『妄想総理シリーズとは？』-笑いと風刺で社会を映す人気連作

株式会社リリパット

◆作品概要

『妄想総理シリーズ』は、日常の小さな出来事や社会問題を“総理”という立場から描く異色のショートストーリー集。

「家族編」「職業編」「異次元編」「有名人編」「ファンタジー編」など、多彩な世界観を通して、現代社会を柔らかく風刺します。

◆キャンペーン

妄想総理シリーズ異次元編の続編第1号『もしもネットが総理になったら』を11月4日から6日までの

3日間無料配信！

◆シリーズの魅力

・どんな人でも“自分ごと”として読めるテーマ

家庭・職場・社会の構造をユーモラスに映すことで、読む人それぞれに“気づき”が生まれる。

・1話10分で読めるショート構成

忙しい人にも最適。通勤時間や就寝前のリラックス読書にもおすすめ。

・世代を超えて楽しめる

親世代には共感を、若者には“社会ってこうかも”という発見を、そして子どもには“笑いながら考える”入り口を。

◆作品が生まれたきっかけ

作者のひらかわゆうき氏は、長年にわたり幼児教育・保育の現場に携わってきた教育者。

保護者や子どもたちとの関わりの中で見えてきた「人の強さと弱さ」を、もっと多くの人に伝えたいという思いから本シリーズを構想。

◆これまでの代表的な総理たち

ママ総理：家庭の“政策決定”で右往左往する、すべての母親に贈る物語。

ばあば総理：人生経験をもとに“国家の知恵”を説く、温かな笑いと涙の一作。

AI総理：AIが政治を動かす未来を描いた、哲学的ユーモア編。

宇宙人総理：地球を客観視しながら“人間らしさ”を問い直す異次元の代表作。

サンタ総理：贈り物とは何かを考えさせる、夢と希望のファンタジー編。

◆著者コメント

「このシリーズの登場人物たちは、実は“私たち自身”の鏡なんです。

ママ総理も、AI総理も、心の中の“もう一人の自分”かもしれません。」

◆書誌情報

・タイトル：『妄想総理シリーズとは？』

・著者：ひらかわゆうき（Yuki Hirakawa）

・配信形態：Amazon Kindle（電子書籍）

・シリーズ構成：家族編／職業編／異次元編／有名人編／ファンタジー編