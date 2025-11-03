【本日発行】表紙には宮下貴浩・私オム ＆ 藤原歌劇団　岡昭宏・小林厚子が登場！　シアター情報誌「カンフェティ」12月号発行

ロングランプランニング株式会社

「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」12月号 vol.251 を2025年11月3日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。

2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。

毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。

宮下貴浩×私オム プロデュースは、俳優の宮下貴浩と脚本家・演出家の私オムが2018年よりオリジナル作品を上演するプロデュース企画。記念すべき第10回公演に向けて、そのテーマや出演者について語ります。

藤原歌劇団は日本で最も歴史あるオペラカンパニー。来年上演の『妖精ヴィッリ』に出演する岡昭宏と、『カヴァレリア・ルスティカーナ』に出演する小林厚子に、1時間という意外と気軽な上演時間の両作品について、その見どころを聞きました。

ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。

ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。

今月のPICK UPインタビュー

○宮下貴浩 & 私オム

宮下貴浩×私オム プロデュース 第10回記念公演 舞台『許溶のとき ‐kyoyō no toki‐』

○梅津瑞樹

舞台『フォールポイント』

○笹森裕貴

『ロボコォォォン！ -ROBOT COOONTEST!-』

○中村誠治郎 & 村田 充 & 水木英昭

水木英昭プロデュース vol.29『レイジーミッドナイト 2025』

○稲葉賀恵 & 一川 華

ポウジュ Vol.2『Downstate』

○川崎愛香里 & 平賀勇成

舞台『ビルシャナ戦姫 ～源平飛花戯曲～（げんぺいひかぎきょく）』

○新木宏典 & 河相我聞

Reading Act『スクルージと呼ばれた男』

○保坂 萌 & 九条ジョー & 高野 渚

吉本興業×オフィスPSC 舞台『PROPS！』

○杉山 夕 & 牧之内大輔 & 細丼和也

アフリカ座 第26回本公演『あさぎもん』

○演劇集団プロジェクト動

プロジェクト「動」プレゼンツ『この世の果てまでも 生死のはざまで君を待つ』／『縄文のひびきライブ』

○足立真里亜 & 二山治雄

東京バレエ団『くるみ割り人形』全２幕

○岡 昭宏 & 小林厚子

藤原歌劇団公演『妖精ヴィッリ & カヴァレリア・ルスティカーナ』

○畑野圭慧

『畑野圭慧 with シネマティックストリングス 2025 光響 -Echoes of Light-』

シアター情報誌「カンフェティ」について

シアター情報誌「カンフェティ」

＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞

▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜

▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション

▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー

▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など

合計1,500ヵ所超

設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php）



＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞

▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行

▪発行部数：5万部／2ヵ月

▪形態：両A面、A5・12ページフルカラー

▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など

▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。



所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地

代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)

設立年：2004年2月20日

資本金：3千万円



主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行

チケット販売サイト「カンフェティ」の運営

その他興行支援、イベント主催者のサポート業務

旅行業

ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営

URL：https://longrun.biz/