ORANGE WALK 2025¡ßbrightway¡Ö10Ç¯¸å¤â°¦¤»¤ë1Â¡×¤¬¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÀÆü¤ò¾È¤é¤¹
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ(½êºßÃÏ:ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö:´äÄ«¤·¤Î¤Ö)¤Ï¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹ORANGE WALK 2025¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ·¤¹©¾ì¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥åー¥º(½êºßÃÏ:ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾åÅÄÍÛ°ì)¤ÎALL OSAKA MADE¤Î¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥Ébrightway(¥Ö¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤)¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥ì¥¶ー¥¹¥Ëー¥«ー¡ÖORANGE WALK¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¤ò2025Ç¯11·î1Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ORANGE WALK 2025¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ê¤¼¡¢ORANGE WALK 2025¡ßbrightway¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Û
2022Ç¯¤«¤éËèÇ¯11·î¤Î»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß¿ä¿Ê·î´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëORANGE WALK¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éÍýÇ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥Ü¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¡¢Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ·¤¹©¾ì¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥åー¥º¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ëー¥«ー¥Ö¥é¥ó¥Ébrightway¡£¡Ö10Ç¯¸å¤â°¦¤»¤ë1Â¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ê¥Ú¥¢¥µー¥Ó¥¹¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Á¤¹ç¤¦Æó¤Ä¤Î¡ÖÌÀ¤ë¤¤Æ»¡×
ORANGE WALK¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¾È¤é¤·¤¿¤¤Æ»¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¤ÌÀÆü¤Ø¤ÎÆ»¡£brightway¤¬¾È¤é¤·¤¿¤¤Æ»¤Ï¡¢Íú¤¯¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÌÀ¤ë¤¤Æ»¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¡ÖÌÀ¤ë¤¤Æ»¡×¤¬2025Ç¯¡¢½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¤¯¤³¤È¤ÇÍýÇ°¤ò¹¤²¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¡¢Â¤â¤È¤«¤éÌ¤Íè¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤¦brightway¡£¤³¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢É¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö10Ç¯¸å¤â°¦¤»¤ë1Â¡×¤¬»Ù¤¨¤ë¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î10Ç¯¸å
brightway¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö10Ç¯¸å¤â°¦¤»¤ë1Â¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·¤¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤³¤ì¤Ïbrightway¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤òÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÀÆü¤âÆ±¤¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯¸å¤â¡¢20Ç¯¸å¤â¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬°¦¤µ¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¡£¤³¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤òÍú¤¤¤Æ¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌÀÆü¤Ø¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹ORANGE WALK 2025¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
Æó¤Ä¤ÎÍýÇ°¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥éー¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÇÛ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹
¡¦ALL OSAKA MADE
Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ·¤¹©¾ì¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥åー¥º¤Îµ»½Ñ¤ÈÅÁÅý¤¬À¸¤ó¤À³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤Ç¤¹
¡¦¡Ö10Ç¯¸å¤â°¦¤»¤ë1Â¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ò¶Ë¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë1Â¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿
¡¦¥ì¥¶ー»ÅÍÍ
Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶ー¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç¤¹
¡¦Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ê¥Ú¥¢¥µー¥Ó¥¹
¥ªー¥ë¥½ー¥ë¸ò´¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦¹ñ»ºÁÇºà»ÈÍÑ
ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤ò¼é¤ê¡¢¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦µÔÂÔËÉ»ß³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ØÆþ
¼ý±×¤Î°ìÉô¤òORANGE WALK 2025¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»ö¶È¤Ø½¼Åö¤·¤Þ¤¹
¡¦¿·¤·¤¤»²²Ã¤Î¤«¤¿¤Á
Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§brightway ¥ì¥¶ー¥¹¥Ëー¥«ー ORANGE WALK¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎ¡¡Çä¡§ brightway EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡§https://www.brightway-osaka.com/categories/6969309
