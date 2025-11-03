ボーイズグループ「OCTPATH」の四谷真佑がプロゲーミングチーム「よしもとゲーミング」に加入！

吉本興業株式会社

吉本興業グループの株式会社FANYは、ボーイズグループ「OCTPATH」の四谷真佑（よつやしんすけ）が、当社が展開するeスポーツ・プロゲーミングチーム「よしもとゲーミング」に加入することをお知らせします。四谷は、第3回スプラトゥーン甲子園関東地区準優勝などの実績を持ち、満を持しての加入となります。

また、2025年11月16日（日）によしもと幕張イオンモール劇場にて、四谷の加入を記念したイベント「祝！OCTPATH四谷真佑よしもとゲーミング加入お披露目イベント！！」を開催します。

四谷はこれまで音楽活動と並行してゲーム配信・イベント出演を重ね、“観て楽しい・参加して楽しい”ステージを追及してきました。本イベントでは、その魅力を最大限に伝えるべく、よしもとゲーミングの選手・タレントらと共に、コラボトーク、ミニゲームコーナーなど様々なプログラムをお届けします。

イベント概要

OCTPATH・四谷真佑 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29501/table/4548_1_87ef577bbeb3d5bccfc66b2afbcfb446.jpg?v=202511031226 ]

この度、eスポーツ・プロゲーミングチーム「よしもとゲーミング」に加入させていただくことになりました。

学生時代から使用しているプレイヤー名「よつば」として、幅を広げて活動していきます。学生時代にも、スポンサードして頂きプロとして活動していた時期がありました。その時からeスポーツのチームに加入して活動したい気持ちがあり、ずっと抱いていた夢が叶いました。

アイドル活動とプロゲーマーという異色の活動にはなりますが、他にはいない存在になれるのではないかと自分自身の価値を感じています。どちらも本気で向き合って、沢山の方に「四谷真佑」と「よつば」を知って頂けるように頑張りたいと思います！

今からとてもワクワクしています！

プロフィール

「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生により結成された8人組ボーイズグループのメンバー。

フジテレビ「ぽかぽか」の隔週火曜日レギュラーとして出演。

ドラマへの出演もしており、活動が多岐に渡る。

スプラトゥーンの腕前は折り紙付きで、満を持して「よしもとゲーミング」に加入。

ゲーム実績:

第3回スプラトゥーン甲子園関東地区準優勝

OCTPATH 公式X：https://x.com/octpath_PR

OCTPATHYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@OCTPATH_official

よしもとゲーミングとは

「よしもとゲーミング」は、吉本興業グループが展開するプロゲーミングチームです。プロ選手の育成・支援から、タレントによるバラエティ性の高い番組・イベント制作、ゲームクリエイターとの協業まで、年齢や経験を問わず“遊ぶ・観る・つくる”をつなぐ取り組みを推進しています。

よしもとゲーミング 公式X：https://x.com/GamingYOSHIMOTO

よしもとゲーミングYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yoshimotogaming5093

株式会社FANYについて

FANYは「おもしろいを、もっと一緒に。」をミッションにプラットフォーム事業を幅広く展開する吉本興業ホールディングス傘下の事業会社です。ライブ、ラジオ、マンガ、ドラマなど、あらゆる表現手段を活用し、未発掘の才能とそれを支えるファンがジャンルの垣根を超えた相乗効果を生み出す場を提供します。私たちは、エンターテインメントの力で新たな価値を生み出し「おもしろい」を拡張していきます。

事業開始日：2021年4月26日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目18番21号

代表取締役社長：梁弘一

コーポレートサイトURL：https://fany.lol