【世界が認めた“機能美” - ケアポッド】Red Dot、iF、It Award受賞の快挙

「Carepod（ケアポッド）」が、ドイツの「Red Dot Design Award」、「iF Design Award」、

そしてアメリカの「It Award」を受賞し、世界でそのデザイン性と革新性が高く評価されました。

これらの受賞は、ケアポッドが掲げる「機能の中に宿る美しさ」という哲学が、国際的に認められた証です。

デザインの本質は“清潔を支える構造美”

ケアポッドのデザインは、見た目の美しさだけでなく、“衛生的に保てる仕組み”を中心に設計されています。フィルターを使わず、全てのパーツを簡単に分解・丸洗いできる構造は、従来の加湿器にありがちな雑菌繁殖の問題を根本から解決。この清潔を形にした機能美こそが、審査員たちの高い評価を得た最大の理由です。

デザインとテクノロジーの融合が生んだ新しい価値

ケアポッドは、見た目のスタイリッシュさよりも「人の生活を快適にするデザイン」を追求。その背景には、医療機器開発のノウハウから生まれた独自の加湿技術があります。

低温スチーム式によって安全に清潔なミストを生成し、家庭内の空気環境を最適化。“機能が美しさを生む”という理念が、世界のデザイン審査員を魅了しました。

今後の展開

ケアポッドは今後も「清潔」「安全」「快適」を柱としたプロダクトデザインを進化させ、

人々の暮らしをより健康的に、より美しくする製品開発を続けていきます。

世界が認めたデザイン哲学を、日本をはじめとする各国のユーザーへ届けることを目指しています。

低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)

製品仕様

製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：29W～170W

タンク容量：4.2L

サイズ：250×250×300mm

7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き

製品仕様

製品名：7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き(https://carepodjapan.com/products/j40ls)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：29W

タンク容量：4L

サイズ：W275 × D260 × H240mm(本体) | W350 × H450mm(スタンド)

会社概要

Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。

歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。

