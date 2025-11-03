今日11月3日は嵐のデビュー記念日！ 高校生が好きな嵐の楽曲ランキング

高校生が生まれる前の楽曲や、幼い頃にリリースされた楽曲が多数ランクイン！

11月3日は、嵐のデビュー記念日！

1999年にデビューした嵐の楽曲数はなんと400曲以上！

今回YTJPでは、全国の高校生を対象に「好きな嵐の曲」についてアンケート調査を実施しました。

男子の1位で女子の2位は、二宮和也×櫻井翔が初共演した2007年放送のドラマ『山田太郎ものがたり』の主題歌『Happiness』。

女子の1位は、松本潤出演の大ヒット青春恋愛ドラマ『花より男子2（リターンズ）』の主題歌『Love so sweet』。男子の3位にもランクインしています。

男子の2位で女子の5位には、デビュー曲『A・RA・SHI』がランクイン。

男女共通の4位は、米津玄師が作詞・作曲し、合唱曲としても歌われることがある『カイト』でした。

男子の5位で女子の3位には、大野智主演のドラマ『怪物くん』の主題歌『Monster』がランクインし、上位5つにランクインしたものは、男女で違いは見られませんでした。

1999年リリースの『A・RA・SHI』をはじめ、2007年にリリースされた『Happiness』、『Love so sweet』など、現在の高校生が生まれる前や、幼い頃にリリースされた楽曲が多くランクインする結果となりました。

YTJP webでは6位以降のランキングも公開中！

▶︎▶︎▶︎https://www.ytjp.jp/2025/11/03/koukouseiresearch-arashi

■調査概要

調査方法：

１.Googleフォームにて入力

２.YTJP参加校宛にFAXにて送付した用紙に直接記入

調査期間：2025年9月10日（水）～2025年9月24日（水）

対象者： YTJP参加校の高校生

回答者男女内訳：男子711名、女子843名 計1,554名

