Aurora Mobile、DXPO福岡2025にEngageLabとGPTBotsを出展し、日本企業のデジタルトランスフォーメーションを加速

オムニチャネル顧客エンゲージメントおよびエンタープライズAIソリューションのリーディングプロバイダーであるAurora Mobile Limited（NASDAQ: JG、以下「Aurora Mobile」または「当社」）は、マリンメッセ福岡で開催された営業・マーケティング分野のデジタルトランスフォーメーション（DX）をリードする展示会「DXPO福岡2025」（10月10日～11日開催）に出展しました。Aurora Mobileは、日本企業が効率性、顧客エンゲージメント、業務卓越性の新たなレベルを実現するために設計された主力プラットフォーム「EngageLab」と「GPTBots」を紹介しました。

DXPO 福岡 2025｜Aurora Mobile ブースで来場者と熱く交流中

DXPO福岡2025には、製造、IT、ヘルスケア、不動産、金融、物流、小売など、幅広い業界から影響力のある意思決定者が集結しました。会期中、Aurora Mobileのブースは、顧客対応と社内業務の両面でAIと自動化を活用するための実践的な戦略を模索するビジネスリーダーの注目を集めました。

来場者の共通の目標は、AIと自動化を活用し、よりスマートな顧客エンゲージメント、効率的な業務運営、測定可能なビジネス成果を実現することでした。多くの参加者が、マルチチャネルマーケティングの自動化、インテリジェントなカスタマーサービスエージェント、AI駆動型ナレッジ管理の導入に強い関心を示し、営業サポートの最適化、顧客体験の向上、多言語コミュニケーションの効率化、社内ナレッジ管理の改善、ワークフロー効率の加速といった独自のビジネス課題に対応するソリューションを求めていました。

EngageLabのフルカスタマーライフサイクル対応オムニチャネルマーケティングオートメーション機能と、GPTBotsのエンタープライズグレードAIエージェントビルダーは、これらの課題解決力において大きな注目を集めました。ライブデモンストレーションでは、EngageLabがAppPush、WebPush、Eメール、SMS、WhatsAppなどのチャネルを横断し、パーソナライズされたデータ駆動型キャンペーンをどのようにオーケストレーションできるかを紹介。一方、GPTBotsは、高度なマルチエージェントアーキテクチャにより、複雑なコーディングなしで、顧客サポート、多言語コミュニケーション、契約管理、ナレッジ検索、自動プロセス統合のためのインテリジェントエージェントを展開できる点で際立っていました。

Aurora Mobileの日本カントリーマネージャーである丁星は次のように述べています。「日本企業は、AIを外部エンゲージメントだけでなく、よりスマートなナレッジ検索、異種システムの統合、複雑なワークフローの自動化を通じて、根本的に社内効率を向上させることにもますます注力しています。DXPO福岡では、製造、IT、不動産、ホスピタリティなど多様な業界のリーダーと深い議論を交わしました。彼らのフィードバックは、EngageLabとGPTBotsが、日本の進化するビジネス環境に合わせた安全でスケーラブル、かつ革新的なデジタルトランスフォーメーションを提供する上で、独自の強みを持っていることを再確認させてくれました。」

Aurora Mobileは、先進技術、現地の専門知識、顧客中心のアプローチを通じて、日本企業を支援することに今後も注力します。当社は、企業が効率性、成長、顧客満足度の新たなレベルを実現できるよう、研究開発と現地パートナーシップへの投資を継続します。

EngageLabおよびGPTBotsの詳細については、www.engagelab.com および www.gptbots.ai をご覧ください。

Aurora Mobile Limitedについて

2011年設立のAurora Mobile（NASDAQ: JG）は、中国における顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジーサービスのリーディングプロバイダーです。創業以来、安定かつ効率的なメッセージングサービスを企業に提供し、先行者利益を活かしてモバイルメッセージングサービスの主要プロバイダーへと成長しました。顧客リーチやマーケティング成長への需要拡大に対応し、クラウドメッセージングやクラウドマーケティングなどの先進的なソリューションを開発。さらに、AIやビッグデータを活用したマーケティングテクノロジーソリューションにより、企業のオムニチャネル顧客リーチとインタラクション、デジタルトランスフォーメーションを支援しています。