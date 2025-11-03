茨城県水戸市 「魚菜遊膳 さくら亭」があとつぎ募集中！

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬 悠一）は、茨城県水戸市 「魚菜遊膳 さくら亭」のあとつぎ公募を開始することをお知らせします。

詳細を見る :https://batonz.jp/learn/18442/

＊記事の内容は2025年11月3日公開時点のものです。最新情報や詳細情報は交渉内で確認してください。

茨城県水戸市「魚菜遊膳 さくら亭」のストーリー

茨城県の水戸駅から車で5分ほどのところにある寿司屋「魚菜遊膳 さくら亭」。店主の櫻井さんは1982年、26歳の時にお店をはじめ、約40年にわたり事業を続けてきました。

茨城県大洗町にあるご実家の近くには卸売市場があり、学生時代から家族のために夕食を作ったり、市場の魚屋さんで配達の手伝いをしたり、料理や魚が身近にある環境で育ちました。

卒業後すぐに埼玉県内の寿司屋で3年間の見習いを経て、東京赤坂の寿司屋で修業をしました。人気メニューでもある卵焼きは、寿司屋で学んだ知識と技術をベースに、櫻井さんが長年かけて創り出した至高の一品です。

寿司職人として一人前になった頃、奥様と結婚。奥様の実家の空きスペースで寿司屋を開業したのが「鮨処 櫻井」の始まりでした。他の寿司屋との差別化を図るため、当時弁当を作る寿司屋はほとんどいない中、弁当事業をスタートしました。注文のあった近隣の事業所へ、昼食として弁当を配達するサービスが好評を博し、お店は大きく成長しました。

魚菜遊膳 さくら亭外観

その後は近所の高校から弁当の注文が来るなど人気は衰えず、最盛期には1日400個もの弁当を製造するようになりました。このタイミングで弁当事業も軌道に乗ったことから店名を「魚菜遊膳 さくら亭」に変更します。この弁当事業は、現在も櫻井さんと奥様で続けており、アスリート向けの弁当製造など多角的に事業を展開しています。

その後、店舗が水害の被害を受けたこともあり、2004年に今の場所にお店をオープンしました。コロナ禍以降は夜の営業をやめて、お昼のみ営業しています。1,000円で食べられる惣菜バイキングや、550円の中落ち丼などを提供しており、リーズナブルでおいしいランチが食べられると評判になっています。

ランチバイキングの様子

茨城県水戸市「魚菜遊膳 さくら亭」のあとつぎとしてもっと詳しい話が聞きたい場合には

電話番号：0120-998-196

メールアドレス：support@batonz.co.jp

案件の詳細：https://batonz.jp/sell_cases/72186

※「詳細情報を問い合わせる」よりお問合せください。バトンズのアカウントをお持ちでない方は、アカウント登録後に決算情報を確認できます。

あとつぎの募集要件

固定観念に縛られずに新しいことにチャレンジできる方

今年（2025年）71歳になる櫻井さん。事業承継を考えるようになったきっかけは、年齢と体力的な問題からでした。ご家族は飲食とは別のお仕事をされているため、あと5年くらいは自身で事業を続けられるものの、その後お店を継いでくれる方を今から探さないといけない、と考えるようになりました。

性別や年齢・スキルについては特に制限が無く、飲食経験がなくても料理好きな人であれば歓迎です。お寿司を握った経験が無くても、櫻井さんがゼロから技術を教えてくれます。

一方で、あとつぎを探すにあたって最も重視しているのは、お店を継いだ後にどんなことをやりたいか、といったビジョンの部分です。

「寿司職人の経験がなくても、料理が好きなら歓迎です」と話す櫻井さん

お店を継いだ後は、なんでも好きなことをやってほしい」と語る櫻井さん。例えば、お寿司とフランス料理を組み合わせたメニューを考えるなど、固定観念に縛られず、新しいことにチャレンジしてほしいと考えています。そのため、自らどんなお店を作りたいというビジョンがあり、それに向かって努力できる方に継いでもらいたいと考えています。もちろん、飲食の経験がある方も大歓迎です。

卵焼きの味を引き継いでくれる人

「あとつぎの方には自由にお店を経営してほしい一方で、1つだけどうしても引き継いでほしいメニューがあります」と語る櫻井さん。それが修業時代に赤坂の寿司屋で作り方を受け継いだ、こだわりの卵焼きです。櫻井さんが作る卵焼きは多くのお客様から好評を得ており、種類も通常のものからエビを混ぜたもの、白身魚が入っているものなど、バリエーションに富んでいます。

レシピや美味しく作るコツについては櫻井さんが教えてくれるため、経験が無くても熱意さえあれば習得できる環境が整っています。

