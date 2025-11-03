テレビドラマ『悪いのはあなたです』本日より放送開始

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区、社長：飯窪成幸）から発売中の、ふせでぃさんによるコミック『悪いのはあなたです』が原作のテレビドラマが、工藤美桜さん・山中柔太朗さんダブル主演で、本日11月3日より、読売テレビにて放送されます。（放送終了後にTVerにて見逃し配信あり）



◆『悪いのはあなたです』とは


現在、全2巻が好評発売中の、漫画家・ふせでぃさんによるコミック作品。



ふせでぃ『悪いのはあなたです』1巻2巻（文藝春秋）

貯金残高８万円、フリーター彼氏と同棲中の派遣社員・莉子（リコ・29歳）。
突然のクビ宣告で崖っぷちに立たされた彼女は、帰り道にハイスぺイケメン・ツトムとぶつかってしまう。ツトムに押し切られる形で一緒に食事をとり、流されるままホテルへ。でも、彼の本性は不倫常習＆盗撮マニアの最低男だった--。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚。


◆コミック『悪いのはあなたです』登場人物紹介




◆著者プロフィール


ふせでぃ


漫画家。『君の腕の中は世界一あたたかい場所』（KADOKAWA）、『悪いのはあなたです』『死ぬまでバズってろ！！』（文藝春秋）などを手掛ける。切ない恋愛に葛藤する女の子のイラストでSNS上で多くの支持を得る。


SNS総フォロワー数は12万人（10月現在）


Instagram:@fusedyyy777　　


X：@fusedyyy777


◆ドラマ「悪いのはあなたです」


累計3900万PV突破した話題作『悪いのはあなたです』がついに実写化！


ドロ沼恋愛劇ドラマが工藤美桜・山中柔太朗がダブル主演で11月3日(月)放送スタート。



キャスト：


莉子：工藤美桜　W主演


タクマ：山中柔太朗　W主演


ツトム：小川史記


ミカ：加藤史帆


芳子：高田里穂



製作：


「悪いのはあなたです」製作委員会


読売テレビ
エイベックス・ピクチャーズ


放送情報：
11月3日(月)スタート 読売テレビ ドラマDiVE枠 毎週月曜 深夜1時29分
※放送時間は変更になる可能性がございます
※放送終了後にTVerで無料見逃し配信あり


TVer配信ページ：https://tver.jp/series/srgrkbx4un



◆書誌情報


書名：『悪いのはあなたです ２』


著者：ふせでぃ


発売：2022年03月10日


ページ数：192ページ


判型：A5判 軽装 並製カバー装


定価：1,045円 (税込)


ISBN: 978-4-16-090116-2


https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160901162





『悪いのはあなたです ２』ふせでぃ（文藝春秋）

書名：『悪いのはあなたです 1』


著者：ふせでぃ


発売：2021年09月30日


ページ数：192ページ


判型：A5判 軽装 並製カバー装


定価：1,045円 (税込)


ISBN：978-4-16-090109-4


https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160901094





『悪いのはあなたです 1』ふせでぃ（文藝春秋）

連載サイト：


文春オンライン（初出）


https://bunshun.jp/category/waruinohaanatadesu


コミックサイト「Seasons」


https://comic-seasons.com/