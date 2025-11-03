[新商品発売]カナダ発の鶏白湯ラーメンを提供する「RYUS NOODLE BAR Tokyo Craft」が、構想開発1年のオリジナルつけ麺2種類を発売開始！！

株式会社プライムアイ

株式会社プライムアイ（本社：東京都中央区日本橋兜町、代表取締役：山田正太）は、構想開発に1年を費やして完成したオリジナルつけ麺2種の発売を開始しました。日本発祥のつけ麺をカナダ発の鶏白湯ラーメンブランドとして、他にはないオリジナリティのある商品に仕上げました。

会社・事業の沿革

株式会社プライムアイは、2024年1月に設立され、飲食店運営および飲食店コンサルティング、人材育成セミナーなどのサービスを提供しています。2024年11月、東京都日本橋蛎殻町に、鶏白湯ラーメン専門店の「RYUS Noodle Bar Tokyo Craft」を出店しました。本ブランドは、84 Global Foods Ltd.（所在地：カナダ トロント 代表：高橋隆一郎）が、2013年にカナダのトロントに本店を構え、2018年と2024年に、新横浜ラーメン博物館へ逆輸入ラーメンとして出店し、連日行列ができた人気のラーメン店です。 本ブランドの日本ライセンスを持つ株式会社プライムアイが東京に常設店を構えるにあたり「Tokyo Craft」と銘打ち、カナダ本店の味をベースに、更に日本人の味覚に合うように味の輪郭をはっきりとさせたメニューにリニューアルしました。ベジポタ鶏白湯ラーメン（塩、醤油、味噌）をメイン商品として、つけ麺、担々麺、まぜそば、油そば等の商品も鶏白湯仕立てで開発し提供しています。今後も自慢の鶏白湯スープを使用した商品および本店を構えるカナダを想起できるような商品を開発し、多くのお客様に喜ばれるような店舗運営を行ってまいります。

新商品の概要

ポルチーニクリーム鶏白湯つけ麺（味噌）

カナダトロント本店外観新横浜ラーメン博物館2018年出店時東京日本橋蛎殻町TokyoCraft外観鶏白湯ラーメン（塩）鶏白湯ラーメン（醤油）鶏白湯ラーメン（味噌）

[ポルチーニクリーム鶏白湯つけ麺（味噌）]は、ポルチーニ茸を使用したクリームソースに、味噌ダレの鶏白湯スープを合わせ仕立てた逸品。エリンギ、トリュフ醤油ソースを使い、きのこ3種で秋らしさを感じさせるメニューです。トッピングの角切り鶏チャーシューが更に旨みを加えます。

海老トマトクリーム鶏白湯つけ麺（塩）

[海老トマトクリーム鶏白湯つけ麺（塩）]は、オマール海老を使ったトマトクリームソースに、塩ダレの鶏白湯スープを合わせ仕立てた逸品。当店としては初の魚介系具材の海老をメインに、玉ネギ、トマトマリネ、青海苔が、食感と風味のアクセントになって最後まで楽しめます。

リゾット専用ご飯

[リゾット専用ご飯]は、つけ麺を最後まで楽しんでいただけるように開発した商品。「バーミキュラ ライスポット」で炊いた国産米に、パルメザンチーズ、バジル、パセリをトッピングしていて、麺を食べ終わった後のスープに入れるとチーズリゾットのように楽しめます。

今後の展開

ポルチーニクリーム鶏白湯つけ麺（味噌）海老トマトクリーム鶏白湯つけ麺（塩）

株式会社プライムアイは、今後も飲食事業を通じて、経営理念である感動の創造と共有の実現に取り組んでまいります。また、フランチャイズ本部事業の展開なども計画しており、これからも革新的な取り組みを続けていきます。

店舗情報

東京日本橋蛎殻町TokyoCraft外観[RYUS NOODLE BAR Tokyo Craft]

住所：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-9-5 大鷲ビル1F

連絡先：03-5843-6450

営業時間：

・月曜～金曜 11:00-15:00/17:00-21:30

・土曜 11:00-15:00

・日曜 定休日

※ラストオーダーは30分前

席数：カウンター10席

公式Instagram：@RNB_TC

公式X（旧Twitter）：@ryus_tc

カナダ本店

カナダトロント本店外観[RYUS NOODLE BAR on broadview]

住所：786 Broadview Ave, Toronto, ON M4K 2P7 Canada

公式HP：https://ryusnoodlebar.com/

公式Instagram：ryus_noodle_bar

会社概要

会社名：株式会社プライムアイ

代表者：代表取締役 山田正太

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町17-2 兜町第6葉山ビル4F

設立：2024年1月

事業内容：飲食店の経営、管理、コンサルティング、セミナー事業等。

HP：https://www.prime-i.jp