「DAIGOも台所」番組プロデュース「おいしい★おせち」送料無料！

朝日放送グループホールディングス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：西出 将之）のグループ会社であり、通販事業およびテレビ番組制作を行う株式会社ABCファンライフ（本社：大阪市、代表取締役社長：山本 顕輝、以下「AFL」）は、ABCテレビの人気料理番組「DAIGOも台所」がプロデュースした『おいしい★おせち』を、11月3日（月・祝）～11月9日（日）まで送料無料（当社負担）で販売いたします。

11月3日（月・祝）あさ9時55分～の「せのぶら本舗」では『おいしい★おせち』を詳しくご紹介いたします。

■商品内容

本商品は全51品の二段重でその全てを番組講師陣が監修しています。内容は「お正月にかかせないおせちメニュー（47品）」と、講師陣が考案した「お正月に食べたい贅沢な特別メニュー（4品）」で、辻調理師専門学校の先生方と山本ゆりさんの想いと美味しさが詰まった至高のおせちです。

◎お正月にかかせないおせちメニュー（47品）

・黒豆、数の子、田作り、伊達巻、海老の旨煮、鰊昆布巻、紅白なます柚子風味、安納芋きんとん など

◎お正月に食べたい贅沢な特別メニュー（4品）

・日本料理：簾達也先生「銀鮭の粕漬焼き」 ・西洋料理：大西章仁先生「牛タンシチュー」

・中国料理：川崎元太先生「炙り焼きチャーシュー」 ・山本ゆりさん「えびマヨ」

商品概要／特典・仕様

■商品概要

・コンセプト 辻調理師専門学校講師陣と山本ゆりが監修 和洋中が楽しめるオリジナルおせち

・商品名 「おいしい★おせち」

・販売価格 29,800円（税込）

・送料無料（当社負担）11月3日～11月9日まで

11月10日～は送料990円（税込）

・配送 冷凍

・２～３人前

・お届け 2025年12月29日（月）もしくは30日（火）のいずれか

■特典

・番組ロゴ入り祝箸

・先生方のメッセージ付きお品書き

・番組オリジナルデザインのお重

・番組キャラクター お正月版ペッパーさん＆ソルトさんデザインの外装箱

ここでしか手に入らない特別仕様で、お正月の食卓を華やかに彩ります。

■番組情報

「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」

月曜～金曜 ひる1時30分～1時45分(ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット)

（放送終了後、TVerで見逃し配信）

■番組HP／SNS

◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/daidokoro/

◆公式X(旧Twitter) ◆ @DAIGODaidokoro(https://x.com/daigodaidokoro)

◆公式Instagram◆ ＠daigomo.daidokoro(https://www.instagram.com/daigomo.daidokoro/)

