バンド生活36年目！人間椅子の新作アルバムリリース特別記念番組をスペースシャワーTVにてオンエア！メイプル超合金・安藤なつをMCに、メンバーがこれまでの歩みを振り返る！

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、特別番組『「まほろば」SPECIAL～人間椅子ヒストリー～』を、11/20(水)23:00より放送いたします。

デビュー時から独自のバンドスタイルを貫きながらも、近年ではヨーロッパでの海外ツアーや楽曲提供など幅広く活動するスリーピースロックバンド・人間椅子。

今年でバンド生活36年目を迎えた彼らが、11月19日(水)に約2年ぶりとなる通算24枚目のオリジナル・アルバム「まほろば」をリリース！

これを引っ提げ全国を回るツアーも控えた人間椅子の歩みを、スペースシャワーTVに残る秘蔵映像とともに振り返り大特集！

バンド結成、そして、ドラマー・ナカジマノブさんの加入に至るまでのヒストリーやメンバーそれぞれの音楽ルーツ、メジャーデビューの先に待っていた苦悩など、結成36年の歴史を赤裸々に語り尽くす。

もちろんニューアルバム「まほろば」についても大特集！人間椅子独自の制作過程や各収録曲についても掘り下げていく。

MCは、人間椅子のファンを公言し、これまでラジオなどでも共演経験のある芸人・メイプル超合金の安藤なつが務める。イカ天に出演する人間椅子をみてファンになったと話す安藤と人間椅子メンバーとのクロストークにも注目。

人間椅子の過去と現在、そしてこの先の未来について語ったファン必見の特別番組をお見逃しなく！

【人間椅子 PROFILE】

1987年、青森県弘前市出身の和嶋慎治と鈴木研一によって結成。2004年に現ドラマー・ナカジマノブが加入。ブラック・サバスを彷彿とさせる70年代風ブリティッシュ・ハードロックのサウンドに、日本語・津軽弁での歌唱、怪奇をテーマとした世界観の歌詞を乗せた、独特の音楽性を特徴とする。

＜番組詳細＞

番組タイトル：「まほろば」SPECIAL～人間椅子ヒストリー～

放送日時：11/20(火)23:00～23:30

出演：人間椅子 MC:安藤なつ（メイプル超合金）

番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089302/

＜関連番組＞

11/19(水)にニューアルバム「まほろば」をリリースする人間椅子のミュージックビデオ特集をオンエア！

番組タイトル：人間椅子 MUSIC VIDEO SPECIAL

放送日時：11/20(火)23:30～24:00

番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089271/

