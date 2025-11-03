【PARCELLE JEWELRY 熊本店】11月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー熊本店(鶴屋百貨店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点物をお届けしております。

直営店パーセル ジュエリー熊本店（鶴屋百貨店 本館1階）では、冬の装いに寄り添う新作ジュエリーが登場いたします。



繊細な光を編み上げた「Mix Chain Collection（ミックスチェーン）」や、金線で宝石をひとつずつ留めた「Lien（リアン）」のピアスなど、職人技が生み出す多彩な輝きをお楽しみいただけます。

さらに11月は、ブランドを象徴するリング「Chou Chou（シュシュ）」の新型オーダー会を皮切りに、代表・品田琴恵とバイヤー・宮本陽子が来店する「Caravan（キャラバン）」、創業デザイナー・成澤泰介による「成澤DAY」、そして月末の「STONE marche（ストーンマルシェ）」など、ブランドの世界観をより深く感じていただけるイベントを開催いたします。

宝石が映す冬の光とともに、心弾むひとときを熊本店にてお過ごしください。

※ パーセルのジュエリーはすべて一点ものとなっており、使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は発表時点のものであり、商品情報や価格は予告なく変更する場合がございます。

TOPICS

■ ホリデーシーズン限定リボン ― 11月1日(金)より12月25日(水)まで

パーセル ジュエリー熊本店では、11月1日(金)よりホリデーシーズン限定のブランドリボンが登場いたしました。



シャンパンの泡を思わせる繊細なきらめきと、軽やかな透け感を持つオーガンジー素材に、ゴールドのブランドロゴをあしらった特別仕様です。柔らかな光を纏うリボンが、いつものパッケージに上品なアクセントを添えます。



こちらのリボンは、12月25日(水)までの限定展開となっております。自分自身へのご褒美として、大切な人への贈り物に。この季節だけの彩りが、あなたのジュエリーを包みます。

ホリデーシーズンに添えて■ 花の女王に魅せられて ― 熊本店より

古くから「花の女王」と称される薔薇は、その気品ある姿と香り、そして“愛の象徴”としての存在から、時代を超えて多くの人々に愛されてきました。ギリシャ神話の美の女神アフロディーテをはじめ、ローマ皇帝ネロやナポレオンの妃ジョセフィーヌ、中国の西太后など、歴史に名を残す人物たちもまた、薔薇に魅了されたと言われています。

パーセル ジュエリー熊本店では、そんな薔薇の魅力をジュエリーに映したコレクションを展開しております。薔薇色を思わせるロードライトガーネット、真紅の花弁を連想させるルビーやスピネルなど、色彩豊かな宝石たちが並びます。

秋から冬へと移ろうこの季節に、お手元で咲かせる“あなた自身の薔薇”を見つけてみませんか。店頭ではスタッフが一つひとつの石の背景や表情をご紹介いたします。

NEW ARRIVALS

薔薇の色を宿したジュエリーたち■ Mix Chain Collection ― 冬の装いに、軽やかな輝きを添えて

パーセル ジュエリー全店でリリースされた新作「Mix Chain Collection（ミックスチェーン）」が、熊本店にも豊富なラインナップで届きました。常設店としては初めてとなるほど多彩な種類と本数を取り揃え、店頭を華やかに彩っています。

デザインは、スタッド、ミラーカット、プラムなど多様なチェーンを単体または2～3種類組み合わせたものまで約20種類。1本ごとに異なる煌めきを放ちます。ブレスレットは重ねづけでも楽しめる仕立てで、ネックレスは45cm・50cm・60cmの3サイズをご用意。タートルネックや厚手のニットにも映えるバランスです。

シンプルでありながらも、チェーンそのものが主役となる存在感。光を受けて繊細に揺らめく姿は、冬の装いにさりげない気品を添えます。

ミックスチェーンネックレス＆ブレスレット：税込23,100円より(K10YG・K10WG)しなやかな光を纏う冬のチェーンスタイル■ Lien ― 揺らめく光と色を編む、冬のリアンピアス

繊細な金線で宝石を一つひとつ包み込む“シャンク巻き”の技法から生まれた、「Lien（リアン）」シリーズ。熊本店では、これまでにない多彩な配色を揃えて登場いたしました。

ターコイズ、カーネリアン、プレナイト、スイスブルートパーズ、ブラックスピネルなど、個性豊かな天然石を組み合わせたピアスは、動くたびに光を受けて揺れ、まるで花や木の実が連なったような愛らしさを放ちます。

パーセル ジュエリーでは、金線を巻いた後の先端をすべて溶接し、経年による緩みを防ぐ仕立てを採用。繊細なデザインでありながら、確かな強度と上質な安心感を兼ね備えています。

