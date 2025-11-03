今日11月3日は嵐のデビュー記念日！ 高校生が好きな嵐の楽曲ランキング
(C)YOUTH TIME JAPAN project
高校生が生まれる前の楽曲や、幼い頃にリリースされた楽曲が多数ランクイン！
11月3日は、嵐のデビュー記念日！
1999年にデビューした嵐の楽曲数はなんと400曲以上！
今回YTJPでは、全国の高校生を対象に「好きな嵐の曲」についてアンケート調査を実施しました。
(C)YOUTH TIME JAPAN project
(C)YOUTH TIME JAPAN project
男子の1位で女子の2位は、二宮和也×櫻井翔が初共演した2007年放送のドラマ『山田太郎ものがたり』の主題歌『Happiness』。
女子の1位は、松本潤出演の大ヒット青春恋愛ドラマ『花より男子2（リターンズ）』の主題歌『Love so sweet』。男子の3位にもランクインしています。
男子の2位で女子の5位には、デビュー曲『A・RA・SHI』がランクイン。
男女共通の4位は、米津玄師が作詞・作曲し、合唱曲としても歌われることがある『カイト』でした。
男子の5位で女子の3位には、大野智主演のドラマ『怪物くん』の主題歌『Monster』がランクインし、上位5つにランクインしたものは、男女で違いは見られませんでした。
1999年リリースの『A・RA・SHI』をはじめ、2007年にリリースされた『Happiness』、『Love so sweet』など、現在の高校生が生まれる前や、幼い頃にリリースされた楽曲が多くランクインする結果となりました。
YTJP webでは6位以降のランキングも公開中！
▶︎▶︎▶︎https://www.ytjp.jp/2025/11/03/koukouseiresearch-arashi
■調査概要
調査方法：
１.Googleフォームにて入力
２.YTJP参加校宛にFAXにて送付した用紙に直接記入
調査期間：2025年9月10日（水）～2025年9月24日（水）
対象者： YTJP参加校の高校生
回答者男女内訳：男子711名、女子843名 計1,554名
～おすすめの高校生調査結果～
11月3日は“文房具の日”！ 高校生の筆箱の中に入っている筆記用具の本数とは？【高校生調査】
https://www.ytjp.jp/2025/10/31/koukouseiresearch-stationery
10月23日は“じゃがりこの日”！ 高校生が好きなじゃがりこの味ランキング【高校生調査 #303】
https://www.ytjp.jp/2025/10/20/koukouseiresearch-jagariko
10月13日は“スポーツの日”！ 高校生がテレビで観戦するスポーツ、試合会場で観戦するスポーツとは？【高校生調査 #302】
https://www.ytjp.jp/2025/10/12/koukouseiresearch-sports
高校生は人と接する際、相手のMBTIを気にする？しない？【高校生調査 #301】
https://www.ytjp.jp/2025/09/12/koukouseiresearch-mbti
【YOUTH TIME JAPAN projectとは？】
全国の高校の放送部・生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象とした、 様々なプログラムを提供しています。自社メディアYTJP webでは、全国の高校生約1,000人を対象にしたアンケート結果を発表する“高校生調査”をはじめ、高校生の活動の様子をレポートする“全国高校生NEWS”など、高校生にまつわるさまざまな情報を発信しています。
＜主なプログラム内容＞
・学校内設置のフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』（年8回発行）を全国約2,100校に配布
・校内放送支援として、楽曲・プロモーション情報を収録したCDを全国約650校に配布
・商品・ノベルティの学内サンプリング
・高校生向けキャンペーンのポスター・チラシ提供
HP：https://www.ytjp.jp
X：https://x.com/YTJP_web
【画像を使用いただく際はクレジット表記をお願いします】
(C)YOUTH TIME JAPAN project