小児科特化のオンライン診療「あんよ」2025年11月から宮城県の子ども医療費助成制度の適用が可能に！

ジークス株式会社

小児科にかかりたい親子と在宅で働く医師をつなぐオンライン診療サービス「あんよ」を運営するジークス株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：村上嘉一、以下当社）は、2025年11月から宮城県の子ども医療費助成制度の適用が可能になりましたのでご案内いたします。（※）

今後も子ども医療費助成制度の適用地域を拡大してまいります。

「あんよ」サービスサイト：https://www.annyo.jp/

（※）あんよに所属する一部の医師が対象になります。

■「あんよ」概要とエリア拡大について

「あんよ」は、小児科にかかりたい親子と在宅で働きたい医師をつなぐオンライン診療サービスです。本サービスは2度の実証実験を経て、2023年6月から当社が拠点を置く愛知県内で正式に開始いたしました。

各地で続く小児科医不足と小児科の混雑による待ち時間の発生、手足口病やマイコプラズマ肺炎など感染症に対する予防の観点から、対面診療とオンライン診療の使い分けが徐々に浸透し、特に常備薬の処方箋の取得や、登園許可証の取得がオンラインで簡潔に完了するなどと好評をいただいており、子育て世帯の負担を軽減できるとしてあんよonlineサービスの活用が急激に広まっています。

お住まいの住所を登録すると、医療証に対応した医師が表示されます。

■子ども医療費助成が使える都道府県

上記以外の都道府県のユーザー様もシステム料無料であんよをご利用いただけます。

その他地域の子ども医療証をお持ちの方に関しては、行政窓口での簡単な手続き（償還払い手続き）で子ども医療費助成制度が適用されます。

一時的な自己負担（クレジットカードにてお支払い）をしていただき、診療後に還付の手続きをしていただくことで負担額が返金されます。

■会社概要

会社名：ジークス株式会社

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1－3 JRゲートタワー27F 名古屋大学オープンイノベーション拠点

設立日：2019年9月

資本金：1億円

代表者：代表取締役社長CEO 村上 嘉一

事業内容：オンライン診療システム「あんよ」の開発・運営

URL：コーポレートサイト https://www.gecs.tech/

サービスサイト https://www.annyo.jp/