TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」大好評放送中！第6話 『親愛の形』WEB予告・エモーショナルポスター解禁！メインビジュアル＜美胡ver.＞も公開！スタッフトーク付き上映会の開催が決定！！
2025年10月2日（木）よりTVアニメが放送されている、電撃マオウ・カドコミにて大好評連載中の「私を喰べたい、ひとでなし」は、少女と妖怪の出会いを美しくも切なく描いた作品です。
この度、第6話『親愛の形』のWEB予告映像が公開。
さらに、先行カットを使用した3種の“エモーショナルポスター”に加えて、
2枚のカットで構成されたメインビジュアルの＜美胡ver.＞が解禁となりました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yPx1ZNAD8Qo ]
第6話 『親愛の形』
公開された予告映像では、第5話挿入歌「灯る」の音楽とともに、比名子と美胡の言葉たちが深い海の底から次々と湧き上がり、神秘的な世界観を描き出しています。また、第6話の場面カットを使用した3種のポスターは、それぞれが異なる2枚のカットで構成され、添えられた印象的な言葉が物語への期待を一層高める”エモーショナル”な仕上がりとなっています。
メインビジュアル＜美胡ver.＞では、メインビジュアル＜比名子ver.＞と同じ場所で伊予灘を眺める美胡が描かれ、ティザービジュアルのキャッチコピー、「あなたの願い＜死＞が叶うのならば--」を連想させる言葉が添えられています。物語が進むにつれてさらに静かに深く響きわたるビジュアルにもご注目ください。
視聴者を「私を喰べたい、ひとでなし」の世界へと誘う予告映像とエモーショナルポスターは、今後も各エピソードごとに展開予定です。アニメ本編とあわせて、ぜひお楽しみください。
スタッフトーク付き上映会が11月30日（日）に開催決定！
11月30日（日）にスタッフトーク付き上映会の開催が決定いたしました！
11月1日（土）より発売が開始されているわたたべ推しうちわの購入特典として抽選申し込み権がつき、購入者には申し込みシリアルナンバーが配布されます。
○スタッフトーク付き上映会詳細
◇会場：ポニーキャニオン本社3Fイベントスペース（東京都港区六本木1-5-17）
◇日程：2025年11月30日（日）
<第1部>上映話数：1話～4話
開場：12時30分/開演：13時/終演：16時（予定）
<第2部>上映話数：5話～8話
開場：16時30分/開演：17時/終演：20時（予定）
※第1部、第2部ともに発声OK
◇出演：決まり次第お知らせ
◇入場者特典：決まり次第お知らせ
■参加方法
きゃにめにて下記対象商品をご購入いただいたお客様の中から抽選でご招待いたします。
1点お買い上げにつき、上映会申込シリアルナンバーを1つお渡しいたします。
シリアルナンバーが記載されているメールをご確認の上、お申し込みください。
お申し込みの際に、ご希望の参加回をお選びいただけます。
※「スタッフトーク付き上映会申込シリアルナンバー付き」カートでの購入が対象となります。通常カートは対象外となりますのでご注意ください。
※申込用シリアルナンバーはご入金確認後にメール・マイページにてお知らせします。メールが受信できなかった方は、マイページの注文履歴からご確認ください。
※当日の参加券は、ポニキャンアプリにチケットとして発券いたします。
※支払方法は、クレジットカード・コンビニ決済がご利用いただけます。代金引換はご利用いただけません。
※商品の在庫がなくなり次第、販売終了いたします。
【対象商品】
2025年11月1日 発売
推しうちわ 比名子 BRZE.01676／1,320円(税込)
推しうちわ 汐莉 BRZE.01677／1,320円(税込)
推しうちわ 美胡 BRZE.01678／1,320円(税込)
◇購入はこちらから
https://canime.jp/wata-tabe/
【申込シリアルナンバー配布期間】
2025年11月1日（土）12:00～11月18日（火）23:59まで
※コンビニ決済をご利用の方は、入金後にメールをお送りいたします。
余裕を持ってお手続きをお願いいたします。
【申し込み締め切り】
2025年11月18日（火） 23:59まで
【当選発表】
2025年11月21日(金) 19:00頃 予定
【チケット発券開始】
2025年11月26日(水) 0:00頃 予定
■申込時の注意事項
・シリアルナンバーが記載されているメールの案内に沿って、また記載の注意事項をよくお読みの上、申し込みをお願いいたします。また申し込みサイトに記載のあるご注意、案内事項もよくお読み下さい。
・ご応募の際の申込内容に、不備や虚偽などがあった場合、申込または発券を無効とさせていただきます。
・本受付はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。
・シリアルナンバー1つにつき1回、チケット1枚までご応募が可能です。お一人様何回でもご応募可能です。
イベント・商品購入に関するお問い合わせ
きゃにめ https://canime.jp/help/ticket/
TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラックが12月24日発売！ジャケットデザインが公開となります！
■TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック
発売日：2025年12月24日（水）
品番：PCCG-02473
価格：3,850円（税込）［本体：3,500円］
アーティスト：井内啓二
ご購入はこちらから
→https://lnk.to/PCCG-02473
ジャケットイラストは原作・苗川 采 描き下ろし仕様！
ED主題歌「リリィ」八百歳比名子（CV:上田麗奈）、第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」社 美胡（CV:ファイルーズあい）に加え、井内啓二による劇伴を収録した豪華2枚組！
◯ CD発売記念ポスタープレゼントキャンペーン開催決定！
TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック発売を記念して、下記対象店舗にて、対象商品をご購入いただいた方の中から抽選で5名様にキャストの直筆サイン入りポスターをプレゼントいたします。皆さまからのご応募をお待ちしています♪
■応募方法
対象店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様に応募シリアルを商品と一緒にお渡しします。
（オンラインの場合はシリアルコード）
応募要項に従ってご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で景品をプレゼントいたします。
■応募期間
2025年12月23日(火)0:00 ～ 2026年1月31日(土)23:59まで
※応募券は無くなり次第配布終了となります。
※通販での応募券の配布期間は、各法人異なりますので、各法人のHPをご確認ください。
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
■対象商品
2025/12/24（水）発売
TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック
品番：PCCG-02473
■景品内容
キャスト直筆サイン入りポスター（上田麗奈・石川由依・ファイルーズあい）5名様
■対象店舗
・アニメイト全店（通販含む）
・ゲーマーズ（オンラインショップ含む）
◇注意事項につきましては公式サイト内のNEWSページをご確認ください◇
https://wata-tabe.com/news/233/
OP主題歌 「贄-nie-」吉乃ED主題歌 「リリィ」八百歳比名子（CV:上田麗奈）第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」社 美胡（CV:ファイルーズあい）がそれぞれ配信中！
■オープニング主題歌「贄-nie-」 吉乃
作詞・作曲：ユリイ・カノン
編曲：ユリイ・カノン / Naoki Itai（MUSIC FOR MUSIC）
ご視聴はこちら
→https://lnk.to/yoshino_nie
ノンクレジット映像公開中！
→https://youtu.be/11CW6yxaU8E
■エンディング主題歌「リリィ」八百歳比名子（CV:上田麗奈）
作詞・作曲：北澤ゆうほ
編曲：佐藤厚仁
ご視聴はこちら
→https://lnk.to/watatabe_hinako
ノンクレジット映像公開中！
→https://youtu.be/7fNDrLOl_nI
■第4話エンディング主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」 社 美胡（CV:ファイルーズあい）
作詞：安藤紗々 / 苗川 采
作曲・編曲：神田ジョン
音楽ディレクター：タノウエマモル
ご視聴はこちら
→https://lnk.to/watatabe_miko
ノンクレジット映像公開中！
→https://youtu.be/DZRKVZy2P8A
ED主題歌「リリィ」／「太陽、なってあげよっか？(ハート)」配信記念ダウンロード＆ストリーミングキャンペーン実施中！
ED主題歌「リリィ」／「太陽、なってあげよっか？」の配信を記念して、各音楽配信サイトにて下記プレゼントキャンペーンが実施中！
■ダウンロード購入者キャンペーン
対象サイトでTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」／「太陽、なってあげよっか？(ハート)」をご購入のうえ、対象期間内にご応募いただいた方の中から抽選で、「直筆サイン入り第1話台本」を5名様にプレゼント！
【対象サイト】
iTunes / mora / animelo mix / レコチョク / ドワンゴジェイピー / Amazon music
【応募期間】
～2025年12月31日(水)23:59
【「リリィ」キャンペーン応募方法】
(1)対象サイトにてTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」を購入(ダウンロード)
(2)対象作品のダウンロード購入完了画面をスクリーンショット
(3)期間内にダウンロード完了画面のスクリーンショットと必要事項を入力して応募完了
【「リリィ」キャンペーン賞品】
