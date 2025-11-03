「徳光和夫 人生の名曲に喝采を！コンサート」来春開催決定！

「徳光和夫 人生の名曲に喝采を！コンサート」が2026年4月24日（金）に東京国際フォーラム ホールAで開催されることが決定した。徳光和夫はニッポン放送の番組「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（毎週土曜午前５時～７時４０分）を長年担当し、パーソナリティとして得意分野である音楽をメインに、スポーツ＆ニュース、人情噺を盛り込み、リクエスト曲をたっぷり紹介している。2025年は番組15周年を迎え、同時に“昭和100年”という節目の年ということもあって、2025年4月に「昭和100年！人生の名曲に喝采を！コンサート」を開催。豪華出演者が名曲の数々を披露し、大盛況のうちに幕が下ろされた。

そして、「また開催してほしい」という多くの声に応え、「私たちの時代、私たちの人生に寄り添ってくれた名曲たちに喝采を！」というテーマを掲げて2026年4月に「徳光和夫 人生の名曲に喝采を！コンサート」として開催されることが決定した。





多くの名曲を生み出したソングライターで歌手としても活躍する小椋佳、徳光と公私共に付き合いの長い堺正章は今年（2025年）に続いて出演を快諾。銀座コリドー街のシャンソニエで初めて生歌を聴いて号泣して以来、その歌声に惚れ続けているクミコ。「魅せられて」をはじめ、多くの名曲を生み出してきたジュディ・オング。最近は台湾などアジア圏での公演が多く、多忙な中、スケジュールを調整して出演が決定した。

司会者としての見事な手腕はもちろん、徳光が歌手としても大好きだと公言している上沼恵美子。高い歌唱力と表現力で“歌怪獣”と呼ばれている島津亜矢。1992年発売の「最後の雨」がEXILE ATSUSHIやJUJUなど、次々にカバーされ再び注目度が高まっている中西保志。「大阪で生まれた女」など、独特の歌声で根強い人気を誇るBORO。そして、徳光の最近の“推し”でもある純烈、ベイビーブー、タブレット純も出演する。

司会は徳光和夫と「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」で徳光のパートナーを務めているフリーアナウンサーの石川みゆき。徳光とは立教大学放送研究会の先輩後輩に当たる、ラジオパーソナリティの上柳昌彦も応援に駆けつける。

「日本にはこんなに素晴らしい歌手がいる。我々は彼らの歌う人生の名曲に励まされ「また明日も頑張ろう」と日々を生きていく。そんなひと時をお届けしたい」というのが、司会者 徳光和夫の思いです。

日本でラジオ放送が始まって１００年。 ラジオから流れた名曲は、時を超え、ジャンルを超え今に生きています。『人生の名曲』をキーワードに 来春、有楽町で ラジオから流れた”人生の名曲”が甦ります。

なお、チケットの最速先⾏が本⽇ 11⽉ 3⽇（月・祝）AM 10:00 より開始。

詳細は公式ホームページ（https://jmkconcert.com)にて。





公演名：徳光和夫 人生の名曲に喝采を！コンサート2026

出演：小椋 佳 上沼恵美子 クミコ 堺 正章 島津亜矢 ジュディ・オング

純烈 タブレット純 中西保志 ベイビーブー BORO （五十音順）

徳光和夫 石川みゆき 上柳昌彦

公演日：2026年4月24日(金)開場15時00分、開演16時00分

会場：東京国際フォーラム ホールA

チケット料金：全席指定 12,000円（税込）

【チケット先⾏発売中】

キョードー東京 0570-550-799（オペレーター対応:平⽇ 11:00～18:00/⼟⽇祝 10:00～18:00）

https://tickets.kyodotokyo.com/kassai

イープラス https://eplus.jp/kassai/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/kassai/

ローソンチケット https://l-tike.com/kassai/

主催・企画制作 人生の名曲に喝采を！コンサート2026実行委員会

キョードー東京 TEL 0570-550-799 (平日11:00～18:00/土日祝10:00～18:00)

公式ホームページ https://jmkconcert.com