テレビドラマ『悪いのはあなたです』本日より放送開始

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区、社長：飯窪成幸）から発売中の、ふせでぃさんによるコミック『悪いのはあなたです』が原作のテレビドラマが、工藤美桜さん・山中柔太朗さんダブル主演で、本日11月3日より、読売テレビにて放送されます。（放送終了後にTVerにて見逃し配信あり）

◆『悪いのはあなたです』とは

(C)ふせでぃ／文藝春秋／「悪いのはあなたです」製作委員会

現在、全2巻が好評発売中の、漫画家・ふせでぃさんによるコミック作品。

ふせでぃ『悪いのはあなたです』1巻2巻（文藝春秋）

貯金残高８万円、フリーター彼氏と同棲中の派遣社員・莉子（リコ・29歳）。

突然のクビ宣告で崖っぷちに立たされた彼女は、帰り道にハイスぺイケメン・ツトムとぶつかってしまう。ツトムに押し切られる形で一緒に食事をとり、流されるままホテルへ。でも、彼の本性は不倫常習＆盗撮マニアの最低男だった--。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚。

◆コミック『悪いのはあなたです』登場人物紹介

◆著者プロフィール

ふせでぃ

漫画家。『君の腕の中は世界一あたたかい場所』（KADOKAWA）、『悪いのはあなたです』『死ぬまでバズってろ！！』（文藝春秋）などを手掛ける。切ない恋愛に葛藤する女の子のイラストでSNS上で多くの支持を得る。

SNS総フォロワー数は12万人（10月現在）

Instagram:@fusedyyy777

X：@fusedyyy777

◆ドラマ「悪いのはあなたです」

累計3900万PV突破した話題作『悪いのはあなたです』がついに実写化！

ドロ沼恋愛劇ドラマが工藤美桜・山中柔太朗がダブル主演で11月3日(月)放送スタート。

キャスト：

莉子：工藤美桜 W主演

タクマ：山中柔太朗 W主演

ツトム：小川史記

ミカ：加藤史帆

芳子：高田里穂

製作：

「悪いのはあなたです」製作委員会

読売テレビ

エイベックス・ピクチャーズ

放送情報：

11月3日(月)スタート 読売テレビ ドラマDiVE枠 毎週月曜 深夜1時29分

※放送時間は変更になる可能性がございます

※放送終了後にTVerで無料見逃し配信あり

TVer配信ページ：https://tver.jp/series/srgrkbx4un

◆書誌情報

書名：『悪いのはあなたです ２』

著者：ふせでぃ

発売：2022年03月10日

ページ数：192ページ

判型：A5判 軽装 並製カバー装

定価：1,045円 (税込)

ISBN: 978-4-16-090116-2

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160901162

『悪いのはあなたです ２』ふせでぃ（文藝春秋）

書名：『悪いのはあなたです 1』

著者：ふせでぃ

発売：2021年09月30日

ページ数：192ページ

判型：A5判 軽装 並製カバー装

定価：1,045円 (税込)

ISBN：978-4-16-090109-4

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160901094

連載サイト：

『悪いのはあなたです 1』ふせでぃ（文藝春秋）

文春オンライン（初出）

https://bunshun.jp/category/waruinohaanatadesu

コミックサイト「Seasons」

https://comic-seasons.com/