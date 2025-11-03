満月を讃えるシリーズ第4弾『MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD』ビーバームーンを祝う新作が登場！

スウォッチグループジャパン株式会社

満月を讃えるシリーズの4作目、11月の MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLDは、自然の妙技と星々の創造性を結びつけます。ビーバームーンにインスパイアされたこのモデルのムーンフェイズ表示は、ビーバーに一部をかじり取られたかのような満月が特徴です。

このモデルは、2025年11月5日のビーバーの満月から新月の11月20日まで、Bioceramic MoonSwatchコレクションを取り扱うすべてのSwatchストアで販売されます。

この新作タイムピースは前作のモデルと同じ傑出した文字盤レイアウトを継承し、Swatchの最新イノベーションであるアースフェイズ、OMEGAのMoonshine(TM) Goldをあしらったムーンフェイズ表示、そしてSnoopyワールドのイラストで仕上げられています。

MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD /SO33N704L（税込価格：57,200円）

この MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLDは、Bioceramic MoonSwatchのすべてのモデルと同様、Swatchの特許取得済みBioceramic製で、セラミックとヒマシ油を原料にしたバイオ由来素材のブレンドによるものです。特徴的なダークネイビーブルーで仕上げられています。

非対称的なケースや「ドットオーバー90」の有名なタキメータースケールなど、OMEGAの伝説的なSpeedmaster Moonwatchのアイコニックな特徴も多く備えています。文字盤とクラウンにはOMEGA X Swatchのロゴが誇らしげにあしらわれ、ケースの裏面にはミッションステートメントが刻印されています。バッテリーカバーは地球にインスパイアされたデザインで、ネイビーのVELCRO(R)ラバーストラップが宇宙飛行士風のクールな印象を添えています。

この MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLDは、2025年11月5日のビーバーの満月から新月の11月20日まで、Bioceramic MoonSwatchコレクションを取り扱うすべてのSwatchストアで販売されます。Bioceramic MoonSwatchコレクションと同様に、ご購入はお一人様につき1店舗、1日1本に限らせていただきます。

MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD / SO33N704L（税込価格：57,200円）MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD (SO33N704L)

製品仕様

ケース素材：ネイビーのBioceramicケース、クラウン、プッシャー

ケース径：42.00 mm

ケース厚：13.75 mm

ラグ間距離：47.30 mm

ムーブメント：クォーツ（クロノグラフ秒針のみ）、ムーンフェイズ表示・アースフェイズ表示付き

防水：3気圧

風防：ボックス型、バイオ由来素材製。中央にSwatchロゴを模した「S」のエングレービング

文字盤：ホワイトオパーリン。OMEGA X Swatch、Speedmaster、MoonSwatchのロゴ付き。サブダイヤルとアワーマーカーにはGrade A Super-LumiNova(R)（グリーン発光）を塗布。Moonshine(TM) Goldでコーティングされた2つの満月が特徴のダークブルーのムーンフェイズディスク。UVインク（ブルー発光）による秘密のディテール。星空とUVインクで彩られた海を背景にしたアースフェイズ表示。

針：時・分針およびクロノグラフ秒針先端にGrade A Super-LumiNova(R)（グリーン発光）を塗布

ベゼル：ネイビーのBioceramic製、ホワイトのタキメータースケール付き

ストラップ：ネイビーラバーストラップ、VELCRO(R)クロージャー付き、Bioceramic製ループ

税込価格：57,200円

MoonSwatchとは？

「Bioceramic MoonSwatch」コレクションは、月面に初めて到達した伝説の時計「OMEGA Speedmaster Moonwatch」へのオマージュとして、Swatch独自の革新的な視点で天体の魅力を持つクロノグラフのコレクションとして2022年に誕生。OMEGA Speedmaster Moonwatchのエッセンスを受け継ぎつつ、Swatchならではのユニークなエネルギーを加えた特別なコレクション。

不定期にユニークなモデルを発表し続け、世間の話題をさらいながら世界中の人々を魅了し続けています。その革新的なアプローチにより、時計の枠を超えたライフスタイルのアイコンとして進化を遂げています。

また、本コレクションに使用されているBioceramicは、Swatchが開発し特許を取得した特別な素材です。時計製造業界で最も革新的な複合素材の一つであり、3分の2が高級時計で使用されるセラミック、3分の1がヒマシ油を原料にしたバイオ由来素材の独自のブレンドで、シルクのようなマットな質感と耐久性を兼ね備え、快適な装着感を提供しています。

Swatchについて - スイス生まれのポジティブな刺激と生きる喜び

Swatch は1983 年の創立以来、腕時計業界に衝撃を与えてきました。Swatch は常に時代の流れを反映した印象に残るデザインを世に送り続け、世界をリードするウォッチメーカーになると同時に、世界中で最も人気があり- そして絶えず自らに忠実な姿勢を貫くブランドとなりました。そこには、定期的にリリースされる新作モデルでも、特別コレクションでも、サプライズを届け続けるウォッチメーカーとしてのプライドがあります。Swatch はその初期からアクションスポーツ、アート、音楽の世界に積極的に携わってきたことからも分かるとおり、画期的な方法で思考し行動することを大切にしています。