＜A賞＞上田麗奈さん(八百歳比名子役)直筆サイン入り第1話台本(抽選で5名様)
＜B賞＞DLキャンペーン限定オリジナルスマホ壁紙(比名子) ※応募者全員
応募フォーム：https://forms.gle/EKExwVPbMLSHQtPj9
楽曲ページ： https://lnk.to/watatabe_hinako
【「太陽。なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン応募方法】
(1)対象サイトにてTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」
第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」を購入(ダウンロード)
(2)対象作品のダウンロード購入完了画面をスクリーンショット
(3)期間内にダウンロード完了画面のスクリーンショットと必要事項を入力して応募完了
【「太陽、なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン賞品】
＜A賞＞ファイルーズあいさん(社 美胡役)直筆サイン入り
第1話台本(抽選で5名様)
＜B賞＞DLキャンペーン限定オリジナルスマホ壁紙(美胡)
※応募者全員
応募フォーム：https://forms.gle/7SiP3Qs47xiMUUGe7
楽曲ページ：https://lnk.to/watatabe_miko
■LINE MUSIC再生キャンペーン
対象期間中に、TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」／「太陽、なってあげよっか？(ハート)」をたくさん再生していただき、再生回数に応じてご応募いただいた方に下記の賞品をプレゼント！
【対象楽曲】
「リリィ」：TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」
「太陽、なってあげよっか？(ハート)」：TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」
【「リリィ」キャンペーン賞品】
＜A賞＞上田麗奈さんサイン色紙(抽選で5名様)
＜B賞＞LINE MUSIC限定オリジナルスマホ壁紙(比名子)(応募者全員)
【「太陽、なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン賞品】
＜A賞＞ファイルーズあいさんサイン色紙(抽選で5名様)
＜B賞＞LINE MUSIC限定オリジナルスマホ壁紙(美胡)(応募者全員)
【応募条件】
A賞：対象楽曲を1,000回以上再生の上、ご応募いただいた方の中から抽選で5名様
B賞：対象楽曲を500回以上再生の上、ご応募いただいた方全員
【応募期間】
～2025年12月31日(水)23:59
【応募方法】
LINE MUSICに有料会員登録(※初回登録時は1か月無料体験可能)
LINE MUSICで対象楽曲をたくさん聴く！
「リリィ」再生はコチラ：https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ae61be&cc=JP&v=1(https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ae61be&cc=JP&v=1)
「太陽、なってあげよっか？(ハート)」再生はコチラ：https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ba2e4d&cc=JP&v=1(https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ba2e4d&cc=JP&v=1)
LINE MUSICランキングページの「（あなたのお名前）’s Play TOP 50」より、何回再生しているか確認し、スクリーンショットを撮る。
※スクリーンショットはトリミングや加工をせずにニックネームが見える状態でお送りください。
応募期間内に画面のスクリーンショットと共に下記の応募フォームにて必須事項を入力して応募完了！
「リリィ」キャンペーン応募フォームURL：https://forms.gle/nBybyLpRwkCZZUvc9
「太陽、なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン応募フォームURL：https://forms.gle/z4bQ5vNGKhas1doy8
◇注意事項につきましては公式サイト内のNEWSページをご確認ください◇
「リリィ」キャンペーン詳細
https://wata-tabe.com/news/235/
「太陽、なってあげよっか？(ハート)」キャンペーン詳細
https://wata-tabe.com/news/364/
TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」 Blu-ray BOXが全2巻で発売決定！
■「私を喰べたい、ひとでなし Blu-ray BOX」上巻
発売日：2026年3月11日（水）
品番：BSZD08304
価格：19,800円（税込）
収録話数：6話収録
