¤â¤·¤â¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬2¿Í¥×¥ì¥¤ÀìÍÑ¥²ー¥à¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡© ¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¹¹ð¤¬ÂçºåÇßÅÄ±Ø¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
¹ÖÃÌ¼Ò¥²ー¥à¥é¥Ü¤Ï¡¢Á´À¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô130ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤È¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¹¹ð¤ò¡¢11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤«¤é11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÂçºåÇßÅÄ±Ø¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤Ë·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤È¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¤È¤³¤í¤Ë¤ç¤ê¤¬¼ê³Ý¤±¤ë2¿Í¥×¥ì¥¤ÀìÍÑ¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¹¹ð¤Ï¡Ö2¿Í¥×¥ì¥¤ÀìÍÑ¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¥·¥êー¥º¤ò¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤ËÜ¥·¥êー¥º¤ò¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¡Ö·é À¤°ì¡×¤È¡ÖËª³Ú ²ö¡×¤ä¡¢¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Î¡Ö¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§ー¥¬ー¡×¤È¡Ö¥ß¥«¥µ¡¦¥¢¥Ã¥«ー¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¡¢³ÆºîÉÊ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ó¤Ê¡È¤â¤·¤â¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë°Õ³°À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢½Ä206cm¡ß²£582.4cm¡ÊB0¥µ¥¤¥º8ËçÁêÅö¡Ë°Ê¾å¤ÎÂç¥µ¥¤¥º¤Ç¹¹ð¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÂçºåÇßÅÄ±Ø¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¹¹ð¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥é¥Ü¹¹ðÅÐ¾ìºîÉÊ
¡¦¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö·é À¤°ì¡×¤È¡ÖËª³Ú ²ö¡×¡¡¡ß¡¡¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù
¡¦¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§ー¥¬ー¡×¤È¡Ö¥ß¥«¥µ¡¦¥¢¥Ã¥«ー¥Þ¥ó¡×¡¡¡ß¡¡¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù
¡¦¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥«¥¤¥¸¡×¤È¡ÖÈÉÄ¹¡×¡¡¡ß¡¡¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù
¡¦¡Ø¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢¡Öº´Æ£ ÌÀ¡×¤È¡Öº´Æ£ ÍÎ»Ò¡×¡¡¡ß¡¡¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù
¢£¹¹ð·Ç¼¨¾ì½ê
¡¦ºåµÞÅÅÅ´¡¡ÂçºåÇßÅÄ±Ø
·Ç¼¨¾ì½ê¡§ºåµÞÅÅÅ´ ÂçºåÇßÅÄ±Ø 1³¬DÄÌÏ©¡ÊD¥¹¥È¥êー¥È¡Ë
·ÇºÜ´ü´Ö¡§11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë～11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡¦°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡ÙNintendo Switch(TM) ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¦Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡¦°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡ÙNintendo Switch(TM)¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÎÍ½Ìó¤ò¸½ºß¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤Ë¤Ï2ºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥²ー¥à¥«ー¥É1ÅÀ¤È¡¢³ÆºîÉÊ¤ÎÀ½ÉÊÈÇ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³ー¥É¤¬1ÅÀ¤º¤ÄÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÇã¤¨¤Ð¡¢¡Ö°ã¤¦¤Ü¤¯¤é¡×¥·¥êー¥º2ºîÉÊ¤¬¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ§Èó¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÖ¹æ¤Ï1Âæ¤ÎNintendo Switch(TM)ËÜÂÎ¤Ë1²ó¤Î¤ß»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞÊÌÍ½ÌóÆÃÅµ
¡Ú³ÆÅ¹ÊÞ¡¦¹ØÆþ¥Úー¥¸¡¡¢¨50²»½ç·ÇºÜ¡Û
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡¡
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/%E3%80%90NS%E3%80%91%E9%81%95%E3%81%86%E5%86%AC%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%82%89%E3%83%BB%E9%81%95%E3%81%86%E6%98%9F%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%82%89+%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/pd/3203104/
¡¦Amazon.co.jp¡§¡Ú¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡Û¥Þ¥°¥«¥Ã¥×2¼ï¥»¥Ã¥È¡¦¥¯¥ê¥¢¥³ー¥¹¥¿ー2¼ï¥»¥Ã¥È
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPR1RTJT?me=AN1VRQENFRJN5
¡¦Amazon.co.jp¡§¥¯¥ê¥¢¥³ー¥¹¥¿ー2¼ï¥»¥Ã¥È¡Ê´°Çä¡Ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQYWD47?me=AN1VRQENFRJN5
¡¦AmiAmi¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0032996&_gl=1%2av8s9bi%2a_ga%2aMTMwOTU1NjI0Ni4xNzMyMTgwNjIz%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NTY5NzI2MzMkbzUkZzEkdDE3NTY5NzI2NDIkajUxJGwwJGgw(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GAME-0032996&_gl=1%2av8s9bi%2a_ga%2aMTMwOTU1NjI0Ni4xNzMyMTgwNjIz%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NTY5NzI2MzMkbzUkZzEkdDE3NTY5NzI2NDIkajUxJGwwJGgw)
¡¦¤ªÊõÁÏ¸Ë¥°¥ëー¥×¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
https://www.ec.otakarasouko.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000698309&search=%B0%E3%A4%A6%C5%DF%A4%CE%A4%DC%A4%AF%A4%E9&sort=(https://www.ec.otakarasouko.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000698309&search=%B0%E3%A4%A6%C5%DF%A4%CE%A4%DC%A4%AF%A4%E9&sort=)
¡¦GEO¡§¥Õ¥£¥ë¥àÉ÷¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g515173901/
¡¦¥³¥¸¥Þ¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
https://www.kojima.net/ec/prod_detail.html?prod=4938838136812&sku=4938838136812&cate=game(https://www.kojima.net/ec/prod_detail.html?prod=4938838136812&sku=4938838136812&cate=game)
¡¦Joshin¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
https://joshinweb.jp/game/46585/4938838136812.html
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=101651736
¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
https://www.biccamera.com/bc/item/14316965/
¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
https://www.yamada-denkiweb.com/2820945011/?q=%E9%81%95%E3%81%86%E5%86%AC%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%82%89%E3%83%BB%E9%81%95%E3%81%86%E6%98%9F%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%82%89+%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF
¡¦¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
https://www.yodobashi.com/product/100000001009291751/
¡¦¤è¤í¤º¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ó¤Ã¤¯ÊõÅç¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È
https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000006554&search=%B0%E3%A4%A6%C5%DF%A4%CE%A4%DC%A4%AF%A4%E9&sort=(https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000006554&search=%B0%E3%A4%A6%C5%DF%A4%CE%A4%DC%A4%AF%A4%E9&sort=)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
https://books.rakuten.co.jp/rb/18370938/?l-id=item-c-topackage-n-bu
¡¦WonderGOO¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸4¼ï
https://shinseidowondergoo.com/products/a938838136812?_pos=2&_sid=eacdc2f9c&_ss=r(https://shinseidowondergoo.com/products/a938838136812?_pos=2&_sid=eacdc2f9c&_ss=r)
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Î»ÅÍÍ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´Æ½¤Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤È¤Ï
¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤Ï¡¢ÄÌÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¥¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ã¼Ëö2Âæ¤ÇÍ·¤Ö¡Ö2¿Í¥×¥ì¥¤ÀìÍÑ¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥²ー¥à²èÌÌ¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¡Öµ¡³£¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë·Ê¿§¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Î²èÌÌ¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¡¢Êª¸ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤¬½ÅÍ×¤Ê¡Ö·èÃÇ¡×¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤È¾ðÊó¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆ±¤¸Åú¤¨¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Êª¸ì¤ÏÀè¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Áª¤ó¤ÀÁªÂò»è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬´ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤òÁ°¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥à¤ò±Û¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é1¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¿Ê¤á¤ëÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯2·î14Æü¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÌó2Ç¯È¾¡£ËÜºî¤Ï29¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·162¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô110ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤È¤Ï
¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äーÆ±»Î¤¬²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¡¢Î¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ö2¿Í¥×¥ì¥¤ÀìÍÑ¡ØÌÜÅªÈëÆ¿·¿¡Ù¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤Î¸å·Ñºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø°ã¤¦Åß¡Ù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Á°ºî¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÈÎ©¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÜÅªÈëÆ¿·¿¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÌÜÅª¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÁê¼ê¤Ë¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Á°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥®¥ß¥Ã¥¯¤â¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î25Æü¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢Á´À¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤ÏÁá¤¯¤â20ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¡¢¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³È¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤È¤³¤í¤Ë¤ç¤ê
https://twitter.com/tokoronyori
¥¤¥ó¥Ç¥£¥²ー¥à³«È¯¼Ô¡£ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥¢ー¥È¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊºîÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½ºî¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤ÁÏÇÀ±¡Ù¤Ï2016Ç¯¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥é¥Ü¤ÎÂè1´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢2¿ÍÀìÍÑ¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2025Ç¯4·î25Æü¡¢¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤Î¸å·Ñºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡ÖÆÃ¼ì¤ÊÀßÄê¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥²ー¥à¤Ç¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡×¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó£±.¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡¦°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Nintendo Switch(TM)
À½ÉÊ¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://creatorslab.kodansha.co.jp/products/4024/
Æ±ºÆâÍÆ¡§¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤È¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¥«ー¥É1ÅÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù¤È¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎNintendo Switch(TM)ÍÑÀ½ÉÊÈÇ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÖ¹æÆþ¤ê¥Úー¥Ñー1Ëç
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§2¿Í¥×¥ì¥¤ÀìÍÑ¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§4,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§2¿Í
³«È¯¡§¤È¤³¤í¤Ë¤ç¤ê
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)tokoronyori / Kodansha Ltd.