華やかさの中に抜け感を残した軽やかなデザインは、日常のスタイルにも自然に馴染みます。冬の装いに、さりげなく光を添えるジュエリーとしてお楽しみください。

JEWELRY EVENTS

リアン：税込44,000円より(K10YG・天然石・真珠)静かな光がやわらかく揺れて

熊本店では11月も季節の彩りとともにお楽しみいただけるイベントを多数ご用意しております。

序盤は、新作「Chou Chou（シュシュ）」のオーダー会や期間限定の「POP UP SHOP」を皮切りにスタート。中旬には、代表・品田とバイヤー・宮本が来店する「SHINADA & MIYAMOTO Caravan」や、限定ジュエリーが並ぶ「TRUNK SHOW」など、ブランドの世界観を間近に感じていただける催しを開催。さらに、創業デザイナー・成澤によるデザイン提案イベント「成澤 DAY」、そして月末には人気の「STONE marche（ストーンマルシェ）」で締めくくる1か月となっております。



いずれのイベントも混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（096-355-0080（直通））、店頭のスタッフ、または店長・中村のインスタグラムDM（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）までお気軽にお問い合わせください。

■ 新型Chou Chou オーダー会 ―11月3日(月・祝)～11月5日(水)

パーセル ジュエリーを代表する人気シリーズ「Chou Chou（シュシュ）」に、新しいデザインが登場いたしました。

「シュシュ」は、極小の爪で宝石を一粒ずつ丁寧に留め、まるで光が指先を流れるような繊細なきらめきを描くリングです。宝石の大きさや高さまで緻密に計算された配置により、しなやかで心地よい着け心地を実現しています。

新型では、石の配置バランスを見直し、幅をわずかに絞ることで重ねづけにも映える軽やかなフォルムに仕立てました。指先に自然と馴染む華やかさを保ちながら、より洗練された印象をお楽しみいただけます。

そしてこのたび、熊本店では新型「Chou Chou（シュシュ）」のオーダー会を開催いたします。

すべて熊本店限定の配色でご用意しており、各配色1点ずつの特別な展開となります。期間は11月3日(月・祝)から11月5日(水)までの3日間です。

熊本店ならではの特別な催しとなりますので、ぜひご予約のうえご来店ください。ご予約・お問い合わせはお電話（096-355-0080〈直通〉）、店頭スタッフ、または店長・中村（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）のインスタグラムDMまでお願いいたします。おすすめの時間帯などもご案内いたします。

なおすべて職人の手作業による製作のため、お渡しまでにおよそ3か月ほどお時間を頂戴いたします。

Chou Chou Special Order Event

◯ 開催期間：2025年11月3日(月・祝)～11月5日(水)

※ オーダー数が多い場合、期間中でも受付を終了する場合がございます。

新型シュシュ：税込144,100円より（K10YG・K10WG・K10PG・ダイヤモンド・天然石）

◯ 武田来熊！

オーダー会初日の11月3日(月・祝)には、POP UP SHOPのメンバーとして多くの方に親しまれてきた武田（@karin_parcelle(https://www.instagram.com/karin_parcelle/)）が熊本店に来店いたします。明るい笑顔とともに、新しい「シュシュ」の魅力をご紹介いたします。

現在は本部マーチャンダイザーの他、ブランドモデルも務めている武田果林■ POP UP SHOP ― 11月12日(水)より11月18日(火)まで

鶴屋百貨店 本館1階イベントスペースにて、パーセル ジュエリーのPOP UP SHOPを開催いたします。

期間は11月12日(水)から11月18日(火)までの7日間。鶴屋百貨店での開催は本年最後となります。

今回のPOP UP SHOPでは、パーセル ジュエリー熊本店とは異なる限定デザインや特別仕様のジュエリーをはじめ、通常はご覧いただけない一点物のコレクションも登場。イベントならではのラインナップを取り揃えております。



同じフロアにあるパーセル ジュエリー熊本店とPOP UP SHOPを行き来しながら、ブランドの世界観を一挙にお楽しみいただける1週間です。

スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

POP UP SHOP限定コレクション(一部)前回のPOP UP SHOP(2025年6月撮影)■ SHINADA & MIYAMOTO Caravan ― 11月15日(土)

月に一度、パーセル ジュエリーの創業メンバーたちが各店舗を訪れる特別なイベント「Caravan（キャラバン）」。今月は11月14日(金)に開催いたします。

創業以来のメンバー、ジュエリーのプロフェッショナルたちが、ブランドの成り立ちや想いをお伝えしながら、お客様一人ひとりとじっくりお話しながら、世界に一つだけのオリジナルジュエリーをお仕立てして参ります。

今回は、PARCELLE JEWELRY 代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）と、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）がそろって来店。豊富な経験と確かな審美眼をもとに、オーダーやリフォーム、メンテナンスのご相談まで幅広く承ります。