◇初回特典（予定）
・キャラクターデザイン・郁山想 描きおろし収納スリーブ
・原作・苗川采 描きおろし漫画(全12P・本編8P)
・スペシャルブックレット(全8P)
・エンドカードフォトカード(#1~6)
◇映像特典（予定）
・ノンクレジットオープニング
・各種PV
ご購入はこちらから
→https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304)
■「私を喰べたい、ひとでなし Blu-ray BOX」下巻
発売日：2026年4月8日(水)
品番：BSZD08305
価格：19,800円（税込）
収録話数：7話収録
◇初回特典（予定）
・キャラクターデザイン・郁山想 描きおろし収納スリーブ
・原作・苗川采 描きおろし漫画(全12P・本編8P)
・スペシャルブックレット(全8P)
・エンドカードフォトカード(#7~13)
◇映像特典（予定）
・ノンクレジットエンディング
・Blu-ray CM
ご購入はこちらから
→https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305)
※初回生産限定につき、ご予約いただかないと入手困難になる場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。
東映ビデオオンラインショップ限定！
早期予約抽選特典として、キャスト直筆サイン入りポスターを
3名様にプレゼント！
予約対象期間[2025年9月28日 20時～2026年2月3日 23:59]
その他法人特典も展開中です。
詳細は公式サイトをご確認ください。
https://wata-tabe.com/bluray/volume1/
原作情報
「電撃マオウ」にて大好評連載中
コミックス第1巻～第11巻、ノベライズが大好評発売中！
次号、12月27日発売の「電撃マオウ 1月号」では、わたたべが単独表紙&巻頭コミック&付録に登場！
著：苗川 采「私を喰べたい、ひとでなし」
発行：KADOKAWA（電撃コミックスNEXT）
カドコミWEB（旧コミックウォーカー）掲載中！
https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S(https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S)
「私を喰べたい、ひとでなし ノベライズ ～かしましい夜、君は隣に～」
著：古河 樹
原案&作画：苗川 采
https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000416/
TVアニメ作品概要
＜放送情報＞
2025年10月2日より好評放送中
AT-X：毎週木曜22:30～
【リピート放送】毎週月曜10:30～／毎週水曜16:30～
TOKYO MX：毎週木曜23:30～
サンテレビ：毎週木曜24:00～
B S 日テレ：毎週木曜25:00～
愛媛朝日テレビ：毎週金曜25:50～
＜配信情報＞
ABEMA・dアニメストア：毎週木曜23:30～
PrimeVideoほか その他サイト：毎週火曜23:30～
※詳細は各サイトをご確認ください
＜キャスト＞
八百歳比名子：上田麗奈
近江汐莉：石川由依
社 美胡：ファイルーズあい
＜スタッフ＞
総監督：葛谷直行
監督：鈴木裕輔
シリーズ構成/脚本：広田光毅
キャラクターデザイン：郁山 想
色彩設計：水野多恵子
美術監督：工藤義隆
撮影監督：武原健二
3DCG：志田じしろ
編集：瀧川三智
音響監督：納谷僚介
音響効果：斎藤みち代
音楽：井内啓二
アニメーションプロデューサー：高木秀仁
プロデュース：インフィニット
アニメーション制作：スタジオリングス
＜主題歌＞
オープニング主題歌：吉乃 「贄-nie-」
エンディング主題歌：八百歳比名子（CV:上田麗奈）「リリィ」
第4話エンディング主題歌：社 美胡（CV:ファイルーズあい）「太陽、なってあげよっか？(ハート)」
＜イントロダクション＞
「私は君を喰べに来ました。」
突如現れた人魚の少女・汐莉は 海辺の街に独り暮らす比名子の手を取り、優しく語りかける。
比名子の持つ血肉は、特別に美味しいという。
それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。
汐莉は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り “いずれ自分が喰べる”と約束する。
比名子の胸には 「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」 という
切なる想いが浮かび―。
＜各種詳細＞
アニメ公式HP：https://wata-tabe.com/(https://wata-tabe.com/)
アニメ公式X(Twitter)：https://x.com/wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) @wttb_tv (ハッシュタグ #watatabe )
アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wttb_tv @wttb_tv
