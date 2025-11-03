祝・リリース5周年！日向坂46公式ゲームアプリ「ひなこい」11/18(火)より 日向坂46メンバーとリアルで会える「第18回かれしイベント」が開催！さらに五期生メンバーは初めてのリアルイベント参加！

株式会社10ANTZ

株式会社10ANTZ(本社：東京都渋谷区 代表取締役：高澤真)が企画・運営するスマートフォン向けゲームアプリ「ひなこい」は、11月18日(火)にリリース5周年を迎えます。

11月8日(土)よりアプリ内イベント「ひなたサプライズ！~どうしても君に伝えたいこと~」を、11月18日(火)からは「第18回かれしイベント」を開催いたします。

これを記念し、11月16日(日)夜8時より、日向坂46の森本茉莉、山口陽世、藤嶌果歩、宮地すみれが出演する番組『リアルイベント体験会』をひなこい公式YouTubeにて配信することが決定いたしました。

11月8日(土)より開催する「ひなたサプライズ！~どうしても君に伝えたいこと~」は、同年9月のアプリリニューアル後に再結成されたアイドル部のサプライズパーティーを行う為に日向坂46全メンバーが登場するアプリ内イベントです。

本イベントは、全29名の日向坂46メンバーが順番にお題に挑戦していく姿を収録したリレー動画やペアorトリオの写真を使用したひな写や各メンバーの直筆サイン入りポスターなど、大ボリュームでご用意いたしました。

11月18日(火)からは「第18回かれしイベント前編」を開催。かれしイベントとは、メンバー1名につき100名のユーザーが日向坂46の”運命のかれし”に選ばれる期間限定のアプリ内イベントです。“運命のかれし”になったユーザーは、日向坂46メンバーと会うことができるリアルイベントにご招待いたします。さらに今回からメンバー1名につき10名のユーザーには最上位報酬として直筆のリアルイベント招待状が届く特別仕様。(※河田陽菜の特典は写真つき直筆ラブレターに変更となります)

また、同日から「1日1回10連無料ひなこいガチャ前編」を開催。毎日10連無料ガチャを無料で引く事が出来るチャンス！ガチャから出てくるひな写は最初からレベルが高く育成の手間も少ない仕様。前編で100回、後編で100回の合計最大200回無料ガチャへのご参加をぜひお忘れなく！

さらにこれらを記念し、11月16日(日)夜8時より、リアルイベントをオンラインで体験できる番組「リアルイベント先行体験会」をひなこい公式YouTubeより配信いたします。YouTubeでは森本茉莉さんが実施した「森本 茉莉のスイカ割りのようなもの」、山口陽世さんの「陽世のジェスチャーゲーム」などの実際のリアルイベントでも過去実施したことのある企画にチャレンジします。

また、日向坂46メンバーが企画を達成する事でユーザーへのゲーム内プレゼントも増えていくほか、特番中で発表した「あいことば」をゲーム内に入力すると特番内の写真を使用した限定ひな写がもらえるあいことばキャンペーンも開催いたします。

そのほかにも、11月4日(火)からは毎日ログインするだけで育成アイテムや10連ガチャチケットなどのアイテムがもらえるログインログインボーナスが合計40日間実施いたします。この機会に、ひなこい5周年をぜひお楽しみください。

■ゲーム内イベント「ひなたサプライズ！~どうしても君に伝えたいこと~」

【開催期間】2025年11月8日(土)15：00~11/17(月) 22：59

■ゲーム内イベント「第18回かれしイベント」

【開催期間】前編：2025年11月18日(火)15：00~11/30(日) 22：59

【開催期間】後編：2025年12月1日(月)15：00~12/13(土) 22：59

■ガチャ「5年目も君が好きで好きで大好き(ハート)ひなこいジャンボガチャ」

【開催期間】2025年11月3日(月)19：00~12/13(土) 22：59

■ガチャ「ひなこい祭り ～スキを誓う(ハート) celebration party～ガチャ」

【開催期間】2025年11月8日(土)15：00~11/17(月) 22：59

■ガチャ「1日1回10連無料ひなこいガチャ」

【開催期間】前編：2025年11月18日(火)15：00~11/28(金) 4：59

【開催期間】後編：2025年12月1日(月)15：00~12/11(木) 4：59

■キャンペーン「5周年記念あいことばキャンペーン」

【開催期間】2025年11月16日(日)20：00~12/13(土) 22：59

■「ひなこい」

対象OS：iOS／Android

利用料：基本無料／アイテム課金

ひなこい公式サイト：https://hinakoi.jp/

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4IONb6pMWed0F7BC6niliQ

公式X：https://twitter.com/hinakoiofficial

公式LINE：https://lin.ee/dJbMwQk

公式TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSejK24MS/

著作権表記：(C)Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.

配信プラットフォーム：

iOS版 App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1489909693

Android版 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tenantz.hinakoi

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず表記の著作権表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※Appleは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

※App Store はApple Inc. のサービスマークです。※Google Playは、Google LLCの商標です。