行っている自主トレ「チーム天城」のオフシーズン活動の一環として開催される特別なファンイベントです。

これまで表では語られることのなかった選手たちの関係性や舞台裏を、ライブトーク形式でたっぷりお届け。

さらに、会場にいるファンの皆さんにもご参加いただける企画を多数ご用意。選手との距離がぐっと縮まるような楽しいやりとりや演出をお届けします。

■出演選手(2025年チーム天城参加選手)

■開催概要

■ 開催への想い

- 近藤 健介 選手- 藤岡 裕大 選手- 西川 龍馬 選手- 石川 亮 選手- 渡邉 諒 選手- 大盛 穂 選手- 平沼 翔太 選手- 森 敬斗 選手- 日時：2025年12月11日(木)- - 1部：13:00開場／14:00開演- - 2部：18:00開場／19:00開演- 会場：パピヨン24 ガスホール（福岡市博多区）- 内容：トークショー／スペシャル抽選会／物販ブースほか

プロ野球選手は、どれだけ活躍しても、どれだけ努力しても、応援してくださるファンの皆さんがいてこそ、存在価値が生まれます。

毎年1月、徳之島天城町で自主トレを行う近藤健介率いる「チーム天城」の選手たち。

オフシーズンという限られた時間の中で、選手同士が本気で向き合い、切磋琢磨しながら、それぞれのシーズンに備えています。

その裏には、常にファンの皆さんの応援があることを、選手たちは何よりも実感しています。

このトークショーは、そんな選手たちが、直接ファンの皆さんに「ありがとう」を伝える場として開催するものです。

グラウンドでは見せない素顔や、オフの過ごし方、仲間との関係性など、球団の垣根を越えて集うチーム天城だからこそ語れるエピソードを、余すことなくお届けします。

ファンの皆さんと過ごすこの特別な時間が、選手たちの次の一歩を支える大きな力になります。

“応援される環境”をもっと豊かに、もっと近くに。

そんな想いを込めて、このイベントを企画いたしました。

■ここでしか手に入らない限定特典も！

■チケット・ファンクラブ情報

- 来場特典：来場者全員に《トークショー限定・非売品フェイスタオル》をプレゼント。- S席特典：会場抽選会では、当日各選手たちの着用した衣装がサイン入りで当たります。- ファンクラブ会員向け特典：開演前・閉演後に、選手の私物やサイン色紙などが当たる“豪華抽選会“を実施。- 握手会（予定）：近藤健介Officialファンクラブ／西川龍馬OFFICIAL FAN CLUBのファミリープラン会員を対象に、終演後の握手会を予定しています。

チケットの先行販売は、「チーム天城Officialファンクラブ」会員限定で行われます。

詳細は以下のページをご確認ください。

チケットページはこちら(https://teamamagi.bitfan.id/events/14093)

■近藤健介選手コメント

個人的には日本一でシーズンを終え、今シーズン支えてくださった皆さんに“直接ありがとう“を伝えたいと思っています。なかなかファンの皆さんと直接触れ合うことはないのでとても楽しみです！チーム天城メンバーだからこその雰囲気や仲の良さをお伝えできたらなと思っているので、一緒に楽しみましょう！

■主催・協賛

主催：株式会社HarboR

協賛：福岡トランス株式会社

■企業スポンサー募集のご案内

トークショーの開催を機に、地域・ファン・選手をつなぐパートナーを募集します。

■その他

- ロゴ掲出：グッズ・配布物、SNS・PR画像など- サンプリング：物販スペースや入場動線でのサンプル配布が可能- ご招待枠：協賛企業様向けご招待席・バックステージ見学枠あり

チケットページ：https://teamamagi.bitfan.id/events/14093

お問い合わせ先：kishi.yohei@harbor-live.com（担当：岸 洋平）