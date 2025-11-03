【期間限定】焼肉＆飲み放題、枝豆食べ放題も付いて1,980円(税込2,178円)！「焼肉をアテに、軽く一杯。」牛角が“焼肉×居酒屋”スタイルを提案

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2025年11月4日(火)から11月21日(金)までの平日限定で、「焼肉酒場」メニューをご提供します。「定番焼肉盛り」と「ホルモン盛り」に、2時間飲み放題と枝豆食べ放題がセットでお１人様1,980円（税込2,178円）。平日の夜を、気軽においしくお楽しみいただけます。

近年、「焼肉を食事だけでなく、飲みの場として楽しむ」スタイルが注目を集めています。こうしたトレンドを背景に、牛角では“焼肉×居酒屋”をテーマにした「焼肉酒場」メニューを期間限定で展開します。本メニューは「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」に、2時間の飲み放題、さらに“無限枝豆”として枝豆食べ放題が付いた特別セットです。価格はお１人様1,980円(税込2,178円)で、お手頃ながら、お肉は全６種で約200グラム。お酒・おつまみまで楽しめる充実の内容です。

「選べるホルモン盛り」は、お酒との相性を考えた２種の味つけ、塩だれ＆にんにくの香り「白MIX」と、特製醤油ダレ＆黒煎り七味「黒MIX」をご用意。「焼肉をアテに、軽く一杯。」そんな一日の終わりに寄り添う時間をご提案します。

「焼肉酒場」概要

■実施期間：2025年11月4日(火)～11月21日(金) の平日限定

■実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。

※未実施店舗は「専用ページ」をご確認ください。

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。

■利用方法：スタッフに「専用ページ」画面をご提示ください

■内容：焼肉盛り / ホルモン盛り / 飲み放題 / 枝豆食べ放題

※飲み放題・枝豆食べ放題は120分/ラストオーダー90分

■価格：1,980円（税込2,178円）

「焼肉酒場」メニューのご紹介

お肉は全部で約200グラム！全６種の充実内容

■定番！焼肉盛り

「焼肉酒場」専用ページはこちら :https://www.gyukaku.ne.jp/lp/2025_yakinikusakaba/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_term=202511_sakaba_cp上記は「焼肉酒場」対象外店舗です。

ジューシーカルビ / 牛ハラミ / 豚カルビ

■選べるホルモン盛り

定番！焼肉盛り

シマチョウ / 豚ハラミ / ぼんちり

・「白MIX」 …塩だれ＆にんにくの香り

・「黒MIX」 …特製醤油ダレ＆黒煎り七味

