「医療・介護現場が変わる！生成AI実践活用術」と題して、東日本税理士法人 代表社員 所長 長 英一郎氏によるセミナーを2025年12月8日(月)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

医療・介護現場が変わる！

生成AI実践活用術

～バックオフィスから臨床現場まで、先進事例に学ぶ効率化の秘訣～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25526

[講 師]

東日本税理士法人 代表社員 所長 長 英一郎 氏

[日 時]

２０２５年１２月８日（月） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

医療・介護業界でも生成AIの活用が急速に進んでいます。本講演では、全国の医療機関・介護施設での実践事例をもとに、バックオフィス業務の効率化から臨床現場での具体的活用法まで、現場ですぐに使えるノウハウを紹介します。厚生労働省ガイドラインに準拠した安全な運用方法、コスト削減効果、そして導入から横展開までの成功パターンを詳しく解説。「AIは難しそう」「セキュリティが心配」という不安を解消し、明日から始められる実践的な活用術をお伝えします。



１．なぜ今、医療・介護現場で生成AIなのか

・人手不足と業務効率化の現実

・先進施設が実現している経営効果

・弁護士・税理士費用削減の具体例



２．安心・安全な導入のための必須知識

・厚生労働省ガイドライン2025年版のポイント解説

・医療情報を扱う際のセキュリティ対策

・オンプレミス環境での活用選択肢



３．バックオフィス業務革新の実践事例

・財務分析・診療報酬改定資料の音声化活用

・議事録作成・プレゼン資料自動生成

・求人票作成・SNS運用の自動化



４．臨床現場での活用法

・褥瘡写真AI判定・音声入力システム

・献立表作成・退院サマリー作成支援



５．導入から横展開まで～失敗しない実装戦略

・少人数チームから始める段階的導入法

・継続的活用のための実例発表会



６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。