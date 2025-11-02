『妄想総理シリーズとは？』-笑いと風刺で社会を映す人気連作
◆作品概要
『妄想総理シリーズ』は、日常の小さな出来事や社会問題を“総理”という立場から描く異色のショートストーリー集。
「家族編」「職業編」「異次元編」「有名人編」「ファンタジー編」など、多彩な世界観を通して、現代社会を柔らかく風刺します。
◆キャンペーン
妄想総理シリーズ異次元編の続編第1号『もしもネットが総理になったら』を11月4日から6日までの
3日間無料配信！
◆シリーズの魅力
・どんな人でも“自分ごと”として読めるテーマ
家庭・職場・社会の構造をユーモラスに映すことで、読む人それぞれに“気づき”が生まれる。
・1話10分で読めるショート構成
忙しい人にも最適。通勤時間や就寝前のリラックス読書にもおすすめ。
・世代を超えて楽しめる
親世代には共感を、若者には“社会ってこうかも”という発見を、そして子どもには“笑いながら考える”入り口を。
◆作品が生まれたきっかけ
作者のひらかわゆうき氏は、長年にわたり幼児教育・保育の現場に携わってきた教育者。
保護者や子どもたちとの関わりの中で見えてきた「人の強さと弱さ」を、もっと多くの人に伝えたいという思いから本シリーズを構想。
◆これまでの代表的な総理たち
ママ総理：家庭の“政策決定”で右往左往する、すべての母親に贈る物語。
ばあば総理：人生経験をもとに“国家の知恵”を説く、温かな笑いと涙の一作。
AI総理：AIが政治を動かす未来を描いた、哲学的ユーモア編。
宇宙人総理：地球を客観視しながら“人間らしさ”を問い直す異次元の代表作。
サンタ総理：贈り物とは何かを考えさせる、夢と希望のファンタジー編。
◆著者コメント
「このシリーズの登場人物たちは、実は“私たち自身”の鏡なんです。
ママ総理も、AI総理も、心の中の“もう一人の自分”かもしれません。」
◆書誌情報
・タイトル：『妄想総理シリーズとは？』
・著者：ひらかわゆうき（Yuki Hirakawa）
・配信形態：Amazon Kindle（電子書籍）
・シリーズ構成：家族編／職業編／異次元編／有名人編／ファンタジー編