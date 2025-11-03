ダンス×現代サーカスのクロスジャンル公演「Disco on the planet」まもなく開幕

公益財団法人岡山文化芸術創造撮影：井上嘉和

惑星は回る。

鼓動にのってダンサーたちは宙へ舞う。

ようこそ、Disco on the planetへ。

コンテンポラリーダンス、現代サーカス、音楽、映像が融合した「Disco on the planet」を2025年11月8日（土）・9日（日）に、岡山芸術創造劇場にて上演します。

今作は、コンテンポラリーダンス、現代サーカス、音楽、映像が融合したクロスジャンル作品で、人のいなくなった近未来の惑星にある、無人の劇場が舞台となっています。

演出・振付は、長年ダムタイプのメンバーとして活躍する、岡山在住の振付家・平井優子が務め、バットシェバ舞踊団など世界各国のダンスカンパニーで活躍した広島出身のダンサー・堀田千晶、瀬戸内サーカスファクトリーのアソシエイト・アーティストとして香川を拠点に活動するサーカスパフォーマー・吉田亜希、目黒宏次郎など、中四国の才能あふれるダンサーとともに舞台を創り上げます。

撮影：冨岡菜々子

平井優子 プロフィール

90年代後半から東京を拠点にダンサーとして活動。のちにフランス、現トゥルーズ・オクシタニー国立振付センターにて振付法などを学ぶ。2001年以降、ダムタイプのメンバーとしてクリエーションや世界各都市での公演に参加。その後、高谷史郎氏（ダムタイプ）や中谷芙二子氏など他ジャンルのアーティストとのコラボレーションを中心に活動。バレエダンサーのための振付委嘱作品や自身のソロプロジェクト、ミュージシャン、能楽師との共演など活動は多岐にわたる。2016年度第17回福武文化奨励賞受賞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Tj4r0lLOQAY ]

公演概要

【公演名】「Disco on the planet」

【日時】11月8日（土）18：00開演・9日（日）14：00開演

【会場】岡山芸術創造劇場 ハレノワ 中劇場

【演出・振付】平井優子

【出演】堀田千晶、吉田亜希、本間紗世、目黒宏次郎、本城洸樹、土屋望、中川愛生

スタッフ

【舞台美術】dot architects

【照明】吉本有輝子

【音楽】日野浩志郎

【音響・フィールドレコーディング】東岳志

【映像】小西小多郎

【衣裳】大野知英

【舞台監督】大鹿展明

【サーカスコーディネート】吉田亜希

【宣伝美術】南琢也

【宣伝写真】井上嘉和

【チケット料金】

全席指定 一般 3,000円／U18 2,000円

【チケット取扱い】

◇岡山芸術創造劇場ボックスオフィス

［窓口・電話］ 086-201-2200 (休館日を除く10:00-18:00)

［オンラインチケット］https://piagettii.s2.e-get.jp/ocacticket/pt/

◇岡山シンフォニーホールチケットセンター

［窓口・電話］ 086-234-2010 (休館日を除く10:00～18:00)



※上演中、照明と映像が点滅する場面や大きな音が出る場面がございますのでご注意ください。

公演詳細はこちら :https://okayama-pat.jp/event_info/disco-on-the-planet/

主催：公益財団法人岡山文化芸術創造

共催：岡山市

助成：芸術文化振興基金助成事業

協力：一般社団法人瀬戸内サーカスファクトリー、おかやまアーツフェスティバル実行委員会 (おかやまアーツフェスティバル2025提携事業)

企画・制作：岡山芸術創造劇場

「Disco on the planet」関連記事

■ステージナタリー特集

「平井優子とパフォーマーたちが語る「Disco on the planet」ダンス×現代サーカスで、劇場を宇宙に」

https://natalie.mu/stage/pp/disco-on-the-planet

■ハレノワ通信[WA]VOL.10 特集1

「宇宙空間に漂う人間と劇場の痕跡 ダンス×現代サーカスで描き出す『Disco on the planet』」

本文はこちらからご覧ください(https://okayama-pat.jp/web/wp-content/uploads/2025/07/WA_vol10_dop.pdf)

岡山芸術創造劇場について

岡山市の新たな文化芸術施設として2023年9月に誕生しました。大・中・小の3つの劇場をはじめ、アートサロン、大小様々な11の練習室など多彩な施設を備えています。「魅せる」「集う」「つくる」のコンセプトを中心に事業を展開し、これまで岡山市で実施されてきた「魅せる」「集う」の活動をより一層強化するとともに、芸術文化団体や市民が行ってきた様々な創作活動を支援し、新たな文化芸術の創造につなげていくために、「つくる」活動を実践しています。

岡山芸術創造劇場