テレビドラマ『悪いのはあなたです』本日より放送開始
株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区、社長：飯窪成幸）から発売中の、ふせでぃさんによるコミック『悪いのはあなたです』が原作のテレビドラマが、工藤美桜さん・山中柔太朗さんダブル主演で、本日11月3日より、読売テレビにて放送されます。（放送終了後にTVerにて見逃し配信あり）
(C)ふせでぃ／文藝春秋／「悪いのはあなたです」製作委員会
◆『悪いのはあなたです』とは
現在、全2巻が好評発売中の、漫画家・ふせでぃさんによるコミック作品。
ふせでぃ『悪いのはあなたです』1巻2巻（文藝春秋）
貯金残高８万円、フリーター彼氏と同棲中の派遣社員・莉子（リコ・29歳）。
突然のクビ宣告で崖っぷちに立たされた彼女は、帰り道にハイスぺイケメン・ツトムとぶつかってしまう。ツトムに押し切られる形で一緒に食事をとり、流されるままホテルへ。でも、彼の本性は不倫常習＆盗撮マニアの最低男だった--。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚。
◆コミック『悪いのはあなたです』登場人物紹介
◆著者プロフィール
ふせでぃ
漫画家。『君の腕の中は世界一あたたかい場所』（KADOKAWA）、『悪いのはあなたです』『死ぬまでバズってろ！！』（文藝春秋）などを手掛ける。切ない恋愛に葛藤する女の子のイラストでSNS上で多くの支持を得る。
SNS総フォロワー数は12万人（10月現在）
Instagram:@fusedyyy777
X：@fusedyyy777
◆ドラマ「悪いのはあなたです」
累計3900万PV突破した話題作『悪いのはあなたです』がついに実写化！
ドロ沼恋愛劇ドラマが工藤美桜・山中柔太朗がダブル主演で11月3日(月)放送スタート。
キャスト：
莉子：工藤美桜 W主演
タクマ：山中柔太朗 W主演
ツトム：小川史記
ミカ：加藤史帆
芳子：高田里穂
製作：
「悪いのはあなたです」製作委員会
読売テレビ
エイベックス・ピクチャーズ
放送情報：
11月3日(月)スタート 読売テレビ ドラマDiVE枠 毎週月曜 深夜1時29分
※放送時間は変更になる可能性がございます
※放送終了後にTVerで無料見逃し配信あり
TVer配信ページ：https://tver.jp/series/srgrkbx4un
◆書誌情報
書名：『悪いのはあなたです ２』
著者：ふせでぃ
発売：2022年03月10日
ページ数：192ページ
判型：A5判 軽装 並製カバー装
定価：1,045円 (税込)
ISBN: 978-4-16-090116-2
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160901162
『悪いのはあなたです ２』ふせでぃ（文藝春秋）
書名：『悪いのはあなたです 1』
著者：ふせでぃ
発売：2021年09月30日
ページ数：192ページ
判型：A5判 軽装 並製カバー装
定価：1,045円 (税込)
ISBN：978-4-16-090109-4
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160901094
『悪いのはあなたです 1』ふせでぃ（文藝春秋）
連載サイト：
文春オンライン（初出）
https://bunshun.jp/category/waruinohaanatadesu
コミックサイト「Seasons」
https://comic-seasons.com/