ゆったりとご案内するため、ご予約をおすすめしております。ぜひこの機会に、パーセル ジュエリーが大切にしている“心に寄り添うジュエリー”の世界をご体感ください。

フルオーダージュエリー(一部)宮本陽子(左)、品田琴恵(右)■ TRUNK SHOW ― 11月20日(木)・21日(金)

まだ一般販売前の新作ジュエリーや、限定コレクションをいち早くご覧いただける特別な2日間「TRUNK SHOW（トランクショー）」を、11月も開催いたします。熊本店では、月内でもっとも多彩なジュエリーに出会える貴重な機会となっております。

今回の注目は、人気シリーズ「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」に新たに加わった4mmサイズ。これまでの6mm・8mm・10mmに比べ、より軽やかで日常に寄り添う“ミニモザイク”として登場いたします。

PARCELLE JEWELRYのパヴェは、単なる石留めではなく、地金の余白までも計算された職人技の結晶。指先ほどの小さな世界に、17石のダイヤモンドとカラーストーンを一石ずつ丁寧に留め、光の粒が重なり合うことで生まれる奥行きと色彩のハーモニーを描き出しています。

小ぶりながらも確かな存在感を放ち、他のリングと重ねても自然に馴染む仕立て。“日常のパヴェ”として、気負わずに楽しめる新しいモザイクのかたちです。

4mmサイズ ポンポネモザイク ：価格はスタッフまでお問い合わせください(K10YG・天然石・ダイヤモンド)4mmサイズのポンポネモザイク(右)と6mmサイズの重ねづけ■ 成澤 DAY ― 11月28日(金) ― メインデザイナーがあなたのジュエリーを

パーセル ジュエリー熊本店では、ブランド創業者であり、現在もメインデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）を迎えた特別イベント「成澤 DAY」を開催いたします。ブランドの立ち上げから全コレクションのデザインを手がけてきた成澤が、カラーストーンやジュエリーデザインの魅力を直接お伝えいたします。

当日は、成澤自らが選び抜いた宝石をもとに、お客様一人ひとりの想いやスタイルに合わせたデザイン提案を行います。普段は見られない製作やデザインへのこだわり、買い付けの裏話など、ブランドの世界観をより深く感じていただける貴重なひとときです。

出品予定のジュエリーやルースは、熊本店のインスタグラムで後日お知らせいたします。一点ものの新作やデザインサンプルなど、このイベントだけの特別なアイテムにぜひご期待ください。



成澤DAYでは、お一人お一人と丁寧にお話ししながらご案内いたしますため、ご予約のお客様を最優先にご案内しております。混雑状況により、ご予約されてもお待ちいただく場合もございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

■ 成澤DAY at PARCELLE JEWELRY 熊本店

○ 開催日：2025年11月28日(金)

○ 会場：PARCELLE JEWELRY 熊本店

○ ご予約・お問い合わせ：096-355-0080 （直通）または @fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/) まで

成澤泰介■ STONE marche ― 11月29日(土)・30日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

秋が深まり、街に冬の気配が漂い始めるこの季節。11月のストーンマルシェでは、そんな移ろう季節の空気に寄り添うような、繊細なグラデーションや豊かな個性を宿したルースを揃えました。

薔薇の花弁を思わせる奥行きある輝きのスモーキークォーツ、希少な宝石質アンデシン、そして今月の誕生石トパーズ。ローズカットのロンドンブルートパーズや、淡いピンクを帯びたインペリアルトパーズなど、多彩なラインナップでご紹介いたします。

ほかにも、カーヴィングが施された含浸ルビーや、紫と緑のコントラストが美しいルビーインゾイサイト、マロンカットのイエローベリル、鮮やかなスペサタイトガーネット、そしてシラーが浮かぶチェスカットのラブラドライトなど、宝石一つひとつに異なる表情が宿ります。

11月を締めくくるストーンマルシェ。熊本店の店頭で、お気に入りのルースを手に取りながら、お仕立てのご相談も承ります。あなただけの“運命の一石”を、ぜひ見つけにいらしてください。

パーセル ジュエリー熊本店

11月の誕生石：ローズカットのロンドンブルートパーズ

パーセル ジュエリー熊本店は九州2店目の常設店として2024年4月にオープンいたしました。熊本のお客様と末長くお付き合いいただけるよう、上質なジュエリーと心地よい接客を通じて、皆様の日常に彩りを添えることを目指しております。どうぞ一度お立ち寄りください。

◯ 店長：中村（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）

◯ 店舗：〒860-8586 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：096-355-0080（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/

◯ 営業時間：10:00より19:00まで(金・土は19:30まで)

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をお楽しみいただいております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセル ジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)