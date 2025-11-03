【日経トレンディ 2026年ヒット予測 第18位】「旧奈良監獄」が奈良観光の新たな魅力に！「奈良監獄ミュージアム」と「星のや奈良監獄」が2026年ヒット予測にランクイン

星野リゾート旧奈良監獄 表門

この度、星野リゾートが国の重要文化財「旧奈良監獄」の保存活用事業として新たに展開する「奈良監獄ミュージアム」と「星のや奈良監獄」が、日経トレンディ「2026年ヒット予測ランキング」第18位にランクインしました。本事業では、旧奈良監獄を、単なる歴史的遺産として留めることなく、深い歴史的価値と現代の文化体験が織りなす、唯一無二の空間を創ります。これにより、奈良観光に新たな魅力を創出するとともに、本事業の運営から生まれる観光収益をもって、この重要文化財を維持・継承していくことを目指します。

■奈良監獄ミュージアム（日帰り施設）旧奈良監獄 表門

「旧奈良監獄」は、明治政府によって計画された五大監獄のうち、唯一現存する貴重な建築物です。 当館は、この歴史的建造物の保存を担うとともに、その建築美や歴史的価値を未来へと継承していくための拠点となることを目指します。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。訪れる人が、自らと対話し、生き方をも見つめ直すきっかけを提供する、新たなミュージアムのあり方に挑戦します。（2026年4月27日開館予定）

所在地 ：奈良県奈良市般若寺町18

開館時間：9:00～17:00（最終入館 16:00）

定休日 ：なし ＊メンテナンス休館あり

料金 ：大人 2,500円～

URL ：https://hoshinoresorts.com/nara-prison-museum/ja

■星のや奈良監獄（宿泊施設）星のや奈良監獄 イメージ

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」は、日本で初めて国の重要文化財の旧監獄を活用したラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」を2026年に開業します。当施設は、星野リゾートと旧奈良監獄保存活用株式会社による協定書の締結に基づき、旧奈良監獄の赤れんが建造物の魅力を最大限に活かした空間で、非日常かつラグジュアリーな滞在を提供します。

（2026年開業予定）

所在地：奈良県奈良市般若寺町18

客室数：48室

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/sp/hoshinoyanaraprison/

※旧奈良監獄とは旧奈良監獄 外観

旧奈良監獄は、1908年（明治41年）に近代化を目指した国の一大プロジェクトとして誕生しました。設計者は、数多くの裁判所や監獄の建設に関与した山下啓次郎（けいじろう）氏です。1946年（昭和21）年には「奈良少年刑務所」と改名し、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献しました。その後、歴史的価値と美しい建築の意匠が高く評価され、2017年（平成29年）に、国の重要文化財に指定されています。