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó£².¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø°ã¤¦Åß¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Steam¡¢Nintendo Switch(TM)¡¢iOS / Android
¡ÊNintendo Switch(TM) 2¡¢PlayStation(R)5¡¢PlayStation(R)4ÈÇ¤â2026Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë
Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://store.steampowered.com/app/1801110
My Nintendo Store¡§https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068759.html
App Store¡§https://apps.apple.com/app/id1605095285
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.bokura
PlayStation Store¡§https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011351
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥ó¥Þー¥¯¸ì¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì¡¢¥Á¥§¥³¸ì¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ì¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Î¥ë¥¦¥§ー¸ì¡¦¥Ï¥ó¥¬¥êー¸ì¡¦¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¸ì¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥ë¥³¸ì¡¦¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì¡¦¥®¥ê¥·¥ã¸ì
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§2¿Í¥×¥ì¥¤ÀìÍÑ¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
²Á³Ê¡§710±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§2¿Í
³«È¯¡§¤È¤³¤í¤Ë¤ç¤ê
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)tokoronyori / Kodansha Ltd.
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó£³.¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø°ã¤¦À±¤Î¤Ü¤¯¤é¡Ù
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Steam¡¢Nintendo Switch(TM) 2¡¢Nintendo Switch(TM)
Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§
https://store.steampowered.com/app/3126150
My Nintendo Store¡ÊNintendo Switch(TM) 2 ¡Ë¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102087
My Nintendo Store¡ÊNintendo Switch(TM)¡Ë¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100826
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥ó¥Þー¥¯¸ì¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì¡¢¥Á¥§¥³¸ì¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ì¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Î¥ë¥¦¥§ー¸ì¡¦¥Ï¥ó¥¬¥êー¸ì¡¦¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¸ì¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥ë¥³¸ì¡¦¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì¡¦¥®¥ê¥·¥ã¸ì
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§2¿Í¥×¥ì¥¤ÀìÍÑ¡ÖÌÜÅªÈëÆ¿·¿¡×¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
²Á³Ê¡§710±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§2¿Í
³«È¯¡§¤È¤³¤í¤Ë¤ç¤ê
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)tokoronyori / Kodansha Ltd.
¢£¹ÖÃÌ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥é¥Ü¡Êhttps://creatorslab.kodansha.co.jp/¡Ë¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÂè»Í»ö¶ÈËÜÉô¤Ë¤Æ2021Ç¯6·î¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿R&DÉô½ð¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÔ½¸¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈÀÜÅÀ¤ò¤â¤Á¡¢½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¤ä¡¢¿·µ¬¥²ー¥à³«È¯¤ò´ë²è¤¹¤ë¡Ö¹ÖÃÌ¼Ò¥²ー¥à¥é¥Ü¡×
¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·¿¥Þ¥ó¥¬Åê¹Æ¥µ¥¤¥ÈDAYS NEOÅù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖUGC¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥Ü¡×
¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¤ä¿·µ¬±ÇÁü´ë²è¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡Ö¹ÖÃÌ¼Ò¥·¥Í¥Þ¥é¥Ü¡×
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¹¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Öー¥¹¥È¥é¥Ü¡×
¡¦´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¡×
¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥·¥Ã¥×¤Ç¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖIP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥é¥Ü¡×
¤«¤éÀ®¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î²ÝÂê¤ò¡ÖÊÔ½¸¡×¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ÖÃÌ¼Ò¥²ー¥à¥é¥Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äX¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://creatorslab.kodansha.co.jp/game/
¡¦X¡§https://x.com/kodanshaGCL