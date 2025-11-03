写真集『吉永小百合』サイン本お渡し会 12月14日（日） 開催決定！ 篠山紀信氏が贈る、時を超える究極の美

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、創立80周年記念企画として日本を代表する国民的女優 吉永小百合さんの、色褪せない珠玉のメモリーと時を超える美しさを収録した、写真集『吉永小百合』を11月27日（木）に発売します。撮影は、稀代の写真家、篠山紀信氏。篠山氏が生前撮りためた、詩情あふれる影像と出演映画124作品（映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」まで）の印象的なスチール写真で構成された、今だからこそ届けたい究極の美をおさめた1冊です。

吉名小百合さん サイン本お渡し会開催

写真集の刊行を記念して、吉永小百合さんによるサイン本お渡し会を開催します。下の詳細を確認のうえ、ふるってご応募ください。

応募方法・詳細はこちら :https://www.kateigaho.com/article/detail/180046

【応募要項】

■日時：2025年12月14日（日）

13時30分開場／14時15分開始／15時30分終了予定

■会場：都内ホテル

■募集人数： 50名様

■参加費：お一人様3万3,000円 (サイン入り写真集1冊、ケーキにコーヒーまたは紅茶を含む）

【応募締め切り】

2025年11月16日（日）

今だからこそ届けたい究極の美

映画作品より

2025年10月31日より劇場公開中の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」からも、名場面の写真を収録しています。○ 映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」https://www.teppen-movie.jp/(https://www.teppen-movie.jp/)

書籍概要

写真集『吉永小百合』

■発売：2025年11月27日（木）

■定価：25,000円（税込）

■判型：B4変・上製／208ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10146581.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418256032