À½¡¡Â¤¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥åー¥º¡Êbrightway¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÃËÀÍÑ¡¦½÷ÀÍÑ¤È¤â36,300±ß
¼ý±×¤Î»ÈÅÓ¡§ORANGE WALK 2025¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»ö¶È
brightway¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.brightway-osaka.com/
¡ÚÂåÉ½Íý»ö¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹ORANGE WALK 2025¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¡¢brightway¤Î³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌÀÆü¤ò¼é¤ë¤³¤È¤È¡¢10Ç¯¸å¤â°¦¤µ¤ì¤ë1Â¤òºî¤ë¤³¤È¡£¤É¤Á¤é¤â»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²ÁÃÍ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÊâ¤¯¡Ù¤È¡ØÍú¤¯¡Ù¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤Î³èÆ°¤Ø»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê»Ù±ç¤È¤Ê¤ê¡¢³§ÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØÂåÉ½Íý»ö ´äÄ«¤·¤Î¤Ö¡Ù
¡Ú»ùÆ¸µÔÂÔ¤Î¸½¾õ¡Û
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸µÔÂÔÁêÃÌÂÐ±þ·ï¿ô¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î22Ëü5,509·ï¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÔÂÔ¤ÎËÉ»ß¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ëÂÎÀ©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ORANGE WALK 2025¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤ÎºÇÁ±¤ÎÍø±×¤òÂè°ì¤Ë¡¢»²²ÃÃÄÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´ÂÎ¤Ç»Ù±çÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾ÈÊ¸¸¥:
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ »ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë»ùÆ¸µÔÂÔÁêÃÌÂÐ±þ·ï¿ô¡×¡Ê2025Ç¯3·î27Æü¸øÉ½¡Ë
URL: https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-fe569ab2450c/5fbbaa2e/20250327_policies_jidougyakutai_32.pdf
¡Úbrightway¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1954Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÂçºå¤Î·¤¹©¾ì¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥åー¥º¤¬2020Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¶ー¥¹¥Ëー¥«ー¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö10Ç¯¸å¤â°¦¤»¤ë1Â¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥½ー¥ë¸ò´¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ê¥Ú¥¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¹ñ»ºÁÇºà¤ÈALL OSAKA MADE¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£ÁÏ¶È¤«¤é70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤ÈÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.brightway-osaka.com/
¡ÚORANGE WALK¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥éー¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤ò·Ç¤²¡¢ËèÇ¯11·î¤Î»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß¿ä¿Ê·î´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2022Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×87,000¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤òµÔÂÔ¤«¤é¼é¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤É¤â¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤¬³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éÍýÇ°¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://npojcsa.com/orangewalk/2025/index.html
¡ÚÇ§ÄêNPOË¡¿ÍÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤³¤É¤â¤ÎºÇÁ±¤ÎÍø±×¤òÂè°ì¤Ë¡¢¼Ò²ñÅªÍÜ¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¤¿ÆÀ©ÅÙ¤ÎÉáµÚ·¼È¯¡¢¤³¤É¤â¤Î¸¢ÍøÍÊ¸î¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¥¼¥í¤È°Â¿´¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÌ¾¡§ Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½Íý»ö ´äÄ«¤·¤Î¤Ö
½êºßÃÏ¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¾å¼®3ÃúÌÜ2ÈÖ16¹æ ¥¢¥ê¥Ó¥ª¾åËÜÄ®502¹æ¼¼
ÀßÎ©¡§ 2010Ç¯5·î5Æü¡ÊNPOË¡¿Í³Ê¼èÆÀ¡§2015Ç¯3·î23Æü¡Ë
Ç§Äê¡§ Ç§ÄêNPOË¡¿Í¡Ê2024Ç¯2·î28ÆüÇ§Äê¡¢Í¸ú´ü´Ö¡§2029Ç¯2·î27Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://npojcsa.com/
¸ø¼°Facebook¡§ https://www.facebook.com/npojcsa/
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/npojcsa/
¸ø¼°X¡§ https://twitter.com/npojcsa
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ ¹ÊóÃ´Åö¡§ÇßÌÚ
Email¡§umeki@npojcsa.com
TEL¡§06-4392-7890
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～17:00
URL¡§https://npojcsa.com/
¡Ú¾¦ÉÊ¡Öbrightway¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥åー¥º ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È: https://page.line.me/489ruzou
TEL¡§06-6641-2714