雪印コーヒー『甘さですべてを受け流せ。』プロジェクト、大阪篇始動「雪印コーヒー」の妖精“コーヒィ勝山”　関西初！大阪・道頓堀 大型広告「迫りすぎて受け流せないコーヒィ勝山」を掲出

雪印メグミルク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、今年4月よりスタートした芸人のムーディ勝山さんを起用した「甘さですべてを受け流せ。」プロジェクトを大阪でも始動、大阪 道頓堀に大型広告「迫りすぎて受け流せないコーヒィ勝山」を、「雪印コーヒー」の発売記念日である11月1日(土)より掲出いたします。

さらに、11月3日(月)より東京 大江戸線・三田線・新宿線・京成本線電車内にて交通広告を展開し ます。

■大阪 道頓堀 大型広告（大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目 戎橋付近）

掲載期間：2025年11月1日（土）～11月16日（日）

■東京 大江戸線・三田線・新宿線・京成本線電車内 交通広告

掲載期間：2025年11月3日（月）～12月2日（火）

▼雪印コーヒー『甘さですべてを受け流せ。』プロジェクト、大阪篇始動

「甘さですべてを受け流せ。」プロジェクトは、慣れない仕事のミスや、うまくいかない人間関係など、日常の様々な疲れやストレスを感じる全ての皆さまに、「雪印コーヒー」の甘さで癒されてほしいという思いから2025年4月よりスタートしました。

このプロジェクトでは、芸人で“受け流しのプロ”として知られるムーディ勝山さんを「雪印コーヒー」の妖精“コーヒィ勝山”として起用し、東京・原宿のポスター展や新橋・品川・渋谷駅および山手線の車内広告などで展開しました。その継続企画として、関西初となる本施策では、大阪のランドマーク道頓堀の「戎橋」に“コーヒィ勝山”の大型広告「迫りすぎて受け流せないコーヒィ勝山」を掲出。東京に続き、大阪の街でも人々の心に寄り添い、“受け流すことの大切さ”を広げていきます。

▼「雪印コーヒー」の妖精“コーヒィ勝山”が大阪に出現！ 道頓堀で圧倒的な存在感を放つ！東京でも再び交通広告を展開。

多くの人が行き交う大阪・道頓堀の中心「戎橋」に、“コーヒィ勝山”の大型広告「迫りすぎて受け流せないコーヒィ勝山」を掲出。コーヒーブラウンとミルクホワイトを基調とした、遠くからでも思わず目を引くそのビジュアルで、「雪印コーヒー」を片手にまっすぐな視線で「甘さですべてを受け流せ。」と語りかける“コーヒィ勝山”。近づくほどにその存在感が増し、都会の喧騒の中でも、ふと立ち止まりたくなるようなリアルな臨場感を感じられる広告となっています。

また、4月に続き、東京でも大江戸線・三田線・新宿線・京成本線電車内に交通広告を展開。車内中吊りやドア横ポスターを活用して甘さで疲れを癒すユーモラスなコピーとともに「甘さで受け流す」ことの大切さを伝えていきます。

＜大阪 道頓堀 大型広告＞

掲載期間：2025年11月1日（土）～11月16日（日）

＜東京 大江戸線・三田線・新宿線・京成本線電車内 交通広告＞

掲載期間：2025年11月3日（月）～12月2日（火）

※編成や運行情報、当広告について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間・掲出期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※初日・最終日は掲出・撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

【参考】▼今年4月にコーヒィ勝山が原宿をジャックしポスター展を開催。 新橋駅・品川駅・渋谷駅と山手線電車内の中吊りにも交通広告を掲出。

今年4月に「甘さですべてを受け流せ。」プロジェクトのスタートとして、東京で施策を展開。

原宿の街角を、まるでモデルのようなポージングのコーヒィ勝山さんのビジュアルでジャック、歩いているとどうしても目に入ってしまうような“受け流せないポスター展”として展開。また、新橋駅、品川駅、渋谷駅の3箇所および山手線電車内に交通広告を掲出しました。

＜原宿ポスタージャックエリア＞

＜新橋駅、品川駅、渋谷駅エリア＞

＜ムーディ勝山さんプロフィール＞

1980年6月11日生まれ。滋賀県出身のお笑い芸人。2010年にコンビ「アイスクリーム」を解散し、ピン芸人へ転身。「右から来たものを左へ受け流すの歌」でブレイク。FM滋賀「DIVER」ではメインパーソナリティーを担当している。大の漫画好きで「この漫画がすごい！」の選考員を務めた経歴を持つ。シュールなSNS写真がウケ、プチバズり中。

Instagramアカウント：@moody_katsuyama

▼商品概要

左から「雪印コーヒー」（1000ml）

「雪印コーヒー」（500ml）

「雪印コーヒー ゴクうまボトル」（230ml）

